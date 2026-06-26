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Tres discos muy distintos entre sí, pero unidos por una misma ambición artística: transformar experiencias y emociones en música. Desde el rock introspectivo de Fito Páez, pasando por la intensidad dramática de Berlioz, hasta el espectáculo total de Lady Gaga, estas son algunas de las novedades discográficas para escuchar este mes.

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Fito Páez

Shine

Sony Music

Hace cerca de dos años, Fito Páez se resbaló por una escalera y se rompió nueve costillas. Fueron solo los últimos cuatro escalones, pero suficientes para tenerlo entre opioides, hospitales, terapias, problemas respiratorios y varios meses de lenta recuperación. Según dice él mismo, fue un periodo de desconexión: sin pantallas, sin conciertos, sin giras. Un periodo en el que, de nuevo, lo salvó la música.

De ahí nace Shine, su nuevo disco, con letras como “hay que correr a estos fachos a patadas. / Si no, nadie podrá ser feliz. / El mundo fue y será una porquería”, y que está lleno de guiños musicales y artísticos a sus referentes: The Beatles, Pablo Milanés y Shakespeare. Una propuesta musical que gira en torno al rock, pero que roza límites con el reggae y la trova.

Hector Berlioz

Symphonie Fantastique

Deutsche Grammophon

Un joven se enamora de una mujer y no es correspondido, decide borrar sus penas con opio y cae en una serie de alucinaciones y de escenas surreales en las que aparece su amada: una fiesta, un paisaje campesino, un bosque y el infierno mismo. En todas, ella lo lastima, lo desprecia o lo abandona; en la última, él sueña que la asesina. Esta es la historia programática de la Sinfonía fantástica de Hector Berlioz, un reto interpretativo para las orquestas, los músicos y los directores.

Esta versión, grabada por la Deutsche Grammophon, cuenta con el aporte musical de Zubin Metha, director indio que estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica de Israel hasta hace cinco años.

Lady Gaga

Mayhem Requiem

Apple Music

Una de las cosas más interesantes de la propuesta artística de Lady Gaga es la narrativa que invierte en cada una de sus canciones. No es solo una buena música con una buena voz, pues para Gaga, cada canción es una historia redonda. Muy similar a lo que en su momento orientó la obra de Richard Wagner: el arte total.

Por eso resultan interesantes sus conciertos, porque para cada uno diseña una puesta en escena, un formato musical, unos arreglos, una escenografía y una lógica de storytelling únicos. No se conforma con tocar sus discos en vivo, es un show en el sentido más amplio de la palabra. Mayhem Requiem es la reinterpretación de su más reciente álbum, en vivo y en el teatro The Wiltern de Los Ángeles, el pasado mayo. Según un comunicado de la misma Gaga, este es “el capítulo final de la era Mayhem”, en el que ella se convierte en “el fantasma de su propia ópera gótica”.