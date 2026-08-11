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Ante la situación que ha dejado el terremoto de 7,4 grados que se presentó ayer, 10 de agosto, en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó y que sacudió a por lo menos 12 departamentos del país, distintas organizaciones, tanto oficiales como privadas, entre las que se destacan centros culturales, fundaciones y librerías, han iniciado campañas de recolección de ayuda para las personas damnificadas, mientras avanzan las labores de rescate en los municipios afectados.

En la revista Diners nos pusimos en la tarea de revisar los lugares en Bogotá, especialmente en Chapinero, Usaquén y Teusaquillo, que están recibiendo ayudas para enviarlas a los lugares más afectados.

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La mayoría de las organizaciones están solicitando agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos; alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, enlatados abre fácil, fríjol y lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo – se recomienda verificar las fechas de vencimiento-.

También solicitan suministros de primeros auxilios, tales como tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina, guantes quirúrgicos y de látex y artículos de aseo personal como jabón, champú, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales de todas las tallas para niños y adultos, pañitos húmedos, crema antipañalitis y biberones.



En este momento, una iniciativa ciudadana está reuniendo las principales entidades y puntos de acopio para donar dinero, especie, voluntariado y otros elementos en todo el país en este directorio.

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Puntos de acopio de la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja

La Alcaldía de Bogotá, en alianza con la Cruz Roja Colombiana, anunció la apertura de cuatro puntos de acopio de ayudas en las siguientes ubicaciones, desde las 8:00 de la mañana a las 9:00 de la noche:

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Universidad Jorge Tadeo Lozano: Carrera 4 # 22 – 61

Usaquén: Calle 161A # 7F – 55

Centro comercial Unicentro: Carrera 15 # 124-30

Cruz Roja Colombiana – sede administrativa: carrera 24 # 73 – 38 – Este punto atiende 24 horas.

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, Tatiana Céspedes, lideran la iniciativa “Colombia, un solo corazón”, que centraliza las donaciones en dinero o en especie tanto para la población afectada, como para los rescatistas. En Bogotá, citan tres puntos de recepción de donaciones: uno en la carrera 47 #94-68, barrio la Castellana; otro en Codabas, carrera 7 #. 180-75 módulo 2 piso 2. Y en el centro comercial Unicentro, entradas por la carrera 13 (zona de banderas) y carrera 15, entrada principal. Además de las donaciones generales, solicitan elementos para los rescatistas y citan diversas cuentas de ahorros para donar dinero.

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Nuestras primeras damas Ana Lucía Pineda y Tatiana Céspedes lideran COLOMBIA UN SOLO CORAZÓN ♥️



Acá encontrarán los elementos que se están necesitando para los damnificados y las cuentas bancarias donde pueden consignar.



En hilo encontrarán los puntos de acopio. pic.twitter.com/1VYfyfc3ly — Ani Abello (@ANIABELLO_R) August 10, 2026

Por su parte, el profesor Camilo Prieto está adelantando la campaña «El Chocó te Necesita» e invita a la ciudadanía a donar, además de alimentos, elementos de aseo y vendajes elásticos, vendajes de yeso de cualquier talla, gasas estériles, agua oxigenada, suturas, guantes de manejo y guantes estériles. En Bogotá, tiene abiertos los siguientes puntos de acopio:

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ACTIVAMOS la campaña #ChocóTeNecesita. HOY sale el primer vuelo 🙏 🩺 Insumos médicos: vendajes elásticos, vendajes de yeso de cualquier talla, gasas estériles, agua oxigenada, suturas de cualquier calibre, guantes de manejo y guantes estériles.



📍 Puedes llevar tus donaciones a… pic.twitter.com/jLdcy78Wrt — Camilo Prieto (@CamiloPrietoVal) August 11, 2026

Estación de Bomberos Puente Aranda B-4: Calle 20 # 68A-06

Estación de Bomberos Restrepo B-3: Avenida Carrera 27 # 19A-20 Sur

Estación de Bomberos Kennedy B-5: Carrera 79 # 41D-20 Sur

Estación de Bomberos Chapinero B-1: Calle 62 # 9A-19

También se puede donar dinero al Bre-B o Llave Fundación TAAP: 900918725

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La campaña SOS Chocó, #JuntosPorElChocó está recogiendo ayudas en tres puntos de acopio de Bogotá, Casa Jardín Origen: Calle 38#29-29, Teusaquillo; Human Construction: Carrera 52A #134D-23 Local 1 y la Fundación Catalina Muñoz, localizada en la diagonal 48 #19-16. Los productos se reciben desde las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde.

