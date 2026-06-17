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En el mundo discográfico existen muchos álbumes que trascienden lo musical y se convierten en verdaderas piezas de arte. Son trabajos tan únicos y ricos en historias, conceptos, emociones y detalles que, como fan, uno siente que aún queda mucho por descubrir. A veces, después de escuchar un disco, surge el deseo de conocer más sobre su proceso creativo, las experiencias que inspiraron las canciones o las historias que no fueron incluidas.

Por eso, resulta tan especial cuando un artista decide ampliar el universo de una obra que ya parecía completa. Ese es el caso de Femme Fatale, uno de los proyectos más recientes de la cantante y compositora, chileno mexicana Mon Laferte, que el pasado 12 de junio sumó un nuevo capítulo en su trayectoria artística con el lanzamiento de Femme Fatale Vol. 2. Más que una continuación, este segundo volumen funciona como una expansión de la propuesta artística presentada inicialmente, permitiendo explorar nuevas emociones y sonidos dentro de un mismo proyecto creativo.

En este volumen, la artista presenta 20 canciones que mantienen la sensibilidad artística característica de Femme Fatale, aunque exploran una identidad sonora propia. El proyecto fue producido por Mon Laferte junto a Manu Jalil, con la participación de Rick Nowels como coproductor en algunos temas.

Mon Laferte en las imágenes promocionales de su último álbum, Femme Fatale Vol. 2. Foto: Neil Krug / Sony Music Colombia

Además, como en sus anteriores proyectos en donde la artista expone una honestidad incómoda, este disco aborda temas como la dependencia emocional, el trauma, la relación con la figura paterna, la política y la maternidad. A través de Femme Fatale Vol. 2, Mon Laferte construye un universo inspirado en distintos arquetipos femeninos, entre ellos la novia, la reina de belleza, la mujer misteriosa y la diva. Mediante estas figuras, la artista explora diversas formas de entender la feminidad.

Según explicó la artista en la nota de prensa, mientras Femme Fatale nació con la intención de construir una obra sofisticada, cinematográfica, teatral e introspectiva, las canciones que conforman Femme Fatale Vol. 2 parecían pertenecer a un universo diferente. Por ello, con este nuevo trabajo se deja influenciar con los géneros musicales como, el blues, el folk, el punk y el rock alternativo.

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La cantante Mon Laferte consolida su identidad musical con un álbum intensamente íntimo. Foto: Neil Krug / Sony Music Colombia

Mon Laferte, ganadora de cinco Latin Grammy, también apuesta por una serie de colaboraciones destacadas en este nuevo trabajo. Entre ellas se encuentra While I’ll Keep Writing Songs for You, una íntima canción interpretada junto a St. Vincent. A esto se suma Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, en colaboración con la cantante chilena Javiera Electra, así como Quién Soy Yo Cuando No Estoy Contigo, tema en el que canta con GRTSCH.

Femme Fatale Vol. 2 propone como sencillo principal «A Pesar de Ti Y De Mi», en donde se captura la sensación de querer pertenecer a algo que se debió dejar ir. Este sentimiento se expresa en el video musical a través de un concurso de belleza, lugar en donde se valora la juventud y las apariencias sobre todas las cosas. Desde un concepto íntimo, Mon Laferte muestra una sociedad en donde se imponen ideales sobre muchas mujeres y como el valor está en aspectos efímeros.

Con canciones como Irracional Cervical, No le Regales tu Corazón, Hello Monserrat, Mary o Sunset Boulevar, el álbum Femme Fatale Vol. 2 es una pieza de arte que vuelve a presentar a Mon Laferte como una artista con letras intimas y profundas.