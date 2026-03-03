Existen distintos tipos de turismo, y uno de ellos es el turismo literario, en el que los aficionados a la lectura viajan a lugares que inspiraron o están vinculados con sus libros favoritos para revivir sus historias y profundizar en su universo. Esta actividad es bastante popular entre los literatos, quienes sienten una profunda conexión con las historias que leen y buscan acercarse a estas historias.

Un ejemplo reciente es el aumento de visitas a Inglaterra en busca de los paisajes asociados con Cumbres Borrascosas y las hermanas Brontë. No obstante, el país ha sido desde hace tiempo un epicentro del turismo literario gracias a su vasta tradición cultural y a ser la cuna de numerosos autores clásicos que han aumentado el atractivo del país. Sin embargo, Inglaterra no es el único país que cuenta con historias literarias que fascinan a los lectores.

Yorkshire, Inglaterra- Cumbres Borrascosas y hermanas Brontë

Yorkshire, Inglaterra, se ha visto recientemente como centro de turismo por la última adaptación de la película de Cumbres Borrascosas, que está basada en el libro bajo el mismo nombre. Sus paisajes y su ambiente nostalgico invitan a los lectores y fanáticos de la historia a buscar vivir, aunque sea por un tiempo, en las mismas tierras que inspiraron y acompañaron la historia. Es por esto, que muchos usuarios optan por viajar hasta Yorkshire, Inglaterra, para, por un lado, ver los paisajes en donde se grabó la película y se asemejan a los descritos en el libro y, por el otro lado, poder visitar el pueblo que acunó a las escritoras, las hermanas Brontë.

Aracataca, Colombia – 100 años de soledad

Turismo Literario: 100 años de soledad

El emblemático libro de Gabriel García Marquéz, 100 años de soledad, ha sido un orgullo y representación del arte y la cultura de las tierras colombianas. A pesar de que Macondo, pueblo descrito en el libro, sea un pueblo ficticio, está inspirado en Aracataca, un municipio del departamento de Magdalena, que vió nacer al autor. Muchos viajeros y admiradores del libro y del autor visitan Aracataca como destino de turismo literario para conocer los lugares que influyeron en la creación de Macondo.

Verona, Italia – Romeo y Julieta

Turismo Literario: Romeo y Julieta

Uno de los más famosos libros del dramaturgo William Shakespeare es Romeo y Julieta, historia trágica que sucede en las tierras de Italia, especificamente en Verona. Aunque la obra es completamente ficción, existen varios puntos turisticos en Verona que invitan a los admiradores de la historia, del autor o de la literatura en general, a visitar sus tierras. Algunas de estos espacios son: la «Casa di Giulietta», esta es una estructura que representa la famosa «casa de Julieta» y cuenta con el icónico balcón en el patio interior, punto importante en la historia de la pareja. En su contraparte, también existe la «Casa di Romeo» y la tumba simbólica de Julieta.

Verona ha convertido la tragedia en una experiencia turística: eventos temáticos, bodas simbólicas y recorridos guiados recrean el ambiente renacentista de la obra. La ciudad, ya de por sí rica en patrimonio romano y medieval, suma así un atractivo literario que atrae a parejas y amantes de Shakespeare de todo el mundo.

Londres, Reino Unido – Charles Dickens, Virginia Woolf, Arthur Conan Doyle, el Museo de Sherlock Holmes y Harry Potter

Turismo Literario: Harry Potter

Como ya se menciono anteriormente, Londres ha sido destino para los viajeros literarios desde hace bastante tiempo. Una de las razones es por el ambiente acogedor y nostálgico que acompañan las historias de muchos autores. Londres es una ciudad ligada a los escritores clásicos: Charles Dickens, Virginia Woolf, Arthur Conan Doyle, entre otros. Muchos de ellos nacieron o vivieron por un tiempo en estas tierras europeas y decidieron convertir Londres en el escenario central de sus más famosas novelas, como en: Oliver Twist, Mrs Dalloway o Sherlock Holmes. Este último libro cuenta con un museo que invita a los admiradores del dectetive a recorrer y conocer más sobre sus aventuras.

Los seguidores de la historia de Harry Potter también buscan viajar a Londres para conocer los espacios en donde el mago se movía para ir hasta su colegio de magia, Hogwarts. Sobre todo la estación de King´s Cross en donde los lectores buscan el andén 9¾ en donde los protagonistas tenían que cruzar para viajar. Por otro lado, existen edificios emblematicos y que se conviertieron en símbolos para los fanáticos

París, Francia – Ernest Hemingway o Julio Cortázar.

Turismo literario: Julio Cortazar

París, Francia, también ha sido otro de los lugares predilectos para los amantes de la literatura. Contando con la Gare de Lyon, en donde la primera esposa del autor Ernest Hemingway perdió los manuscritos de juventud del escritor. También se encuentra el Pont des Arts, lugar en donde se encontraron los dos personajes principales, la Maga y Horacio, del libro Rayuela de Julio Cortázar. Paris es testigo de varias historias tanto de romance como de aventura. Incluyendo que son tierras que han visto nacer a varios escritores causando mucha intriga entre los lectores.

Roma, Italia y Atenas, Grecia- Percy Jackson

Turismo literario: Percy Jackson

A pesar de que Percy Jackson ocurre en Estados Unidos, los fanáticos de los libros acuden a las tierras romanas y griegas para enriquecerse de la cultura, leyendas, mitos y escenarios que inspiraron las asombrosas aventuras de Percy Jackson y sus amigos. Grecia y Roma son las tierras que le dieron origenes a los dioses conocidos en la primera y segunda saga del libro de Rick Riordan. La Acrópolis, el templo de Zeus, el templo de Poseidón o el museo arqueológico Nacional de Atenas, el Panteón o el Coliseo son escenarios icónicos para los fanáticos de la historia.

El camino de Santiago, España – Don Quijote de la Mancha

Turismo literario: Don Quijote de la Mancha. Foto: josera /ShutterStock

Aunque Don Quijote de la Mancha se desarrolla en La Mancha, muchos lectores recorren el Camino de Santiago como una experiencia que dialoga con el espíritu aventurero y transformador de la obra de Miguel de Cervantes. Entre llanuras, molinos y pueblos históricos, España se convierte en un escenario simbólico donde realidad y fantasía, como en la novela, avanzan juntas. Recorrer el Camino de Santiago funciona para sumergirse en la España histórica que Cervantes retrata en su escrito.