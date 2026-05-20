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La industria de alimentos y bebidas atraviesa una transformación estructural impulsada por consumidores que hoy priorizan el bienestar, la sostenibilidad y el origen de lo que consumen. En ese escenario, Alimentec | Anuga Select Colombia 2026 se prepara para reunir en Bogotá a los principales actores del sector para discutir las tendencias que definirán el negocio en los próximos años.

La feria, organizada por Koelnmesse y Corferias, se llevará a cabo del 9 al 12 de junio en Corferias y llega en una etapa de fortalecimiento internacional gracias a su integración con Anuga Select Colombia, sello que la conecta con la red global de Anuga, considerada una de las plataformas más importantes de la industria alimentaria en el mundo.

Los interesados en registrarse, pueden hacer click aquí.

Los alimentos no procesados dejan de ser un nicho

La feria que quiere redefinir el futuro de la alimentación en Latinoamérica

La alimentación saludable dejó de ser una tendencia de nicho para convertirse en uno de los motores de crecimiento de la industria. El consumidor actual busca alimentos frescos, menos procesados y con ingredientes comprensibles, mientras crece el interés por conocer el origen de los productos y su impacto en la salud y el medioambiente.

Según cifras citadas por la organización de la feria, más del 64 % de los consumidores a nivel global intenta comprar alimentos más saludables, mientras cerca del 60 % revisa las etiquetas antes de tomar decisiones de compra, priorizando ingredientes naturales y procesos transparentes.

Ese cambio ya está impactando sectores como el HORECA y el retail. Restaurantes, hoteles y cafés reformulan sus menús con ingredientes frescos y preparaciones más naturales, mientras supermercados y distribuidores amplían su oferta de productos asociados al bienestar.

“El consumidor de hoy compra bienestar, salud y origen. Esos tres factores se han vuelto decisivos y están llevando a toda la cadena de valor a repensar desde el proveedor hasta el plato”, afirmó Doris Chingaté, jefe de proyecto de Corferias.

“Origin Matters”: el origen como eje del negocio alimentario

La feria que quiere redefinir el futuro de la alimentación en Latinoamérica

La edición 2026 de Alimentec | Anuga Select Colombia 2026 tendrá como concepto central “Origin Matters” (“el origen importa”), una apuesta que pone en el centro la autenticidad de los ingredientes, la producción local y la trazabilidad de los alimentos.

La feria funcionará como una plataforma para conectar productores, distribuidores, empresarios del sector HORECA, compradores especializados y proveedores tecnológicos alrededor de una discusión clave para la industria: cómo responder a un consumidor cada vez más consciente e informado.

Además de exhibiciones y espacios comerciales, el encuentro ofrecerá oportunidades de networking, actualización profesional y acceso a tendencias globales que hoy están redefiniendo la industria alimentaria. La presencia de delegaciones internacionales también fortalecerá las posibilidades de negocio y expansión para empresas colombianas y latinoamericanas.

Datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo citados por la organización señalan que sectores como café, cacao y aceite de palma alcanzaron exportaciones hacia la Unión Europea por USD 1.129,9 millones entre enero y julio de 2025, reflejando el creciente interés internacional por los productos agrícolas colombianos.

Para Alberto Almanza, Project Manager de Koelnmesse, la integración con Anuga representa un cambio de escala para el evento. “Latinoamérica tiene una oferta agroalimentaria con atributos reales para competir en mercados exigentes: origen, autenticidad y producción sostenible”, aseguró.

Cuatro tendencias que definirán el negocio de alimentos

La feria que quiere redefinir el futuro de la alimentación en Latinoamérica

La feria también servirá como escenario para analizar las principales tendencias que están redefiniendo el sector y que influirán en decisiones de inversión, expansión y desarrollo de productos durante los próximos cinco años.

1. Alimentación y longevidad

La relación entre alimentación y salud gana cada vez más relevancia. Ingredientes funcionales, probióticos, proteínas de alta calidad y productos enfocados en bienestar digestivo y emocional empiezan a ocupar un lugar central en restaurantes y cadenas de alimentos.

2. Transparencia y sostenibilidad

Consumidores y aliados comerciales exigen conocer el origen de los productos y las prácticas de producción detrás de cada marca. La trazabilidad, los empaques biodegradables y la reducción de residuos se consolidan como factores estratégicos para competir.

3. Inteligencia artificial y personalización

La tecnología y la inteligencia artificial comienzan a transformar la operación del sector, permitiendo optimizar inventarios, reducir desperdicios y entender mejor los hábitos de consumo para ofrecer experiencias más personalizadas.

4. Nuevas culturas de consumo en bebidas

Las bebidas premium no alcohólicas y las opciones con menos azúcar continúan creciendo, especialmente entre consumidores jóvenes que buscan equilibrar bienestar y experiencia de consumo.

Un espacio para entender hacia dónde va la industria

Alimentec

Dentro de la programación, Alimentec | Anuga Select Colombia 2026 contará con espacios como Food Innovation Summit, HORECA Talks, Bake & Arts y Cooking Shows, enfocados en innovación, hospitalidad, panadería y experiencias gastronómicas en vivo.

La feria también incluirá un espacio dedicado a franquicias y modelos de expansión en alimentos y bebidas, con conversaciones orientadas a oportunidades de crecimiento e inversión dentro del sector gastronómico.

Con más de 37.000 visitantes profesionales esperados y delegaciones de más de 20 países confirmadas, la feria proyecta a Bogotá como uno de los principales hubs de negocios para la industria de alimentos y bebidas en Latinoamérica.

Más allá de una vitrina comercial, el encuentro busca consolidarse como un espacio donde la industria pueda interpretar hacia dónde evolucionan los hábitos de consumo y cómo responder a un mercado que ya no solo compra productos, sino también bienestar, autenticidad y confianza.

Los interesados, pueden registrarse haciendo click aquí.

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