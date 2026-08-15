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Antes de recorrer sus ciudades, Italia ya cautiva por la riqueza de su patrimonio histórico y artístico. Desde antiguas construcciones del Imperio romano hasta catedrales, palacios y obras maestras, el país alberga algunos de los monumentos más importantes del mundo. Muchos de ellos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y siguen siendo testimonio de siglos de historia, arquitectura y cultura. Estos son, según la Revista Viajar, algunos de los monumentos italianos imprescindibles que vale la pena conocer.

Il Duomo – Milán

Catedral del Duomo en el corazón de Milán, Italia. 15 de septiembre de 2025. Foto: Aleksandar1981 / Shutterstock

Duomo de Milán es uno de los monumentos más emblemáticos de Italia y una de las catedrales góticas más impresionantes del mundo. Además de su importancia religiosa e histórica, su terraza ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad de Milán, convirtiéndolo en una visita imprescindible para quienes recorren la capital. Es, además, conocido por su estructura gótica y objetos religiosos, como altares, capillas, estatuas, pinturas y reliquias (como un clavo de la cruz de Cristo), entre otros.

El Coliseo – Roma

Coliseo al atardecer, famoso Lugar famoso en Roma, Italia. Foto: Maria_Usp / Shutterstock

El coliseo es uno de los lugares arqueológicos más visitados. Por su arquitectura, historia y arcos impresionantes, genera cierta cercanía entre la antigüedad y el presente. Es uno de los Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO y cada día recibe cientos de visitas de turistas o locales amantes de la historia y la arquitectura.

Santa Maria di Fiore – Florencia

Catedral de Santa Maria del Fiore – Duomo di Firenze (Catedral de Santa María de la Flor – Catedral de Florencia). Foto: Vitold Drutel / Shutterstock

Catedral renacentista italiana tiene como nombre Duomo di Firenze, que significa Señora de la flor, ya que está ubicada en la ciudad que se le conoce como la ciudad de las flores. Tiene una arquitectura emblemática y, además, posee obras de arte, monumentos y un fresco que lleva como titulo el Juicio Final pintado por Giorgio Vasari (y terminado por Federico Zuccari), entre otras obras de arte.

Catedral de San Marcos – Venecia

Vista frontal del timelapse de la Basílica de San Marcos. Es la iglesia catedral de la Arquidiócesis de Venecia. Foto: Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

La Catedral de San Marcos es la iglesia católica más popular de Venecia y está ubicada en la plaza de San Marcos. Se le conoce como la iglesia de oro y, además, es bastante conocida por sus mosaicos dorados y obras de arte.

Basílica de San Vitale – Rávena

Ábside interior de la Basílica de San Vitale con decoración de mosaico. Foto: Dietmar Rauscher / Shutterstock

Esta basílica está ubicada en el corazón de Rávena y es conocida por su estilo bizantino y mezcla de varios estilos arquitectónicos. Sorprende la sencilles de su fachada con el contrate de suntuosidad en el interior.

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El Panteón – Roma

Turistas visitando el Panteón, un antiguo templo romano del siglo II. Foto: HknKirmizi / Shutterstock

El Panteón en Roma es otro de los monumentos más icónicos y conocidos de la antigua Roma, ya que por su estructura y arquitectura parecen surreales y fuera de época. Además, hasta el día de hoy es un misterio la forma de su creación tan peculiar, contando con una cúpula que tiene el óculo en el centro y columnas típicas de la antigüedad. Su nombre en griego significa Templo de todos los dioses y en ella se encuentran las tumbas de Víctor Manuel II y Rafale Sanzio, entre otros.

La Reggia di Caserta – Campania

Vista aérea de la Fuente de Venus y Adonis y cascada en el Palacio Real de Caserta también conocido como Reggia di Caserta. Foto: Stefano Tammaro / Shutterstock

Palacio Real de Caserta, conocido en italiano como La Reggia di Caserta, es uno de los palacios más grandes de Europa y una joya del barroco italiano. Sus imponentes salones, fuentes y jardines con un estilo ingles es considerado como uno de los mas grandes. Lo han convertido en uno de los monumentos más impresionantes de la región de Campania. Además, este palacio esta inspirado en el de Versalles de España.

Valle de los Templos – Sicilia

Valle de los Templos, Sicilia, Italia. Foto: Olivier COISSARD / Shutterstock

Este monumento ubicado Sicilia también conocido como Valle Templi, es bastante visitado por los amantes de la arqueología y de la historia. Es una serie de templos, como Concordia, quien es la diosa de la armonía, y el templo Juno, quien es la diosa protectora del matrimonio y la fertilidad, entre otros, son un claro ejemplo de la arquitectura griega.

Éxtasis de Santa Teresa – Roma

Éxtasis de Santa Teresa en la Iglesia de Santa Maria delle Vittoria. Foto: Only Fabrizio / Shutterstock

El Éxtasis de Santa Teresa es una escultura en mármol creado por el escultor y pintor católico Gian Lorenzo Bernini y tiene un estilo barroco. En esta pieza se representa a Santa Teresa y un ángel querubín. El artista buscaba hipnotizar y conmover al espectador con una escena casi teatral, representando una de las visiones de Santa Teresa, en dónde el ángel le atraviesa con una flecha su corazón.

Torre de Pisa – Pisa

Torre inclinada de Pisa: una torre del siglo XIV elaboradamente decorada de 56 metros de altura. Plaza del Duomo. Foto: Collection Maykova / Shutterstock

La torre pisa es un campanario independiente de la Catedral de Pisa, Italia y está ubicado en la plaza de los milagros. Este monumento empezó su inclinación por un hundimiento de la tierra y tuvo que ser intervenida para evitar su derrumbe.