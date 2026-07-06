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El restaurante Oda reunirá el próximo 8 de julio a siete cocinas de América Latina en una cena colaborativa que busca donar el 100 por ciento de lo recaudado a Kilómetro Venezuela para financiar la alimentación de las víctimas y los equipos de rescate que atienden la emergencia tras los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio.

La cena benéfica es liderada por el chef venezolano Iván García, cabeza del restaurante El Bosque Bistró (ganador de 1 cuchillo en The Best Chef) y creador de Kilómetro Venezuela. La iniciativa del merideño congrega a 7 cocinas que comparten una visión centrada en el producto y el territorio latinoamericano, entre ellas la de la chef dominicana Inés Páez, conocida como Chef Tita, al frente de Aguají. Desde Colombia participarán los equipos de Débora, Afluente, El Chato, Humo Negro y Oda, restaurante anfitrión del encuentro.

«La expectativa con la cena es apoyar y seguir restituyendo un poco de dignidad a los venezolanos que hemos perdido nuestros espacios de trabajo, nuestras viviendas e incluso a nuestros familiares. Estamos haciendo entre 700 y 1.000 comidas al día desde la Escuela La Casserole du Chef con el apoyo del equipo de El Bosque Bistró, canalizándose con la logística del proyecto Kilómetro Venezuela», concreta García.

El menú de la causa solidaria contará con ocho tiempos que incluyen snacks, dos entradas, dos platos fuertes y dos postres. El comensal recibirá una experiencia gastronómica latinoamericana por parte de las 14 manos de los cocineros que lideran la iniciativa por un precio de 300.000 COP por persona. La degustación comprenderá, entre otras preparaciones, croqueta de jaiba y curry de las huertas (Oda); tartaleta de chontaduro (Humo Negro); trucha, poleo, arrayán, hongos (Débora); shawamushi de lengua de res y helado de encebollado (El Bosque); tamal, maíz, guasca, guanábana (Afluente); guatapana, coco, camarón, guandul, plátano maduro (Aguají); cocada, bizcocho y pastelera de mambe, con helado de limonaria y hormiga culona (El Chato).

El restaurante Oda, ubicado en la calle 140 #11-45 de Bogotá, será la sede el evento. La cocina es reconocida como un espacio de producto consciente que celebra los sabores colombianos con ingredientes frescos de huertas urbanas y proveedores locales; sumado a lo anterior, cuento con la distinción del restaurante más sostenible de Latinoamérica (50 Best Sustainable Award 2025) debido a su rigurosa selección de proveedores, trabajo con huertas urbanas y operación sostenible.

Más allá de una cena, la reunión representa la solidaridad del sector gastronómico de América Latina por ayudar, desde su nicho, a quienes se encuentran liderando la ayuda en Venezuela. «Los recursos van a apoyar dos vertientes importantes de nuestro apoyo con las comidas. Uno, poder comprar los insumos que se requieren para complementar los donativos de las comidas que estamos regalando en la ciudad de Caracas. Dos, pagar toda la logística del equipo de trabajo y de voluntariado que tenemos dentro de la estructura de las comidas que preparamos de día a día en la escuela», explica el chef García.

Asimismo, los recursos resultantes de la cena también serán de ayuda a las familias de los integrantes de la cocina en Venezuela. La iniciativa también hace un llamado a donar para quienes no puedan asistir a la cena, haciendo énfasis acerca de que cada aporte ayudará a las personas que han sido afectadas por los sismos.

Fuera de ser el medio que gestionará los recursos, Kilómetro Venezuela, inspirado en la filosofía global de kilómetro cero (consumo de proximidad), es un movimiento gastronómico creado por el chef García para rescatar, promover y conectar los productos locales de diversas regiones de Venezuela y a sus productores.

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