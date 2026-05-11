Las 10 películas colombianas más vistas del 2025

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El cine colombiano tuvo un año complicado en 2025 y la brecha entre lo que la gente va a ver y lo que se produce en el país sigue siendo enorme. Según el informe Cine en cifras abril 2026 de Proimágenes Colombia, la asistencia a películas colombianas el año pasado registró 747.588 espectadores, una disminución del 36,6% con respecto a 2024. Mientras tanto, las cinco películas extranjeras más vistas tuvieron más de dos millones de espectadores cada una.

Pero no todo son malas noticias. En total, se estrenaron 77 largometrajes colombianos en cines, casi alcanzando el máximo histórico de 79 en 2024. La diversidad también creció: 33 documentales, 26 dramas, 8 comedias, 5 de suspenso, 2 de terror, 1 de acción, 1 western y 1 falso documental. El problema no es que no se esté haciendo cine en Colombia. El problema es que no se está llenando salas.

Aun así, algunas películas lograron destacarse. Desde una ganadora de Cannes hasta la octava entrega de una saga familiar, estas fueron las 10 películas colombianas más vistas de 2025.

(Para leer más: ‘Top Gun’, ‘Amarga Navidad’ y más: guía de estrenos de cine mayo 2026)

1. ‘Un poeta’ – 258.729 espectadores

La película dirigida por Simón Mesa Soto fue la cinta colombiana más vista del 2025. Ganadora en Cannes y nominada al Goya, la historia de Óscar Restrepo profesor y poeta nostálgico conectó con audiencias de una manera que pocas películas colombianas logran. Actualmente se puede ver en streaming en HBO Max, lo que probablemente ha ampliado su alcance más allá de las salas.

Que una película premiada en festivales internacionales haya sido también la más vista en Colombia dice algo importante: el público colombiano sí está dispuesto a ver cine local cuando la calidad está ahí y cuando hay una campaña de distribución y promoción que funciona.

2. ‘El paseo 8’ – 114.151 espectadores

La saga de películas de comedia producida por Dago García y estrenada cada diciembre llegó a su octava entrega: El Paseo 8: La luna de hiel. Dirigida por Felipe Martínez y protagonizada por Victoria Ortiz y Erick Cañete, la película sigue a Rosa, una colombiana que emigra a Francia y conoce a su novio Pierre. Ambos deciden viajar a Colombia para casarse y celebrar su luna de miel, pero los planes cambian cuando los suegros intentan impedir la relación.

La fórmula de Dago García sigue funcionando: comedias familiares con situaciones reconocibles y humor accesible. No ganan premios en festivales, pero llenan salas en diciembre.

3. ‘Noviembre’ – 37.262 espectadores

Noviembre (2025) es una película colombiana dirigida por Tomás Corredor que recrea la toma del Palacio de Justicia de 1985 desde la perspectiva de rehenes, guerrilleros y civiles atrapados en un baño. Protagonizada por Natalia Reyes, el drama transcurre durante las 27 horas que este grupo de personas estuvo en confinamiento, expuesto a la violencia, la incertidumbre y sus propias contradicciones.

La película hizo parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde tuvo su estreno mundial, y reunió a 37.262 espectadores en cines colombianos.

4. ‘La salsa vive’ – 24.033 espectadores

El documental La salsa vive, dirigido por Juan Carvajal, explora la época dorada de la salsa en los años 70 en Nueva York y Cali, la Capital Mundial de la Salsa. Fue una idea que tomó ocho años materializar y contó con la participación de Rubén Blades, Henry Fiol, Johnny «Dandy» Rodríguez, Alfredo Linares, Jairo Varela, Larry Harlow y Samuel Formell, además de entrevistas de archivo con figuras como Celia Cruz y Willie Rosario, estrellas de la época de oro que ya no están.

El documental se estrenó en junio de 2025 y movilizó a 24.033 cinéfilos y fanáticos de la salsa a las salas.

