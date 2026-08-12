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Al cantante colombiano Yuri Buenaventura lo sorprendió el terremoto de este lunes 10 de agosto en Francia, en medio de una gira musical. “No puedo anular la gira, no me puedo ir así, pero sí estoy organizando cosas desde acá con la fundación mía”, asegura el artista en conversación telefónica.

Buenaventura cuenta que, aunque logró ubicar rápidamente a su padre, a su madre y a su sobrina, su hermana se perdió durante unas dos horas y empezaron a aparecer videos que mostraban que el sector en el que ella vive había edificios caídos. Finalmente, Buenaventura consiguió un carro que ubicó a su hermana: estaba parada en la esquina de su casa, aún en pijama, pues en el momento del sismo estaba haciéndose su desayuno y salió corriendo sin nada.

“Eso es un desespero tremendo, una angustia muy brutal, imaginar a una persona debajo de una placa de cemento. Sentir esa angustia tan tremenda no tiene ni color político, ni color de raza, ni religión. Eso es humano. Hay que ver la alegría de la gente en Cali cuando aparece un sobreviviente, alguien que está vivo allá abajo de esos escombros”, asegura el artista radicado en París.

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Justamente en su ciudad natal, Buenaventura, uno de sus amigos más entrañables, el gestor cultural Alexander Castro, creador de la fundación Son Cultural, perdió su casa. La primera planta de la construcción era su vivienda, mientras que en el piso superior funcionaba una academia, que dictaba talleres de formación para niños y jóvenes enfocados en el currulao y otros géneros musicales del Pacífico. Y, en la plancha de arriba, se realizaban los ensayos.

“Yo también tengo una fundación y él ha sido como un gran acompañante en ese proceso de mapear la gente, de llegar al territorio, del tema de la confianza, de la protección de la gente en el territorio. Para mí es muy doloroso ver a este muchacho en la calle sin tener para dónde coger; la parte de adelante de la casa quedó en pie, pero ahí no se puede meter, eso se cae en cualquier momento, y el mar se le mete por la parte de atrás”, cuenta Buenaventura.

El objetivo inmediato del cantante es darle oxígeno a Castro para sus cosas diarias, para sus necesidades, y también para que pueda rescatar su cama y otras cosas que se salvaron: instrumentos musicales, como marimbas, bombos, cununos, y también la memoria de sus libros.

“Son momentos de desesperanza brutales y a la gente hay que acompañarla porque esa es la salud de nuestra nación, que nuestra gente esté bien, pero también la gente de la cultura en un momento así puede convocar, liderar, ensamblar, lograr cohesión social, más que un político”, añade.

Buenaventura cuenta que Castro lleva unos 25 años trabajando en una zona cercana al espacio humanitario que hay en Buenaventura, en donde, por las casas de pique y la presencia del narcotráfico, hay una gran exclusión, a lo que se suma que son barrios palafíticos. Es decir, sus casas de madera están paradas sobre pilares para evitar que entre el agua cuando sube la marea.

Hace unos años, Castro ganó un concurso de la fundación del reconocido cantante, que contó con el apoyo de Ecopetrol, el Ministerio de Cultura del gobierno de aquel entonces -presidente Duque- y Bancolombia. Buenaventura cuenta que, cuando se anunció el galardón, Castro recibió amenazas.

“Le dijeron: ‘Usted no puede estar en esta zona, se tiene que ir porque aquí no queremos la cultura, no queremos ver bailarines, no queremos ver tambores, no queremos ver nada de eso’. Él tuvo que hablar con la gente que daba esas órdenes para poder permitir que la fundación siguiera funcionando allí en esa zona. Entonces, él ya viene en una batalla muy tesa de proteger la cultura, de proteger la música, de proteger la gente, de proteger las viejitas cantadoras, de proteger un patrimonio”, asegura el cantante.

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Yuri Buenaventura y su clamor por el Pacífico

Y, para Buenaventura, en esta zona que ha sufrido tantas muertes, desapariciones de personas y desplazamientos, hay que evitar que desaparezca o se invisibilice la cultura. Castro, de hecho, a veces llama al cantante para decirle que está muy triste y que no aguanta más, pero Buenaventura y su equipo lo animan y lo exhortan a seguir adelante.

Yuri Buenaventura lors du Festival Jazzellerault le 16 mai 2006, Châtellerault, France. (Photo by Bruno DE HOGUES/Gamma-Rapho via Getty Images)

“Una cosa es cualquiera de nosotros, que estamos viajando, y otra cosa es la gente que está en el territorio, allá donde está el conflicto y las necesidades de la gente. A esa gente hay que tenerle muchísimo respeto”, dice.

Buenaventura relata que hay un concepto muy especial en el Pacífico en lo que concierne a la visión de lo que es la familia, pues todos sus habitantes suelen decirse ‘Primos’. Por esto, se constituyen en una especie de gran familia étnica.

“Que la gente del núcleo esté bien, le evita a uno un dolor; pero la situación del resto de la familia, que es la gente del Pacífico, es muy terrible porque de todas maneras el epicentro fue allá. Segundo, es una zona conocida por su marginalidad, la falta de infraestructura, la falta de sus hospitales, la falta de presencia del Estado”, añade.

Para el cantante, esa estigmatización alrededor de temas de corrupción y de mafias no se puede desligar de la época de la explotación de la esclavitud, de la minería ilegal, de las guerras de los conflictos internos, del narcotráfico. Esa cadena de causas se traduce en problemáticas como el difícil acceso al Puerto; por ejemplo, la mayoría de las vías de llegada han estado cerradas a causa del sismo.

“La familia es muy frágil, es muy rica en su biodiversidad y en su cultura, pero en lo que concierne a una cosa de estas, estamos muy solos. Es muy terrible, los hospitales están colapsados y allá llueve mucho; entonces, los enfermos, que deberían estar en unas zonas de seguridad, en términos quirúrgicos, están afuera en la calle debajo de una carpa. Es un atraso brutal. ¿Cómo está la familia? Pues la familia está necesitando mucho cariño”, afirma Buenaventura.

En cuanto a las maneras en que se pueden ayudar a los damnificados, el cantante destaca los canales convencionales, como la Cruz Roja y las entidades de los gobiernos nacional, departamentales y municipales. Después, vienen los temas de reconstrucción y de salud mental.

“En lo que me concierne, la cultura, yo tengo unos amigos que estamos organizando un concierto dentro de un mes en Buenaventura para visibilizar y recoger fondos. Entonces, invitar a los grandes artistas para que vayan a Buenaventura, para que nos acompañen”, afirma el artista, quien añade que este proyecto se empezó a idear este martes 11 de agosto, un día después de la tragedia.

Y además, para Buenaventura, este es un momento para que los colombianos crean. “Hay gente que me ha escrito: ‘Pero que no se roben la plata’. Pero, es el Nequi del tipo que está en el piso tirado. ¿Hasta dónde vamos a desconfiar de la gente? Es un tipo que está en la calle, en un pueblo donde no ha llegado nadie, en una ciudad que ya de por sí presenta unas problemáticas terribles. Hay un momento en que tenemos que creer en nosotros mismos”, asegura.

En la publicación en sus redes sociales en la que informó sobre la situación de Castro, Buenaventura también envió un mensaje de fuerza y fortaleza a la familia colombiana, a la familia del Pacífico, desde Chocó hasta abajo, y a la gente del Eje Cafetero. “¿Qué podemos hacer los colombianos? Estar unidos y aportar donde uno sienta que pueda apoyar, sea en su pueblo, sea en el pueblo de más allá, sea en su barrio, sea su propia familia, a una prima o a un hermano”, finaliza.

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