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Revista Diners
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Bajo un concepto de irreverencia textil se encuentran Transwear, la colección con la que Julián Ruiz dará inicio a la novena edición de Santander Fashion Week para tensionar los códigos de la moda masculina. En conjunto con sastrería hecha a detalle, denim intervenido y aplicaciones metálicas, el diseñador bumangués propone una idea de masculinidad menos atada a los códigos sociales y más cercana a la experimentación, la cual será presentada el 12 de agosto.
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Desde Bogotá, donde fundó su marca en 2010, el creativo ha construido una trayectoria ligada al streetwear y el jeanswear de bajo un concepto que une el corazón callejero de la capital con las fibras, vistiendo también a figuras de la música latinoamericana. Su propuesta, reconocida por transformar y transgreder, ha sido presentada en escenarios como Colombiamoda, New York Fashion Week y Los Angeles Fashion Week. En conversación con Diners, habló sobre la libertad que busca construir desde la ropa y sobre una colección que convierte la rebeldía en lenguaje.
¿Cuál es esa expectativa en abrir la novena edición del Santander Fashion Week, el evento más representativo de la moda del oriente colombiano?
Hace 3 años presenté una colección, también en Santander Fashion Week, y desde ahí no he hecho un trabajo o pasarela nueva. Ahora, he vuelto a decir «sí». Volví a soñar. Soy de Bucaramanga, así que volver otra vez a mi ciudad tiene un sentido de gratitud. Es una celebración de la historia.
Es un momento de agradecer todo lo que me inspiró en su momento, allá viví toda mi infancia. Es simplemente una felicidad, una gratitud.
Repasando su historia, hay un inicio en la costura desde los 13 años y un acercamiento a la parte comercial cerca a los 18, ¿cómo ve, en restrospectiva, el camino que ha enhebrado con los años frente a la moda masculina?
Inicio con una anécdota: me me han insistido, bastante, en que haga prendas para el mercado femenino. Pese a que lo he hecho, para esta pasarela —aunque cuento con dos o tres chicas— es noticia que sea un recorrido inaugural dedicado a los hombres. Ninguna ha abierto así. Han existido misma o solo con un giro femenino.
Me gusta que sea solo menswear, digamos que es una exploración. Ahora, en últimas todo es vestuario para humanos, ¿sabes? Así está la la libertad. ¿aAhorita quién dice que esto es para hombres o para mujeres? Esto es para Colombia, esto es de día, esto es para la noche. No estoy interesado en seguir la tradición.
Cuando mis amigos comenzaron a a decirme: «quiero eso que tú tienes puesto», ahí entendí que responder a esta pasión que se llama diseño de moda, en un sentido, era el camino. Me dije: «listo. Si recibo dinero por lo amo hacer, ya no voy a buscar otro trabajo ni nada de eso. Voy a hacer estoentonces como que ya voy a hacer esto».
Ha contando con espacios en Santander Fashion Week, sumado a otras pasarelas; sin embargo, si se piensa en Julián Ruiz hay que hablar de la colección Eboy presentanda en New York Fashion Week de 2022. ¿Qué diferencia nota al momento de presentar una colección en el exterior al hacerlo en un circuito nacional?
Me di cuenta de que nuestras ideas y nuestra diferencia —en mi caso, la rebeldía, la no tradición, la ruptura de prendas a propósito, como el desgarre de las ideas— es muy llamativo para el público de afuera. A mí me gusta eso. Siento como si las prendas estuviesen vivas. Cuando le dejamos, en mi caso, costuras abiertas a una camisa, a medida que tú te la pongas, la laves, la consumas y la habites, ella va cambiar. La vida no es estática, ella cambia.
Es por todo este cambio y movimienot que me gusta dejar las prendas vivas. Esto también responde a mi principi: el empirismo. Ese no saber, desde muy temprano, cómo guardar, eso que se entiende como lo legal. Por eso dejabaciertas cosas sin terminar; ahora ese retazo se ha convertido en una pieza. Por ejemplo, en Carlos Vives, lo exploramos muchísimo porque su estética es hippismo, rockstar del pueblo, ahí encontramos un lenguaje como de una rebelión.
Pienso ue mi marca va hacia lo masculino porque visto a ese niño insatisfecho que pidió una máquina de coser, al que no quería estar igual a todos los demás. Hoy sigo vistiendo a ese niño. Psicológicamente hablando, me doy cuenta que es a él a quien termino haciedo feliz, esa es la satisfacción total.
A mí me parece que nuestra ropa es para espíritus libres, para el el alma de la persona que se quiera poner algo diferente y que no se identifique, como en mi caso, con una corbata; ahí va el tema de la tradición.
¿De qué manera ha experimentado el crecimiento de su marca con una esencia, en sus palabras, que transgrede y transforma desde los materiales que emplea, dentro de los cuales combina algodón con el PVC?
Creo que dada mi no academia, no tengo dirección de nada. He podido permitirme absorber de todo. Por ejemplo, cuando he pasado por fábricas pude conocer cómo de hacía cierto proceso de determinada forma; cunado cambié a otro modo de manufacura, comprendí esa nueva manera. Ahora todo eso lo puedo mutar en diversos estilos. Eso sí, existe una coherencia y una continuidad.
No hacer caso une todo mi concepto.
¿Cómo nace Transwear, la colección que inaugurará Santander Fashion Week 2026, y qué se podrá ver durante la pasarela?
