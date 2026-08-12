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Un total de 33 establecimientos del país entre restaurantes, bares y hoteles figuran en la plataforma 50 Best Discovery, la cual fue actualizada recientemente para ampliar la oferta gastronómica y de hospitalidad a nivel global. En la revista Diners nos pusimos en la tarea de revisar en el listado global, cuáles son los colombianos.

Afluente y la propuesta gastronómica de los ecosistemas de altura

Los páramos son la inspiración de Jefferson García, chef del restaurante Afluente en Bogotá. En sus recorridos ha encontrado ingredientes comestibles que no estaban siquiera en el registro de los habitantes de estos ecosistemas de altura. Sin embargo, el chef no los prepara todos: reconoce que existen tesoros con propiedades culinarias interesantes cuyo valor ambiental se debe respetar por encima del deseo creativo.

Estos son los 22 restaurantes colombianos premiados en los 50 Best Discovery que debe probar antes que todos

Afluente es uno de los 22 restaurantes colombianos que aparecen en los 50 Best Discovery, una categoría del sello 50 Best que destaca propuestas gastronómicas y cocteleras alrededor del mundo.

¿Cómo se distribuyen los restaurantes colombianos en el ranking?

Este año, la guía sumó 650 nuevos establecimientos en todo el mundo. En Colombia, un total de 33 lugares de cuatro ciudades fueron destacados. En el caso específico de la gastronomía, la mayor concentración continúa en la capital:

Bogotá: 17 restaurantes

17 restaurantes Medellín: 2 restaurantes

2 restaurantes Cali: 1 restaurante

1 restaurante Cartagena: 1 restaurante

1 restaurante Barranquilla: 1 restaurante

¿Cómo funciona la selección de los 50 Best Discovery?

Según los organizadores del ranking, todos los establecimientos incluidos recibieron votos por parte de los expertos que eligen los mejores lugares en sus listas regionales y mundiales de restaurantes, bares y hoteles.

La guía digital recopila los resultados de estas votaciones, pero se extiende más allá de los rankings tradicionales. “El resultado es una gama más diversa de establecimientos recomendados por expertos en todo el mundo, que ofrecen desde talentos emergentes y favoritos locales, hasta lugares de alta cocina”, señalan desde la organización.

El Chato

De este modo, en los 50 Best Discovery conviven nombres reconocidos junto a propuestas emergentes:

El Chato (Bogotá): Elegido en 2025 como el número 1 en los Latin America’s 50 Best Restaurants y número 54 en los World’s 50 Best Restaurants.

Elegido en 2025 como el número 1 en los Latin America’s 50 Best Restaurants y número 54 en los World’s 50 Best Restaurants. Nueve (Bogotá): Ubicado en Quinta Camacho, no ha figurado en el ranking principal, pero su destacada propuesta de cocina y vinos lo llevó a ingresar a la plataforma 50 Best Discovery entre 2024 y 2026.

El objetivo de la plataforma es permitir al público descubrir opciones que trasciendan los cien mejores puestos de la lista extendida, ofreciendo mayor amplitud para elegir dónde comer, beber y hospedarse, además de mantener en el radar sitios que figuraron en ediciones anteriores.

Panorama de Latinoamérica en los 50 Best Discovery

En el contexto regional, Colombia se mantiene en una posición competitiva frente a otros destinos gastronómicos:

País Total Establecimientos Restaurantes Ciudades / Localidades México 116 47 12 Brasil 82 61 8 Argentina 82 37 5 Perú N/A 23 3 Colombia 33 22 4

Con la incorporación de los nuevos establecimientos, la plataforma de 50 Best Discovery reúne más de 3.500 sitios recomendados en más de 800 ciudades del mundo, sumando por primera vez a 190 viñedos como su categoría más reciente.