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La pasión por la Selección Colombia ahora cabe en la palma de la mano. La Federación Colombiana de Fútbol, en alianza con la empresa Game On, presentó Los Panitas, una colección de 15 figuras coleccionables inspiradas en los jugadores y el cuerpo técnico que han marcado el reciente proceso del combinado nacional en las Eliminatorias y la Copa América 2024.

Más que un producto de merchandising, la iniciativa busca transformar el vínculo entre los hinchas y la Selección en una experiencia de identidad y pertenencia. Cada figura representa a uno de los futbolistas —o integrantes del cuerpo técnico— que se han convertido en referentes del fútbol colombiano contemporáneo: James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, David Ospina, Richard Ríos, Daniel Muñoz, Jhon Arias, Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Camilo Vargas y el entrenador Néstor Lorenzo.

Los Panitas: la Selección Colombia se convierte en colección y fenómeno cultural

La apuesta, según sus creadores, parte de entender el fútbol como una plataforma de marketing de alto impacto, sostenida en la pasión colectiva que despierta la Selección. Bajo esa lógica, Los Panitas buscan trascender el objeto físico para convertirse en un símbolo cultural capaz de conectar generaciones de aficionados.

“Los Panitas representan la base de jugadores y cuerpo técnico que estuvieron en el proceso de las Eliminatorias al Mundial y la Copa América en 2024. La FCF es la única federación en el mundo que tiene una base de jugadores importante representada en figuras coleccionables”, explicó Nicolás Martínez, CEO de Game On, empresa licenciataria del merchandising de la Federación Colombiana de Fútbol para 2026.

Los Panitas: un sueño hecho realidad

Martínez aseguró además que el proyecto pretende retratar “los sueños cumplidos” de futbolistas que atravesaron caminos complejos antes de alcanzar la élite del fútbol mundial. “Nos imaginamos un Panita en todos los hogares colombianos gracias a la apuesta del Grupo Éxito para su venta exclusiva en Colombia”, afirmó.

Los Panitas: la Selección Colombia se convierte en colección y fenómeno cultural

Cada figura mide 12 centímetros, está elaborada en material ABS y cuenta con detalles coleccionables como base autografiada y empaque especial. Las piezas fueron diseñadas para representar el momento deportivo que vive actualmente la Selección y fortalecer la conexión emocional de los hinchas con sus ídolos.

Para Johan Mojica, lateral de la Selección Colombia, verse convertido en una figura representa una dimensión distinta de su carrera. “Siempre soñé con jugar al fútbol, ha sido mi sueño y mi pasión. He respirado fútbol toda mi vida. Ahora verme plasmado en una figura que me representa y que va a trascender en el tiempo, que estará en la casa de los colombianos, es una emoción muy grande”, expresó el jugador.

Con esta iniciativa, Colombia también busca abrir nuevas posibilidades en el terreno del licensing, el retail y las experiencias de consumo alrededor del deporte. La distribución nacional estará liderada por el Grupo Éxito, con presencia en almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Superinter, Express y estaciones de servicio. Además, el canal digital permitirá la compra internacional, incluyendo Estados Unidos.

Los coleccionables ya están disponibles a través de Los Panitas FCF y en los puntos físicos autorizados.

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