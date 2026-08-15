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El 10 de agosto también lo cambió todo para la maestra Nidia Góngora, caucana, de Santa Bárbara de Timbiquí y embajadora de la música del Pacífico sur. No sólo porque su apartamento, en el sector de Los Cámbulos en Cali, resultó seriamente afectado por el sismo de 7,4 grados que sacudió a Colombia, sino por el aplazamiento hasta nueva fecha del festival Petronio Álvarez, a raíz del sismo, lo que dejó a cocineras tradicionales, vicheros, artesanos, sabedoras y sabedores y artistas con los insumos comprados y a muchos de ellos sin casa en sus lugares de origen.



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Aún en medio de estas dificultades y siendo ella una de las exponentes más representativas del Petronio – festival que exalta la cultura afro en todo su esplendor y que este año celebra su trigésima versión-, ya puso manos a la obra para ayudar: está recogiendo elementos para los damnificados, sobre todo de Chocó y Buenaventura y destinará el 10% de las ventas de bebidas de su restaurante Viche Positivo a una escuela rural de Timbiquí; participará en el concierto “The Juanpis Live Show”, el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena y será la artista del concierto “Arrullo en Bogotá” del próximo 11 de septiembre en Casa Kilele.





El megaconcierto del Movistar Arena promete un cartel con artistas colombianos de la talla de Carlos Vives, Feid, Mike Bahía, Manuel Turizo, Santiago Cruz, Kapo y Luis Alfonso y también agrupa a varias empresas de la industria de espectáculos. Lo recaudado se donará a la Fundación Plan y los organizadores reportan que ya todo está vendido.

La cantante, reconocida por álbumes como Pacífico Maravilla ha vivido el susto en medio de las réplicas, pues varios edificios en esa zona se han caído. “Lo más importante es que salimos vivos, la victoria es esa y por lo menos nosotros tenemos donde llegar, pero hubo gente que lo perdió todo”.



Manos unidas y que la ayuda llegue a quien más lo necesita.

“Necesitamos extender las ayudas a las zonas rurales del Pacífico, pues ya en Cali hay bastante apoyo. Y mucha gente que participaba en el Petronio se endeudó para participar. Y otros a los que sus casas en Buenaventura y en el Chocó se cayeron: músicos, maestras y sus familiares”, explicó Góngora con voz cansada, pero firme en medio de la situación, con el fin de apoyar así la cultura y tradición de la zona.

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La maestra enfatizó en que son alrededor de 250 personas que se vieron afectadas por el aplazamiento del Petronio y muchas más en las regiones. “En Buenaventura, con la situación de las lluvias el tema está crítico y principalmente se requieren colchonetas, carpas, tendidos y demás materiales para dormir y guarecerse, pues la gente no tiene dónde pasar la noche. También, leche para bebés y para niños y elementos de aseo personal: cepillos de dientes, crema dental, pañitos húmedos, pañales, toallas higiénicas”.

De hecho, gestionó unas ayudas para Buenaventura y el Chocó y ya las está distribuyendo con transportes particulares, para que lleguen directamente a las personas del grupo que ella ha identificado.



La cantaora cerró con una invitación y es a la humanidad y a la preservación de la cultura en estos momentos, en los que Colombia ha estado unida y en solidaridad con los afectados. “La mejor forma de ayudar es vincularse y estar pendiente de todas las actividades, conciertos y otras acciones”.