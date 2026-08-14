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Foto: Cortesía MAMM
agosto 14, 2026
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El MAMM realiza su evento anual de recaudo y se solidariza con los damnificados del terremoto

El Museo de Arte Moderno de Medellín -MAMM- lleva a cabo desde hoy hasta el domingo 16 de agosto el “MAMM Fest” en la capital antioqueña. Parte del recaudo se irá al Museo de la Tertulia, de Cali.
POR:
Lila Esther Silgado Villadiego
Revista Diners
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El Museo de Arte Modero de Medellín, estandarte de la cultura y el arte contemporáneo en la ciudad, lleva a cabo desde hoy hasta este domingo 16 de agosto su evento anual de recaudo de fondos, “MAMM Fest”. Su director, Rafael Tamayo, quien gestiona la entidad desde diciembre pasado explicó que parte del recaudo de este fin de semana irá directo a ayudar al Museo La Tertulia, de Cali, que aunque no tuvo afectaciones, no ha obtenido ingresos por esos días, a causa del terremoto del pasado 10 de agosto.

«El Museo La Tertulia es uno de los más afines a nosotros y nos interesa que sigan haciendo el trabajo que actualmente adelantan con las comunidades. Sabemos lo difícil que es tener un museo cerrado, así que por esto nos estamos vinculando con ellos. Esperamos que pueda abrir muy pronto, pues viene un proceso de resiliencia importante y el papel de los museos es vital», afirmó el director.

El mamm fest se realiza este fin de semana en medellín
El director del MAMM, Rafael Tamayo Franco.

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El MAMM también será punto de acopio de la Fundación Saciar durante este fin de semana, así que quienes vayan al festival podrán llevar alimentos no perecederos y elementos de aseo y así contribuir con los damnificados a raíz del sismo, para que las ayudas lleguen a las personas que se necesiten.

El MAMM Fest es una forma de conectar con las audiencias del museo, que desde su creación hace 48 años, han sido los jóvenes, artistas emergentes y públicos interesados en el arte contemporáneo, el cine y las temáticas actuales. Con una agenda que integra música, experimentación sonora, diseño, gastronomía y emprendimientos creativos y ambientales, este festival pretende acercar a la gente al museo y volverse epicentro cultural no sólo de los alrededores de la Ciudad del Río, donde es querido y reconocido por sus vecinos, sino por los medellinenses y sus visitantes.

«Aprovechamos los alrededores del museo, que Ciudad del Río se ha transformado, por el POT, la zona es residencial, crece en oferta gastronómica y nocturna y los públicos han venido cambiando. El museo se ha convertido en el corazón cultural del barrio y queremos fortalecer el proceso de apropiación de este espacio, que se viene desarrollando con programas como el ‘Cine al Aire Libre’ o la noche extendida del museo», afirmó Tamayo.

Cultura para todos los gustos y edades

El MAMM Fest diseñó un cartel musical enfocado para todos los gustos y edades, integrado por agrupaciones como Perro Negro, enfocado en música urbana, Mucha Cumbia, Avant Garde, con música experimental, Bien Bueno, que trae notas de house, funk y disco, y el domingo 16 por la tarde cierra con música bailable, para quienes prefieran estos géneros. La programación musical se realiza durante los tres días tanto en el quinto piso del museo, como en la plazoleta central.

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Durante el festival se desarrolla una nueva edición del Mercado AntiTattoo con el Pop Up de Arte Utilitario y Rareza, que incluirá 25 proyectos; una oferta gastronómica en los food trucks y un line up de artistas locales y nacionales.

Así, el museo se convierte en punto de encuentro para distintas manifestaciones de la creación contemporánea, mientras fortalece su programación artística, los ciclos de exposiciones, la investigación y conservación de las obras, los programas educativos y los proyectos culturales que benefician cada año a los públicos de la Medellín y Antioquia.

«Creemos que mucha gente vendrá de otros lados de la ciudad y como dicen ahora los chicos, harán ‘parche’, pues solamente sentarse en la plazoleta, comprar una hamburguesa, entrar, dar una vuelta por el museo y tener varios ambientes musicales en un museo, que es un espacio libre donde se puede circular, que se puede llegar en metro, es ganancia. Así creo que tendremos público nuevo en las próximas noches extendidas o cine al aire libre, en la próxima exposición o al próximo curso de historia del arte contemporáneo en Latinoamérica», explicó el director del museo.

El MAMM alberga la colección más grande de obras de Débora Arango y de Hernán Tejada en el país y durante el segundo semestre la entidad museal espera circular la obra de la maestra en el Departamento, en alianza con otras entidades.

«Con el apoyo del Ministerio de Cultura se realizó la exposición en el Museo Santa Clara, que se acaba de cerrar y luego las piezas con una curaduría diferente pasaron al claustro San Agustín de la Universidad Nacional para una segunda exposición llamada «Los Exvotos de la desobediencia», que terminó hace muy poco», explicó el director.

Las obras, según Tamayo, acaban de viajar de Bogotá a Medellín, porque como son bienes de interés cultural deben descansar de la exposición a la luz y actualmente se están revisando con otros museos del país las condiciones técnicas para exhibir las piezas.

Tamayo aseguró que actualmente el MAMM está en conversaciones con el Malba, de Buenos Aires, que está organizando una exposición de mujeres artistas latinoamericanas para 2027 y están interesados en un par de obras de la maestra Débora Arango para esa muestra.

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