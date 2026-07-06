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Romeo y Julieta es una de las obras más conocidas de la historia, ya sea por su amor desmedido o por su trágico desenlace. William Shakespeare publicó este clásico aproximadamente en 1597. La historia gira en torno a dos familias nobles de Verona, los Montesco y los Capuleto, quienes mantienen una fuerte rivalidad. Sin embargo, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, miembros de ambas familias, se enamoran y desencadenan una tragedia al intentar estar juntos a pesar de la enemistad y el odio que las separan. Estas son algunas de las adaptaciones que se han realizado a lo largo de la historia y que demuestran el impacto que ha tenido la icónica obra de William Shakespeare.

Romeo y Julieta (1968)

Dirigido por Franco Zeffirelli, Romeo y Julieta (calificada con 7.6 estrellas sobre 10 en IMDb) fue publicado en 1968 y es considerado uno de las adaptaciones más fieles a la obra de Shakespeare. Esta película está protagonizado por Leonard Whiting como Romeo y Olivia Hussey como Julieta, quienes tenían 17 y 15 años, lo que hacia que se sintiera más real y parecido a la obra original. Además, para reforzar esta ambientación tan característica de la obra del dramaturgo, Zeffirelli decidió filmar en diversas locaciones históricas de Italia junto a vestuario de la época renacentista.

Romeo + Juliet (1996)

Protagonizado por Leonardo DiCaprio, quien interpreta a Romeo, y Claire Danes, quien da vida a Julieta, Romeo + Juliet (calificada con 6.7 estrellas sobre 10 en IMDb) de 1996 es una adaptación de la obra de Shakespeare dirigida por Baz Luhrmann. Sin embargo, esta obra traslada la historia a la ciudad ficticia de Verona Beach, con un entorno contemporáneo dominado por el crimen, los medios de comunicación y la violencia entre las familias Montesco y Capuleto. Esta es una versión innovadora y moderna sin perder la esencia de la tragedia original. Además, este «formato» funcionó para traer el clásico a un público moderno.

West Side Story (1961)

La versión de Robert Wise y Jerome Robbins de la clásica historia de Romeo y Julieta es una adaptación basada en una propuesta musical de Arthur Laurents que se ha robado los corazones de los amantes de este género teatral. Con música de Leonard Bernstein y letras de Stephen Sondheim, la historia de Verona se traslada al Nueva York de los años 50, donde los reconocidos bandos, Montesco y los Capuleto, se representan en dos pandillas juveniles: los jets y los Sharks. En este caso, Romeo se convierte en Tony, quien es interpretado por Richard Beymer, y Julieta es María, quien Natalie Wood es la que le da vida. West Side Story (calificada con 7.6 estrellas sobre 10 en IMDb) no solo gira alrededor del amor prohibido de Shakespeare, sino que tiene subtramas como el racismo, la discriminación, la inmigración, la violencia juvenil y las tensiones sociales en Estados Unidos.

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Gnomeo & Juliet (2011)

Dirigida por Kelly Asbury, la película animada de comedia y aventura, Gnomeo & Juliet (calificada con 5.9 estrellas sobre 10 en IMDb) trata sobre dos familias de gnomos rivales: los azules y los rojos. A pesar de seguir el núcleo principal de Romeo y Julieta sobre las familias rivales y amor prohibido, Gnomeo & Juliet tiene un desenlace feliz.

Rosaline (2022)

Rosaline (calificada con 6.5 estrellas sobre 10 estrellas en IMDb) de 2022 ofrece una reinterpretación fresca y en clave de comedia romántica de Romeo y Julieta al contar la historia desde la perspectiva de Rosaline, la joven de la que Romeo estaba enamorado antes de conocer a Julieta. Dirigida por Karen Maine y protagonizada por Kaitlyn Dever, la película juega con los acontecimientos de la obra de William Shakespeare para ofrecer una visión más humorística, contemporánea y centrada en un personaje secundario. A través de esta nueva perspectiva, la cinta reflexiona sobre el amor no correspondido, los celos y el crecimiento personal, al tiempo que subvierte las convenciones del clásico shakespeariano con un tono ligero y moderno.