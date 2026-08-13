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El sector artístico colombiano también se ha puesto en modo de ayuda frente a la crisis provocada por el terremoto del pasado lunes. Mientras las comunidades de distintas regiones afrontan las consecuencias entre viviendas destruidas y vidas afectadas, museos, teatros, galerías, bibliotecas y organizaciones culturales han convertido sus espacios y redes en puntos de encuentro para canalizar ayudas, acompañar a los damnificados y sumar recursos a la atención de la emergencia.

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La respuesta del circuito creativo ha ido más allá de los mensajes de solidaridad. En Bogotá, una ciudad que no se vio afectada directamente por el sismo, distintos espacios culturales abrieron sus puertas como centros de acopio; un grupo de galerías puso obras a la venta para destinar lo recaudado a la atención de la emergencia; y, desde el Pacífico, el Festival Petronio Álvarez convirtió parte de su programación en una jornada de apoyo bajo el nombre de Petronio Solidario.

De museos a centro de acopio

Con la reciente tragedia que afectó a zonas del Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca, los museos buscan ahora resguardar mucho más que obras y exposiciones. El Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) ha abierto sus puertas, desde el 12 y hasta el 16 de agosto, como centro de recepción de donaciones en alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá. El llamado apela a la ciudadanía solidaria para recolectar alimentos no perecederos, agua potable, cobijas, mantas, colchonetas y toldillos, además de artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios.

Las donaciones se recibirán en la zona de carga del museo, ubicada junto a la entrada por la calle 24.

Por su parte, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo hizo un llamado a sus compañías artísticas, públicos y colaboradores a sumarse a las labores de apoyo. Además de expresar su respaldo a las comunidades afectadas, la institución puso el foco en los artistas y gestores culturales de las zonas más golpeadas por el sismo.

Como parte de su iniciativa, el Teatro Mayor invitó a llevar agua potable, alimentos no perecederos, artículos de higiene y suministros de primeros auxilios a los puntos de acopio habilitados por la Cruz Roja Colombiana en Bogotá. La institución también señaló que trabaja junto al grupo Valorem y en coordinación con iniciativas de la Fundación Santo Domingo para buscar mecanismos de apoyo directo a organizaciones que atienden la emergencia.

El apoyo de las galerías: un mercado del arte como herramienta de ayuda

Desde el sector de las galerías de arte, la solidaridad tomó un camino distinto al de servir de centro de acopio. Quince galerías colombianas y más de 25 artistas se unieron en Arte por Colombia, una venta virtual de obras cuya recaudación será destinada a labores de atención humanitaria en los territorios azotados por la tragedia.

La iniciativa reúne a galerías de distintas escenas y generaciones, así como a diversos creadores entre los que destacan Luis Hernández Mellizo, Daniela Acosta Parsons y Santiago Cubides. El proyecto plantea una relación directa entre la adquisición de una pieza y la posibilidad de contribuir a la emergencia. Dentro del catálogo se encuentran pinturas al óleo, serigrafías, trazos en carboncillo e intervenciones con tinta, entre otras expresiones artísticas.

Más de 25 artistas participan en Arte por Colombia, una venta de obras para apoyar la atención humanitaria. Crédito: Asociación de Galerías de Arte de Colombia.

El 100 por ciento del valor de cada venta será donado y transferido a organizaciones como la Cruz Roja Colombiana, Presentes Corporación y Manos Visibles. Entre las galerías participantes se encuentran Adrián Ibáñez Galería, Galería Errante Diáspora, Casas Riegner, Galería El Gato, Maison, MAP (Montevideo Art Project), Nueveochenta, Mapolítico, El Museo Galería, SN, Instituto de Visión y LGM.

El Petronio Solidario y una Magdalena Fest consciente de la situación

Pese a la ya conocida cancelación de la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, programada en Cali entre el 12 y el 17 de agosto y anunciada por la alcaldía tras el sismo, la emergencia llevó a la organización a transformar parte de la convocatoria en una jornada de solidaridad. Este 13 y 14 de agosto se realiza Petronio Solidario, una teletón y donatón que busca canalizar el alcance del encuentro hacia las comunidades afectadas.

La jornada puede seguirse en vivo por Telepacífico, de 6:00 p. m. a 1:00 a. m., con la participación de Afro Legends, Nueva Ola, Pacifican Power, Grupo Folclórico Musical Keyata, Socavón de Timbiquí, Caña Flecha, Cantadora del Pacífico de Guapo, Contragiro, Fundación Artística y Social Ritmo Caleño y Melanina Group, entre otros artistas y agrupaciones.

Quienes deseen aportar pueden hacerlo hasta el 14 de agosto a través de la cuenta de ahorros 001280353 del Banco de Occidente.

Por otro lado, en Honda, Tolima, el festival La Magdalena Fest decidió mantener en curso los eventos previstos para el 15 y 16 de agosto, pero incorporando acciones de apoyo a las comunidades afectadas. El festival habilitará puntos de acopio para recibir alimentos no perecederos e insumos médicos y, junto con artistas, emprendedores, proveedores, aliados y asistentes, articulará mecanismos de ayuda a través de entidades presentes en los territorios.

La organización anunció además que los recursos obtenidos por las ventas de la tienda oficial del festival serán destinados a los damnificados. La decisión de continuar con el encuentro no responde a un desinterés por la emergencia, sino a la voluntad de poner la capacidad de convocatoria, los escenarios y la comunidad que se reúne alrededor del río Magdalena al servicio de la solidaridad.

Artesanos y bibliotecas: acompañar también es cuidar

La emergencia ha puesto asimismo la atención sobre los trabajadores del ámbito cultural. Artesanías de Colombia habilitó en el Claustro de Las Aguas (carrera 2 # 18A-58, en Bogotá) un espacio para recibir donaciones destinadas a artesanos y artesanas afectados por el sismo. La entidad abrió, además, una línea de atención psicosocial para quienes requieran orientación y acompañamiento durante estos días.

De igual forma, desde BibloRed, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, se activó una convocatoria de ayuda humanitaria: las bibliotecas se sumaron a los puntos de acopio de la ciudad e hicieron un llamado a apoyar a las personas, familias y comunidades damnificadas.

La iniciativa recolecta insumos para vivienda temporal —como cobijas, sábanas, colchonetas, almohadas y toldillos—, además de productos de higiene personal. Las donaciones pueden entregarse en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 # 22-61), el punto de Usaquén (calle 161A # 7F-55), el Centro Comercial Unicentro (carrera 15 # 124-30) y la sede administrativa de la Cruz Roja (carrera 24 # 73-38). Todos los puntos funcionarán de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a domingo, a excepción de la sede de la Cruz Roja, que opera las 24 horas del día. del día.

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