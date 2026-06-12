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En el mundo existen una serie de experiencias que uno tiene que vivir por lo menos una vez en la vida. Por el paisaje, la historia, la cultura y la sensación. Estas son experiencias que marcaran un antes y un después a los espectadores. Es por esto que Traveliz México ofrece un lista de experiencias que se deben vivir, por lo menos, una vez.

Globos Aerostáticos (Masái Mara)

Globos aerostáticos volando con turistas sobre el Parque Nacional Masai Mara en África. Foto: Steve Bruckmann / Shutterstock

Una de las actividades favoritas de los amantes de la naturaleza y de la vida salvaje es viajar en globo aerostático en Masái Mara, una reserva ubicada en Kenia, África. Esta ciudad es conocida por su amplia naturaleza y belleza paisajística. Es por esto, que ofrece una de las actividades más increíbles para conocer y explorar la naturaleza de una manera diferente. Además, desde el cielo los aventureros pueden conocer más sobre este horizonte de la sabana africana con diferentes animales – elefantes, jirafas, leones y cebras – y paisajes que quitan el aliento.

Una experiencia en kimono (Japón)

Mujer japonesa con vestido tradicional de kimono en el templo Kiyomizu-dera con hermoso follaje en otoño en Kioto, Japón. Foto: cowardlion / Shutterstock

Usar un kimono se ha convertido en una de las principales actividades turísticas que se busca hacer a la hora de viajar a Japón. Es por esto que, en algunas ciudades de dicho país, existen tiendas que buscan impulsar esta actividad a través de alquiler o venta de los kimonos. Estas tiendas visten a los turistas y los asesoran para utilizar de forma correcta el kimono, además, incluye calzado y peinado.

Esta actividad se ha convertido en una experiencia de inmersión cultural que busca transportar a los apasionados por la cultura japonesa a las raíces del país. A la hora de utilizar el kimono también se ofrece distintas actividades culturales como tomar el té, escribir el nombre en el alfabeto japonés, tomar clases de cerámica, tomarse fotos, entre otros.

Senderismo (Patagonia)

Caminata en las montañas Patagónicas, Argentina. Foto: Galyna Andrushko / Shutterstock

Otra de las actividades para los amantes de la naturaleza y del ejercicio es hacer senderismo en la Patagonia, extremo sur de Sudamérica. Esta experiencia es ideal para los apasionados por el trekking – largas caminatas a pie por parajes aislados y de difícil acceso. Durante estas caminatas se disfruta de grandes paisajes y experiencias inolvidables. Existen distintas rutas en la zona para los exploradores, ofreciendo una amplia posibilidad de admirar panoramas, como glaciales, lagos y montañas.

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Ver un amanecer (Capadocia)

Increíble Capadocia Turquía Anuncio, hermoso paisaje con globos de aire caliente al amanecer, vista Aéreas. Foto: Parilov / Shutterstock

Una actividad imperdible en el mundo es ver un amanecer en Capadocia, Turquía. Este país ofrece unos paisajes inolvidables a sus espectadores, como sacados de un cuento de hadas, llenos de colores, montañas y arena. Para los visitantes, este país ofrece paisajes naturales impresionantes durante todo el años. Además, Turquía también se ha convertido en un destino turístico por sus grandes paisajes y cultura, no obstante, una de sus principales actividades turísticas es volar en globo aerostático para ver los paisajes y amaneceres.

Viajar en tren (Machu Picchu)

A bordo del viaje al místico Machu Picchu. Deslizando por los impresionantes Andes, este viaje en tren es tan mágico como el destino en sí. Cusco Perú. Foto: BETO SANTILLAN / Shutterstock

Machu Picchu es uno de las maravillas del mundo y se ha convertido en uno de los destinos turístico de Perú. Solo ir a conocer la «Ciudad Perdida de los Incas» es una experiencia inolvidable, sin embargo, llegar en tren a la ciudad le agrega emoción a la memoria. El tren está rodeado de montañas y ofrece un panorama natural esplendido.

Crucero (Río Nilo)

Una noche tranquila en el río Nilo, Egipto, con un crucero navegando hacia Esna Lock. Foto: twabian / Shutterstock

En Egipto se esconden misterios, historia y cultura que ha llamado la atención de miles de turistas. Por lo que viajar en crucero por el emblemático río Nilo brinda una experiencia distinta para conocer este país. Durante el crucero puede observar paisajes que no se repiten fácilmente.