5. ‘La ciénaga, entre el mar y la tierra’ – 16.717 espectadores

Casi una década tuvo que pasar para que esta historia pudiera proyectarse en su propio país. Lo logró en mayo de 2025 y 16.717 espectadores fueron a verla.

La trama sigue a Alberto, un hombre que vive con su madre en una casa de palafito y padece distonía, una enfermedad neurológica que provoca movimientos musculares involuntarios. A través de ellos se cuenta una historia que retrata no solo la enfermedad y el aislamiento, sino también la resistencia diaria de quienes viven en condiciones difíciles.

Su estreno en Colombia se vio frustrado por una batalla legal. Sin embargo, durante su paso por Sundance en 2016 ganó tres premios: Mejor actor y Mejor actriz para Humberto Cruz y Vicky Hernández, respectivamente, y el premio a Mejor drama internacional.

6. ‘Nadie sabe quién soy yo’ – 13.064 espectadores

Dirigida por Ángel Ayllón y protagonizada por Liss Pereira, Johanna Fadul, Lina Cardona, Rafa Taibo y Cristina Warner, la cinta narra la vida de tres amigas colombianas que migran a Madrid. Todo cambia cuando un accidente inesperado en un evento provoca una cadena de problemas que las llevará a enfrentarse a situaciones llenas de caos, mentiras y secretos.

La película es una comedia, pero toca temas como la supervivencia y la realidad de muchas personas en busca de nuevas oportunidades. Logró mover 13.064 asistentes a las salas, un número modesto pero respetable para una comedia sin el aparato comercial de El Paseo.

Las películas 7-10: thrillers, óperas primas y westerns

La sombra del juez (12.946 espectadores): dirigida por Libia Stella Gómez Díaz, es un thriller ambientado en 1989 que sigue a un juez que llega a un pueblo y enfrenta corrupción y secretos.

Semilla del desierto (11.170 espectadores): ópera prima de Sebastián Parra, combina drama, thriller y coming of age en La Guajira. Rodada en 32 planos secuencia durante 16 días, sigue a una joven pareja que contrabandea gasolina.

Adiós al amigo (10.349 espectadores): dirigida por Iván David Gaona, es un western ambientado en 1902 durante los últimos días de la Guerra de los Mil Días. Rodada en el Cañón del Chicamocha, combina western y drama histórico.

Tres lunas nuevas (10.275 espectadores): ópera prima de Rodrigo Dimaté, presenta tres historias de jóvenes en diferentes zonas de Bogotá: San Luis, Kennedy y el centro. Una película sobre juventud, calle, escapismo y rap como catalizador del caos.

¿Qué dicen estos números?

Foto: TOCKTALK

El cine colombiano sigue siendo una industria que produce mucho pero que lucha por encontrar su audiencia. En 2025 el cine nacional logró reunir a 49,55 millones de espectadores, una disminución del 0,15% con respecto a 2024. También se abrieron 22 pantallas nuevas, pero se cerraron 35.

Por otro lado, Bogotá concentró el 31,1% de la asistencia total nacional a cines. Le siguieron Medellín (10,9%), Cali (8,2%), Bucaramanga (4,5%) y Barranquilla (4,1%). El resto se distribuyó entre otras ciudades, destacándose Villavicencio, Soacha y Cartagena por superar el millón de espectadores cada una.

No es un problema de falta de producción. Es un problema de distribución, marketing y competencia con producciones extranjeras que tienen presupuestos publicitarios masivos. Mientras las cinco películas extranjeras más vistas tuvieron más de dos millones de espectadores cada una, la película colombiana más vista apenas superó las 250.000. No es que la gente no vaya al cine, es que no va a ver películas colombianas. Y eso, más que cualquier número de taquilla individual, es lo que estas diez películas intentaron cambiar.

(Seguir leyendo: El Diablo viste a la moda 2: entre la nostalgia y la crisis de los medios)