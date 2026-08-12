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Frente al escenario de crisis causado por un terremoto de 7,4 que afectó de sobremanera la infraestructura y vidas de los habitantes de Manizales, Pereira, Quibdó y Cali, entre otras ciudades, diversos artistas y figuras mediáticas han dado un llamado a la ayuda por medio sus redes sociales, así como apoyo con acciones en los territorios.

Sumado a compartir comunicados oficiales de fuentes como la Cruz Roja Colombiana y gobernaciones de los departamentos afectados acerca de dónde, qué y cómo donar alimentos no perecederos, elementos de aseo, sábanas, entre otros artículos necesarios para los afectados, varios actores y artistas nacionales han aportado desde vuelos para transportar los víveres hasta redes de apoyo con el fin de hallar a los desaparecidos.

(Conozca: Ayuda a los damnificados del terremoto en Colombia: centros de acopio en Bogotá)

La acción comunitaria ha generado en redes sociales un despliegue conjunto para llevar apoyo a las zonas más afectadas por el terremoto, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó. De igual forma, varios de los artistas han hecho un llamado a continuar aportando elementos de ayuda a los damnificados y no cesar con la comunicación integral para salir de la crisis.

Los artistas que han brindado apoyo durante la crisis

Como un eco comunitario en cientos de voces, durante las horas posteriores al sismo, artistas y músicos acudieron a sus redes sociales para hablarle al país, compartir las líneas de apoyo y, sobre todo, buscar la manera de convertir su alcance en una herramienta de ayuda.

Por el sector musical, la cantante barranquillera Shakira escribió sobre la situación de Colombia en medio de la incertidumbre y recordó esa capacidad de acompañarse que aparece cuando las circunstancias lo exigen. El ganador del Factor XS, Camilo, habló del “hueco en la panza” que le quedó después de conversar con amigos que vivieron el terremoto, una imagen que resumió el miedo de las primeras horas, junto a mensajes para continuar con el flujo de ayudas. Por su parte, los cantantes paisas de género urbano J Balvin y Maluma han dedicado mensajes a las familias de las víctimas, así como un inicio para colaborar y «moverse» para ayudar.

Publicación de Ryan Castro frente a los vuelos gratuitosos en apoyo a los afectados por el terremoto. Crédito: @ryancasttro

El cantante Ryan Castro se sumó al apoyo y compartió en su perfil de Instagram una recolecta de fondos para ayudar a las víctimas por medio del perfil Awooteam, en conjunto a Días Para Contar y Vibra En Alta. Asimismo, el artista anunció vuelos privados en colaboración con Relance Jets con el fin de iniciar la entrega de ayudas y suministros para quienes los necesiten; adicionalmente, abrió los trayectos a personal médico que quiera llegar a las zonas damnificadas. Todo lo anterior, de forma gratuita.

De igual manera, la Fundación Herencia de Timbiquí inició una campaña de recolección de dinero, destinada a los damnificados en el Chocó. Y la cantante chocoana Goyo, exvocalista de Chobquibtown, está impulsando una iniciativa de donación a los damnificados de Condoto mediante consignación a la cuenta de ahorros 378-4524 11, del Banco de Bogotá. Contacto 323 3677799 San Pedro – Condoto.

La agrupación bogotana Morat anunció dos medidas para apoyar a las personas y territorios afectados por el sismo. Durante sus seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, programados para los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, habilitará cuatro puntos de donación en la ciudad: uno en el escenario y tres en espacios oficiales de mercancía de la agrupación. La iniciativa contará con el acompañamiento de Unicef para orientar los recursos hacia las zonas afectadas. Además, Morat destinará parte de los ingresos de sus conciertos de agosto a la reconstrucción de colegios en Chocó, Eje Cafetero, Antioquia y Valle del Cauca.

Por otro lado, la actriz Natalia Durán, junto a su hija Mya Durán, han hecho parte del equipo recolector de suministros en el centro de acopio ubicado en la carrera 19 # 100-21, de Bogotá. Las artistas también hicieron un llamado a la ciudadanía para sumar voluntarios al proceso de clasificación, apoyo en las zonas afectadas y envío de los víveres. Dicho espacio estará funcionando de lunes a lunes.

La actriz y directora de Casa E Borrero, Alejandra Borrero, abordó la situación de Cali, ciudad donde creció, y las afectaciones en varios de los edificios de la ciudad. «Fuerza y energía. Hay que ayudar». Dicha preocupación también se halla en el mensaje de Natalia Reyes, expresidenta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, quien señaló la cruda realidad que está viviendo el departamento de Chocó al no contar con vías para que llegue la ayuda.

Deportistas y figuras internacionales

En el fútbol, la reacción tuvo también un componente práctico. El deportista John Arias, jugador de la selección Colombia y del equipo Palmeiras, siguió las noticias desde Brasil y envió un avión con ayuda alimentaria hacia las zonas afectadas en el Chocó. «Es momento de estar todos unidos», mencionó.

James Rodríguez e Iván Ramiro Córdoba, futbolistas, se sumaron a los mensajes de esperanza hacia los más afectados por el sismo. «Solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir», comentó en sus historias de Instagram el actual capitán de la Selección Colombia; mientras que Córdoba, exfutbolista, unió a su mensaje los medios para materializar el apoyo en redes por medio de donaciones.

La ciclista de BMX y medallista olímpica Mariana Pajón también hizo hincapié en su esapcio digital sobre la forma de ayudar en esta crisis. La antioqueña comunicó que iniciará labores para vincular su fundación a la ayuda humanitaria y emplear una red para que cada donación llegue al lugar correcto.

(Lea: Temblor en Colombia: ¿Qué hacer antes, durante y después?)

La conversación cruzó además las fronteras. Marc Anthony envió un mensaje a Colombia y ofreció sus redes para difundir información sobre necesidades humanitarias y lugares de apoyo. Asimismo, el puertorriqueño anunció Unidos por los Nuestros, un concierto benéfico para ayudar a todos los afectados en Colombia y Venezuela (país que vivió un sismo que destruyó varios edificos en La Guaira hace algunas semanas). La iniciativa, sumado a una teletón, será realizada el domingo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, y contará con las voces de Chayanne, Chino y Nacho, Gente de Zona, Gilberto Santa Rosa, Feid, Silvestre Dangond, Ricardo Montaner, Elena Rose, Piso 21, entre otros artistas.

Así puede ayudar durante esta emergencia

Con el llamado de los artistas, decenas de ciudadanos nacionales y en el exterior han dispuesto su ayuda para gestionar, clasificar, rastrear y apoyar las diversas situaciones de crisis generadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Un mensaje claro, brindado desde las entidades de ayuda, yace en verificar la información antes de publicar y compartir datos de organizaciones confiables.

Sumado a los suministros, el Instituo Nacional de Salud hizo un llamado a la donación de sangre para brindar ayuda médica a las víctimas. La entidad sumistró un directorio de lugares para llevar a cabo esta labor.