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La comida siempre es sinónimo de calor de hogar y de alimentar el alma. Y eso es lo que está haciendo el sector gastronómico del país a medida que avanzan los días y se conocen los estragos que dejó el terremoto que golpeó a al menos doce departamentos de Colombia y que afectó a personas y edificaciones.

Ollas comunitarias, paellazos, brunch solidarios, donar parte de sus ventas y otras iniciativas, que se extenderán durante los próximos días son algunas de las acciones con las que reconocidos chef están contribuyendo a la solución.

Por ejemplo, el colectivo gastronómico “Un tenedor dorado”, está invitando a los restaurantes del país a aportar desde 300 mil pesos para realizar una contribución significativa entre todos, en respaldo a la chef Catalina Vélez, del restaurante Domingo, que lidera esta iniciativa, y quien está vinculada al Pacífico colombiano por su trabajo e investigaciones gastronómicas. El colectivo visibilizará el próximo 19 de agosto a todos los que se vinculen a esta causa y el monto recaudado, que se destinará principalmente a Buenaventura y Chocó.

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Antes por Venezuela, ahora por Colombia

El chef vasco Koldo Miranda, del restaurante La Favorita, anunció, en sus cuentas de Instagram, varias acciones. Primero, desplazará un equipo a Pereira o Cali para ayudar desde allá y está convocando voluntarios que quieran unirse a esta misión; segundo, recomendó donar dinero a entidades reconocidas, como World Central Kitchen, con la que ha trabajado en distintas ocasiones y, tercero, en los próximos días realizará un brunch solidario, similar al que adelantó para contribuir con los damnificados de los terremotos que afectaron Venezuela el pasado 24 de junio.

Por su parte, el restaurante Adriano realizará este domingo 23 de agosto un ‘paellazo solidario’, que destinará lo recaudado a la Fundación Gastronomía Social, liderada por Cristina Botero. Los comensales podrán disfrutar de paella de pollo o de mar, preparadas en vivo y servidas en caliente por el chef invitado Bernardo Gómez, con 35 años de trayectoria y reconocimiento nacional e internacional.

El restaurante Débora, conducido por el chef Valentino Galán, e incluido en la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica en 2025, está haciendo donaciones a través de la Cruz Roja con el staff del restaurante. Según el chef de origen pereirano, el jueves 3 de septiembre harán una cena en la que participarán reconocidos chefs nacionales, como Diego Panesso, de Pereira, Alejandro Ramírez, del restaurante cartagenero Rabo de Pez y por Bogotá participarán los chefs de Incorrecto, de 345 y dos chefs adicionales. «Se trata de un menú degustación donde cada chef va a hacer un plato y la totalidad de la venta se va a donar a Asobares en Pereira para contribuir a la recuperación del sector». Para mayor información sobre esta iniciativa, consultar las redes de Débora, donde encontrarán más detalles de esta iniciativa.

De igual manera, la cadena Libertario Coffee Roasters puso a disposición sus establecimientos de la Zona G, Usaquén, Calle 122 en Bogotá, Laureles, en Medellín y Getsemaní, en Cartagena, como centros de acopio para recibir productos de primera necesidad y hacerlos llegar, junto a ABACO, a quienes más los necesitan. La cadena Libertario informó a través de sus redes que donarán una tonelada de productos y a durante lo que resta de agosto destinarán el 20% de las ventas de todas las presentaciones de su café «Libre» en bolsa a esta causa.

El grupo Smile, que agrupa los restaurantes Ideal, Tercer Piso, La Pinta, Verano y Johnny’s, en conjunto con Rescatistas Latam, adelanta una campaña de recolección de fondos para que las ayudas lleguen «donde más se necesita».

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Sea participando en una de estas iniciativas gastronómicas o aportando directamente, lo importante es sumar y qué mejor forma de hacerlo que disfrutando de una comida rica o de un buen café por una buena causa.