Librerías y centros culturales para llevar donaciones

Cooltivo, en Chapinero

Esta librería, especializada en literatura colombiana y ubicada en chapinero está recolectando ayudas para los damnificados del país. Recibe las distintas ayudas que recomienda vengan en paquete cerrado, limpias, en buen estado y, en el caso de alimentos, con fecha de vencimiento visible y suficiente vigencia. Lunes a sábado de 10:00 de la mañana. a 7:00 de la noche.



Dirección: Calle 64 # 7-45.

Librerías Casa, Manada y Urapán, en Usaquén.

Las librerías Casa, Manada y Urapán, situadas en Usaquén, están recibiendo ayudas en sus sedes. Estas librerías, además de los artículos arriba mencionados, solicitan también alimento para mascotas: concentrado, alimento húmedo y snacks y otros artículos como linternas, pilas, bolsas plásticas resistentes y, además de los artículos de primeros auxilios ya descritos, jeringas, agua oxigenada y solución salina.Casa:

Casa: Carrera 18ª # 100 – 62; Manada: Calle 120a #6 – 46 y Urapán: Calle 118ª #11ª- 10.

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Casa PCN



La casa PCN, sede y punto de encuentro del Proceso de Comunidades Negras, en el centro de Bogotá, está recogiendo ayudas que irán específicamente para el Chocó. Allí se estarán recibiendo alimentos y demás ayudas desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.



Dirección: Calle 12D #1A-10, La Candelaria.

Galería Aborigen

280 resguardos indígenas se unen en este centro cultural con el objetivo de proteger su cultura y sus tradiciones. Como respuesta al terremoto, la Galería Aborigen está recolectando ayudas para las comunidades indígenas afectadas en el Chocó. Los alimentos no perecederos, ropa y medicamentos se recibirán en su sede, ubicada en la zona de Usaquén, desde las 10 de la mañana. a las 9 de la noche.

Dirección: Carrera 6A # 116-17.

El Bourbon

Este estudio de tatuajes y piercings y su café, ubicado en la zona del Parkway en Teusaquillo, empezó a funcionar el lunes como centro de acopio. De lunes a sábado, de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, El Bourbon recolectará artículos de primera necesidad para los afectados por el terremoto.

Dirección: Calle 39 # 24-36.

La Valija de Fuego

Ubicado en la localidad de Chapinero, este nodo cultural, en el que conviven una editorial y una librería, recibirá alimentos no perecederos, agua, kits de primeros auxilios, medicinas y alimentos para mascotas. Los interesados pueden llevar sus donaciones hasta el sábado 15, entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche, y el domingo 16 y el lunes 17 (11 a.m. a 2 p. m.).

Dirección: Carrera 7 # 45-52.

La Facultad del Rayón

También ubicado en la zona de Teusaquillo, este espacio creativo estará recibiendo alimentos no perecederos, productos de higiene personal, elementos de abrigo y de iluminación y energía de lunes a sábados, entre 11 a.m. y 8 p. m. Las donaciones se llevarán al Banco de Alimentos de Bogotá.

Dirección: Carrera 19 # 43A-25.

Second Floor

La sede principal de este estudio de tatuajes también se convirtió en centro de acopio de donaciones. Las ayudas se pueden llevar a la oficina 206 de la carrera 13 # 38-86.

Ayudar con tiempo y conocimiento después del terremoto en Colombia

Diversas organizaciones encabezan iniciativas para donar tiempo y conocimiento durante la atención a la emergencia ocasionada por el sismo. Por ejemplo, la Cruz Roja Seccional Valle del Cauca está convocando ingenieros civiles, ingenieros estructurales y arquitectos voluntarios que puedan apoyar las labores de evaluación y verificación de posibles afectaciones en la ciudad. Los interesados pueden dirigirse a la seccional, ubicada en la Cra. 38 Bis #5-91, Cali.

Así mismo, en Cali se está convocando una Brigada de Sonidistas para ayudar a salvar vidas después del terremoto. Esta iniciativa está reuniendo a personas con micrófonos unidireccionales y grabadoras de campo para integrar las brigadas de rescate y ayudar a identificar sobrevivientes en los escombros basados en las vibraciones.

Por su parte, las organizaciones Assosalud y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hicieron un llamado a los profesionales de la salud en distintas especialidades para prestar servicios asistenciales durante la emergencia. Los interesados en ayudar deben inscribirse.

De igual manera, el Instituto Nacional de Salud, comunicó los puntos autorizados para donación de sangre en el país. La entidad señaló que cada donación de sangre puede salvar hasta tres vidas.