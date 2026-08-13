La tragedia que afectó al país el 10 de agosto dejó una estela de casas destruidas, servicios interrumpidos, vías afectadas y comunidades enteras en un escenario de emergencia que, además de atención médica física y mental, manifiesta una necesidad tan básica como inmediata: comer. En medio de la situación, la fundación Gastronomía Social Colombia y World Central Kitchen han organizado al sector gastronómico nacional para apoyar a las comunidades damnificadas desde la cocina.

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La fundación activó su programa de atención de emergencias en alianza con World Central Kitchen, organización fundada por el chef español José Andrés, quien donó un millón de dólares a Colombia con el fin de ayudar a pequeños negocios de comida a reabrir. La WCK fue creada para llevar comidas calientes, nutritivas y de calidad a las personas afectadas por el sismo. La operación acoge a todas comunidades que han vivido la tragedia del sismo, así como a los voluntarios de búsqueda y rescate.

La iniciativa de las organizaciones busca llevar comida caliente y nutritiva a los damnificados. Crédito: World Center Kitchen.

Dicha respuesta llega luego de la labor de Gastronomía Social frente a la situación de crisis humanitaria en La Guaira, Venezuela. Ahora, la ayuda también inicia labores en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero de la mano a una convocatoria que busca ampliar la red de ayuda y vincular a ciudadanos y empresas zonas más afectadas.

Una donación, un comida para las víctimas del terremoto

La mencionada iniciativa funciona a través de Comida para Todos, el programa de asistencia humanitaria de la fundación. Lo anterior bajo el propósito de crear sistemas colaborativos alrededor de la gastronomía para así responder a crisis relacionadas con la seguridad alimentaria, la salud, la inclusión social y el medioambiente.

En una emergencia como la actual, esa idea adquiere una dimensión concreta: que un aporte económico pueda terminar convertido en una comida caliente, y de calidad, destinada a alguien que la necesita.

“En momentos como este, una comida representa mucho más que alimento. Es una forma concreta de acompañar, cuidar y devolver un poco de tranquilidad a quienes lo han perdido todo”, explicó Cristina Botero Orozco, presidenta de la fundación Gastronomía Social en Colombia, en una publicación de redes sociales.

La fundación también invita a compartir la campaña y consultar sus canales oficiales para conocer las diferentes formas de participar. Las donaciones individuales y empresariales se canalizan a través de Comida para Todos, mientras que las compañías interesadas en establecer alianzas pueden contactar directamente a la organización.

Restaurantes, cafeterías y panaderías también pueden ayudar

Aunque las donaciones resultan del apoyo principal para gestionar toda la iniciativa, también existe una propuesta a la ayuda para los cocineros y establecimientos gastronómicos. Esta operación busca incorporar a los negocios de comida ubicados en las regiones afectadas a funcionar como cocinas en sinergía a la campaña.

Con la publicación en redes por parte de la fundación, la plataforma de reseñas gastronómicas B Eats amplificó el mensaje para que los restaurantes en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, que tengan la posibilidad de ofrecer comidas, se una a la convocatoria. La publicación hace también un llamado a las cafeterías, panaderías y otros establecimientos de las zonas afectadas. Asimismo, el perfil de B Eats cuenta con un enlace verificado para los donativos dirigidos la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.

La gestión cuenta con una idea clara: donde ya existe una cocina, una capacidad de preparar alimentos y personas con las habilidades, también existe una posibilidad de respuesta frente a la crisis.

Una cocina que sabe moverse en medio de las crisis

Con toda la gestión de World Central Kitchen, organización que lleva años trabajando para dar comidas calientes y nutritivas en escenarios de desastres naturales y crisis humanitarias alrededor del mundo, se halla una solución para una de los escenarios más difíciles en medio de la tragedia del sismo: brindar alimento a las víctimas.

En Pereria, Juan Camilo Jiménez, miembro de WCK desde el 2022, estuvo durante las horas luego de la tragedia. La organización reportó un escenario marcado por personas que permanecen en plazas, edificios evacuados y operaciones de búsqueda y rescate todavía en marcha.

Today I’m announcing 1 million dollars for Colombia, to help small food bussines reopen…@WCKitchen will help @LTFund in due time to find where the money can have the bigger impact short term! 🫶🏻@Colombia @infopresidencia pic.twitter.com/uNpvOqvkB6 — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) August 12, 2026

La experiencia de la organización ya se ha puesto en marcha en distintos lugares del mundo, entre ellos Gaza, Líbano, Ucrania y Venezuela. En este último país, Gastronomía Social acompañó recientemente una respuesta con la campaña humanitaria Juntos por Venezuela, antes de trasladar sus esfuerzos hacia Colombia.

Parte de respuesta también tiene un componente que va más allá de la emergencia inmediata. José Andrés, fundador de World Central Kitchen, anunció una donación de un millón de dólares para Colombia, destinada a dar apoyo para que los pequeños establecimientos gastronómicos reabran. Según explicó el chef español, WCK trabajará junto a la iniciativa filantrópica Longer Tables Fund con el fin de identificar dónde esos recursos pueden generar el mayor impacto a corto plazo.

La filosofía que ha acompañado el trabajo de Andrés puede resumirse en una idea que el chef ha compartido en sus redes sociales: «todos somos ciudadanos del mundo. Lo que es bueno para ti, debe ser bueno para todos. Si estás perdido, comparte un plato de comida con un extraño… así encontrarás quién eres».

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