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En el panorama de la gastronomía, los restaurantes tienen que innovar y buscar nuevas formas de destacar, ya sea por sus platos, sus experiencias o su atención al cliente y al detalle. Es por esto que muchos restaurantes buscan brindar vivencias que dejen una huella en los clientes.

La Guía Michelin es una institución especializada que se ha encargado de premiar a aquellos restaurantes que no solo ofrezcan una buena gastronomía, sino que se destaquen en varios aspectos como dominio de las técnicas, personalidad del chef, constancia, calidad de los ingredientes, entre otros. Es por esto que la Guía ofrece una lista de los restaurantes con las ubicaciones más inesperados. Estos son algunos.

Restaurante Alchemist. Foto: tomada del instagram @restaurantalchemist

Este es un restaurante que invita a vivir una experiencia única e irrepetible, une el arte, el teatro, la ciencia, la tecnología y el diseño. Además, está pensado para brindar una experiencia inmersiva que dura de 4 a 6 horas. Con una coreografía bien organizada sirven una gastronomía holística que deja huella en su consumidor. Por su cuidado al detalle en el servicio, los platos y la experiencia es merecedor de dos estrellas de la Guia Michelin.

Restaurante Under. Foto: tomada de la página web del restaurante

Under es uno de los espacios más curiosos de Noruega, ya que tiene la peculiaridad de que es un restaurante submarino. Tiene la distinción de que ofrece una panorámica al océano Atlántico, por lo que no todas las veces se ve lo mismo. Por su exquisita gastronomía y experiencia única, la Guía Michelin lo galardona con una estrella y lo destaca como un punto turístico en Noruega que no se puede perder.

Restaurante Eatrenalin. Foto: tomada del instagram @eatrenalin

El restaurante Eatrenalin es conocido por ofrecer una experiencia multisensorial, futurística y con una gastronomía holística. Eatrenalin cuenta con sillas flotantes que mueven a sus clientes por toda la instalación para explorar en distintas salas temáticas con platos modernos. Además de ofrecer una experiencia gastronómica inmersiva con dos menús, cada uno con ocho platos únicos y con opción a vegetarianos.

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Restaurante Ice Q. Foto: tomada de la página web del restaurante

El restaurante Ice Q es un espacio gourmet rodeado de montañas que tiene la peculiaridad de que solo se puede llegar en teleférico. Por su gran altura parece suspendido en el cielo. Además, tiene una terraza que ofrece una panorámica a los Alpes Austriacos.

Restaurante Canfranc Express. Foto: tomada de la página web del restaurante

Canfranc Express es un restaurante que ofrece una experiencia que hace viajar por todos los sabores. Tiene la peculiaridad de que está ubicado en un vagón rehabilitado de la estación internacional de Canfranc y, es por esta misma ubicación, que solo permiten doce personas en el establecimiento. La ambientación del vagón del tren ofrece una experiencia en donde uno se puede sentir en otra época. Por su comida tradicional aragonesa y su experiencia única lo hizo merecedor de una estrella de la Guía Michelin. Se recomienda reservar con antelación para conseguir un puesto en esta extraordinaria experiencia.

Nōksu (Nueva York, Estados Unidos)

Restaurante Noksu. Foto: tomada de la página web del restaurante

Otros de los restaurantes más curiosos por su ubicación es el restaurante Nōksu , que en coreano significa De la tierra. Este está ubicado en un subterráneo a veinte pies bajo tierra en una estación de metro de Herald Square en Nueva York. A pesar de que su nombre sea en coreano, Nōksu solo ofrece un menú con 10 platos ricos de gastronomía a base de mariscos. Aún asi de que la experiencia sea gratamente recomendada, es un restaurante que necesita reserva previa para poder ser una de las quince personas que permite el establecimiento.