Entonces, toda al inspiración viene de una colección grafitis que vi en las calle de Bogotá, donde vivo. En mi caminar por la ciudad le he hecho fotos a estos manifiestos artísticos que están en las diferentes paredes. Me parece que no hay nada más antropológico que ponernos aquellos que tenemos a nuestro alrededor.
Si me denomido como marca de streetwear, debo preguntarme: ¿cómo está la street? ¿Cómo está esa calle? Si está grafiteada, entonces hay que ponernos eso. Es como si fuesen hojas, nos la ponemos como las pieles. Es vestir la piel de la ciudad.
En una de mis caminatas, le tomé foto a un poste en la 26, cerca a la esquina del Tequendama. Me gustó mucho ver como ese objeto contenida tanto con ese pega y quita de carteles publicitarios. Los pegas, los arrancan, los pintan, esa es toda una inspiración.
Parte de la colección tiene esa ruido callejero. Estoy interesado en mostrar eso apuntado a una sastrería impecable, deliciosa. Tenemos puntadas a mano que toman un montón de tiempo, a las cuales le dedicamos el respeto que merecen. Es una mixtura entre seguir las normas e irrespetarlas. En ese sentido vamos a transgredirlas y a transformarlas. Ahí está los trans.
Quise hacer ropa que me permita cambiar. Esa es mi inspiración como un universo, como streetwear, como jeanswear. Quiero ser diferente, entonces, me transgrego, vamos a transgredir la tradición. Tenemos blazers intervenidos con grafitis reales de Bogotá, no me los inventé.
Aunque suene muy analógico, tenemos un poco de futuro porque seguimos con el PVC, material con el que también creamos bolsos, rompevientos, transparencias. Hay una cosa muy importante con ese prefijo trans, ya que aparece de muchas formas; puede ser hasta sexual, si se quiere. Tal vez alguien no quiera algo ni hombre ni mujer, puede que ahí se halle lo transwear. Esto es para que todo se transforme y nada sea igual.
Esta vez estoy apuntando a 37 conjuntos para presentar en la pasarela, porque ya tengo 37 años. Quiero ser muy autobiográfico. Están pasando momentos especiales personales. La colección también responde a esas experiencias de mi mundo interno.
A la luz, gran porcentaje de los looks van vinculados a una sastrería impecablede; frente a la otra mitad, podrán encontrar lo destruido, tinturado, procesado, y lo diré: lo callejeado. Es una mezcla de respeto con indisciplina de manera estética y, al mismo timepo, es una invitación. ¿Qué pasa que esté roto? ¿Qué pasa que esté así? ¿Qué pasa si esto resulta ser transparente? Como he dicho, es un poco no seguir la tradición.
Estoy emocionado por que vean esas chaquetas de denim procesadas de denim, son muy rockeras. Todo esto es un trabajo que supera las 150 horas. También porque, a pesar de ser calle, hay mucho detalle. No quiero que simplemente se vea trashy. Es una conversación. Eso responde a nuestros drapeados, a los rotos, a la liquidez que vamos a presenciar acompañada del respeto al sastre.
Los tonos brillantes junto al negro han acompañado su esencia, pero, ¿qué esperamos frente al color en esta colección?
Quisiera comentar que sí, habrá negro, morado, berenjena. Esos últimos colores, vinculados a ese tono de obispo, será muy contundente esotéricamente. Soy muy esotérico. El morado representa trascendencia, es cuando uno se transfiere, cuando uno desencarna, deja de estar vivo y pasa a ser espíritu.
También tenemos luz con una crema delicioso y unos chispazos de menta. El menta lo encuentro en las pantallas, es algo digital. Lo hallo también en las luces de neón cuando están prendidas en las naves espaciales, algo por ahí. Claro, está esa asociación con el mental pastel, pero en este caso va a estar metalizado. Nada aburrido clínico o estéril.
El morado me resultado lo más sagrado. Muchos vestuarios sagrados llevan púrpura. Ahí está ese transferir, transformar, trascender. Vamos a trascender, incluso a transtornar.
Con 16 años de trayectoria, ¿cómo ha sido vestir al hombre con una propuesta futurista que ha encontrado cabida en el armario masculino colombiano?
Me he dado cuenta que cuando uno dice no, la insatisfacción —que realmente está por acá, por allá, en todos lados— nos hace buscar otro rumbo; seguramente uno más difícil, menos caminado, pero ahí yo encuentro futuro en ese desconocimiento.
Por eso es que hablo de futuro cuando me refiero a la rebelión, al rebelde. Existe una conexión si miras al final del punto semántico de toda la liberación. Me liberé de ese camino y de ponerme ese estilo de vida que no me interesaba. Es una rebelión.
Todas las liberaciones son una rebelión y ahí está la búsqueda de futuro. Seguramente este (la colección) estéticamente nos ha mostrado cierto futuro, pero creo que también está ese tipo de futuros más trashy como el de Nueva York, que tiene basura al lado y, al tiempo, rascacielos impecables. No estoy interesado en la guía.
Ahora también me encuentro vistiendo para los personajes de una historia. Uno de los artistas que vestimos, y ellos me mostraron, vestía de cierta forma antes de conocer mi marca, ahora ha explorado más y su guardarropa ha cambiado. Eso es parte del éxito y yo no lo había notado.
Es grato ver que las propuestas, así sean disruptivas, llegan a ese hombre que ha usado una misma chaqueta toda la vida, pero que ahora el jean de abajo puede ser súper caótico. Encuentro espíritus que responden a mis ideas.
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