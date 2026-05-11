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La cocina colombiana y la carne estadounidense se unen para presentar un nuevo concepto que mezcla la cultura y la gastronomía. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (USMEF Colombia) presenta Extranjeramente Criollo, un proyecto que no busca cambiar la gastronomía criolla sino dialogar con ella. El proyecto propone reinterpretaciones de platos tradicionales colombianos utilizando cortes de carne estadounidenses.

Este recorrido gastronómico se puede ver a partir del 15 de mayo de este año con nuevos episodios cada quince días en la página web de USMEF Colombia, así como en sus canales de Youtube y redes sociales.

“Extranjeramente Criollo es una forma de acercarnos a la cocina colombiana, de entenderla y encontrar cómo nuestros cortes pueden integrarse para repotenciar su sabor. Es también una manera de aportar a la tradición culinaria del país y de crear una conexión que honre los lazos culturales entre Colombia y Estados Unidos”, afirma María Isabel Ruíz, representante de USMEF en Colombia.

Extranjeramente Criollo es tanto un concepto como una propuesta audiovisual de seis capítulos. Cada uno de estos recorre una localidad distinta con el acompañamiento de algunos chefs locales y del chef argentino Nicolás Díaz. Estos expertos abren las puertas de sus cocinas y comparten sus conocimientos que van de generación en generación, proponiendo un cambio de ingredientes y aportando un sabor nuevo.

El chef argentino Nicolás Díaz con uno de los chefs regionales en Extranjeramente Criollo. Foto: US MEAT

«Elegimos seis regiones que en realidad van a ser doce», comenta el chef Nicolás Díaz en una conversación con la revista Diners. «Hubo algo previo al viaje, que fue entender cómo funciona, qué hacen y el origen de esa receta.» A partir de eso, el equipo proponía distintos cortes de carne y trabajaba junto a los chefs regionales para adaptar cada preparación sin perder su esencia. El chef Díaz cuenta cómo el equipo entraba con una idea y con una propuesta de corte, pero también buscaba aprender de cada región.

Las regiones de estos seis capítulos fueron Antioquia, el Eje Cafetero, Bolívar, Boyacá, Santander y los Llanos Orientales. Cada una de estas regiones se convirtió en los escenarios para enaltecer la cocina colombiana.

Sin embargo, los protagonistas de cada capítulo son los platos locales. La serie presenta preparaciones tradicionales como la bandeja paisa, la cazuela de frijoles y el sancocho, explorando su origen y su evolución.

El chef comentó que uno de los mayores retos ha sido adaptarse a las distintas maneras en las que cada región de Colombia nombra los cortes de carne. Sin embargo, como asegura el chef Díaz: «pero eso habla de la complejidad de Colombia en el buen sentido». Además, destacó que conocer Colombia ha sido una experiencia gratificante y afirmó sentirse feliz de estar en el país.

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El chef Nicolás Díaz compartiendo en los Llanos Orientales. Foto: US MEAT

Asimismo, aseguró que uno de sus capítulos favoritos fue el de los Llanos Orientales, una región que, según contó, le recordó mucho a Argentina por su fuerte tradición ganadera. Explicó que mientras grababa sentía una energía familiar, muy similar a la que había vivido anteriormente tanto en Argentina como en Estados Unidos. “Todos sabemos que Los Llanos Orientales acá es el sector ganadero”, comentó el chef, quien además confesó que disfrutó mucho la realización de ese capítulo «porque sentía toda esa energía que hay y que yo ya había vivido en otro momento».

Una de las finalidades de este proyecto es que algunas instituciones del sector culinario puedan adaptar estos platos «extranjeramente criollos» dentro de sus menús. Extranjeramente Criollo no busca quedarse únicamente en la pantalla. La propuesta surge como un encuentro entre la gastronomía colombiana y estadounidense.