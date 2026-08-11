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El clamor popular para apoyar a las víctimas del terremoto de este lunes 10 de agosto se ha traducido en iniciativas como donaciones en dinero y en los centros de acopio, las búsquedas de personas desaparecidas en campo y a través de redes sociales y proyectos como el del futbolista chocoano John Arias, quien gestionó el envío de una avioneta a Quibdó que la comunidad de Bogotá llenó con 500 kilos de elementos prioritarios como medicinas.

En Cali, por ejemplo, los ciudadanos han activado varias ollas comunitarias con el objetivo de ofrecer alimentos calientes a habitantes afectados por la catástrofe y también a los rescatistas y a las personas que están ayudando en estas operaciones.

Es el caso de Artefacto Social Olla Rodante, que en la mañana del martes 11 de agosto activó una megacocina solidaria ubicada en la Carrera 9 # 4-25, en el sector de San Antonio.

Quienes deseen apoyar esta iniciativa pueden donar arroz, aceite, lentejas, pastas, zanahorias, habichuelas, panela, huevos, atunes y otros alimentos, además de recipientes que pueden refrigerar la comida.

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En el comedor comunitario de Puerto Resistencia también se habilitó una cocina para atender a las familias afectadas por el reciente sismo. Además de alimentos, esta olla también requiere de voluntarios para la preparación y entrega de comidas.

Más allá de este punto, la Pastoral Social de Cali y la Secretaría de Bienestar de Cali han instalado comedores comunitarios en otros sitios de la capital del Valle del Cauca, como el barrio Colseguros y el corregimiento La María.

La congresista Mafe Carrascal, por su parte, publicó un listado de otras ollas comunitarias en Cali que requieren implementos de cocina y que están ubicadas en sectores como Salomia, Llano Verde, Capri, La Luna, Refugio y el Hospital Carlos Holmes Trujillo.

#CALI 🚨se necesitan implementos de cocina para las ollas comunitarias de asistencia a damnificados y rescatistas. Estos son los puntos de las ollas y responsables: pic.twitter.com/e7s2IR4JdV — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) August 11, 2026

Si conoce alguna otra de estas iniciativas populares, ya sea en Cali o en otras ciudades afectadas por el terremoto, le invitamos a que deje sus comentarios en nuestra cuenta de Instagram.