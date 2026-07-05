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Las montañas rusas han llevado la búsqueda de adrenalina a niveles cada vez más extremos. Con caídas vertiginosas, velocidades que superan los 140 kilómetros por hora y alturas comparables a las de un rascacielos, estas atracciones se han convertido en auténticos desafíos para quienes buscan emociones fuertes. Desde gigantes de acero que dominan los parques temáticos de Estados Unidos hasta impresionantes estructuras en Asia y Europa, algunas montañas rusas han logrado ganarse un lugar entre las más altas, rápidas e intensas del planeta.

La competencia por romper récords continúa en este 2026 con la llegada de Tormenta Rampaging Run, la nueva atracción del parque Six Flags Over Texas que promete convertirse en una de las experiencias más extremas del mundo. Esta montaña rusa abrirá sus puertas en Arlington, Texas, y aspira a establecer seis récords mundiales, incluyendo los de la montaña rusa de caída más alta, rápida y larga en su categoría.

A propósito de este esperado estreno, repasamos algunas de las montañas rusas más altas y emocionantes del mundo, auténticos íconos de la ingeniería y de la adrenalina que atraen cada año a millones de visitantes dispuestos a desafiar el vértigo.

Tormenta Ramping Run – Texas, Estados Unidos

La montaña rusa Tormenta Ramping Run está ubicada en Six Falgs Over, un parque temático ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos. Esta esperada montaña rusa va a inaugurarse en el verano del 2026 (finales de junio) en conmemoración del sexagésimo quinto aniversario del parque. Como celebración se preparó esta atracción que busca romper seis récords mundiales por su altura, velocidad, caída libre vertical y longitud. Uno de sus mayores atractivos es su caída libre vertical hacía adentro y tiene por temática el encierro de toros de España.

Red Force – España

Atardecer sobre Portaventura y Ferrari Montaña rusa Fuerza Roja. Parque temático cerca de Barcelona en España. Foto: Chris Chambers Photograph / Shutterstock

Para los aficionados a las carreras de Fórmula 1, una visita obligada es la montaña rusa Red Force, ubicada en Ferrari Land, el parque temático que forma parte del complejo PortAventura World en Salou, España. Esta emblemática montaña rusa de lanzamiento posee el emblemático escudo de Ferrari y se ha convertido en la atracción más alta y rápida de Europa, con una aceleración de 0 a 180 km/h en apenas 5 segundos. Su recorrido es corto pero intenso, busca principalmente hacer sentir dos sensaciones: aceleración extrema y altura vertical.

Eejanaika – Japón

Montaña rusa Eejanaika. Foto: ICQ34791919 / Shutterstock

Ubicada al pie del emblemático Monte Fuji, en el parque temático Fuji-Q Highland, Japón, Eejanaika es una de las montañas rusas más extremas del mundo y una de las pocas de tipo 4D, lo que significa que sus asientos giran libremente a 360 grados sobre su propio eje de manera independiente mientras el recorrido avanza. Su combinación de velocidad, altura y movimientos impredecibles la ha convertido en una atracción legendaria para los amantes de las emociones fuertes. Además, suele ser una de las montañas rusas que logra desorientar a los pasajeros por la gran cantidad de movimientos. Con catorce inversiones, esta montaña rusa tiene el récord mundial.

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Dinoconda – China

Ubicada en el parque China Dinosaurs Park, en Changzhou (provincia de Jiangsu, China), Dinoconda es una de las montañas rusas más impresionantes de Asia gracias a su diseño sin piso y su espectacular recorrido lleno de inversiones. Además, es una de las pocas montañas rusas 4D, lo que le agrega adrenalina a la experiencia. Su combinación de altura, velocidad y elementos acrobáticos la ha convertido en una de las experiencias más emocionantes para los aficionados a las montañas rusas.

Iron Gwazi – Estados Unidos

Montaña rusa Iron Gwazi en Busch Gardens, Tampa, Florida. Foto: Bill McKeon / Shutterstock

En el parque Busch Gardens Tampa Bay, Florida, está ubicada la montaña rusa Iron Gwazi, una de las montañas híbridas, por combinar madera y acero, más drásticas del mundo. Por su recorrido se prueba la gravedad cero con subidas y bajadas abruptas que dan el sentimientos de salirse de los asientos. Este recorrido le hace homenaje al cocodrilo de agua salada.