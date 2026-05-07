‘Top Gun’, ‘Amarga Navidad’ y más: guía de estrenos de cine mayo 2026

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Mayo llega con una cartelera que tiene algo para todos. Cine colombiano, nostalgia ochentera, Almodóvar en su película número 25, una película sobre la Nouvelle Vague y un estreno de A24 dirigido por un youtuber de 20 años.

Este podrá ser un mes sin el peso de las temporadas fuertes de Hollywood o la inergia de los festivales, pero sin duda, trae sorpresas. Aquí le contamos qué esperar en salas este mes.

(Para leer más: ¿Por qué se están dando tantos reestrenos en las salas de cine?)

‘Lejos, Aquí’ – 7 de mayo

Dirigida por Ana Sofía Osorio Ruiz, esta película se estrena en el marco de la segunda edición de Abril: Mes del Cine Colombiano. Angélica Blandón y Alejandro Aguilar protagonizan (y producen) una roadmovie que narra el viaje de una pareja separada que, tras la pérdida de su hija, se reencuentran.

A través de un viaje hacia el Desierto de la Tatacoa, la película toca temas como el duelo, el cuidado y las distintas formas de transitar el dolor. La película también marca el debut en cine de Brisa Blandón, hija de Angélica Blandón, quien realiza en esta producción su primera aparición en la gran pantalla.

Y si quiere seguir viendo cine nacional, otras películas en la selección 2026 de Abril: Mes del Cine Colombiano son Soy Múcura, Tu Reina, Llueve sobre Babel y La presencia del vacío. Lo único que tiene que hacer es consultar su cartelera local y programarse.

‘Top Gun’ y ‘Top Gun: Maverick’ – 13 de mayo

Top Gun regresa a la gran pantalla para celebrar su 40 aniversario, y lo hace acompañada de su secuela Top Gun: Maverick.

Estrenada en 1986, Top Gun consolidó a Tom Cruise como estrella de Hollywood con uno de sus papeles más icónicos: el piloto Pete «Maverick» Mitchell. La celebración también incluye la secuela dirigida por Joseph Kosinski en 2022, que retoma al personaje de Maverick varias décadas después y lo sitúa entrenando a una nueva generación de pilotos: Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell y Monica Barbaro.

Ambas películas están disponibles en streaming, pero para quienes sufran de nostalgia ochentera o sean fans de revisitar clásicos en la gran pantalla, esta es una excelente oportunidad.

‘Lactar’ – 14 de mayo

Dirigida por Harold Trompetero, director responsable de éxitos de taquilla como El paseo, Lactar es la adaptación del libro homónimo también escrito por Trompetero protagonizada por María Elena Doering, Diego Trujillo y Julián Díaz.

La trama sigue a una mujer de 62 años de una familia adinerada que queda embarazada y, contra todo pronóstico y superando la oposición de su familia, decide tenerlo. Según Trompetero: «Creo que es una historia muy visual. La gente que lee el libro dice que es como leer una película, pero yo sé que esa película que se lee no es la que van a ir a ver al cine los espectadores, porque no era lo que yo estaba buscando.»

Esta es la película número 28 del director y está inspirada en una persona real y muy cercana a su vida. Se estrenará el 14 de mayo, muy a propósito del Día de las Madres.

‘Nouvelle Vague’ – 14 de mayo

Foto: Cineplex

La Nouvelle Vague fue un movimiento cinematográfico que surgió en Francia en los años 50 y 60, liderado por críticos de cine que fundaron la icónica revista Cahiers du Cinéma. El pico más alto del movimiento duró de 1959 a 1964, pero su influencia alcanzó al mundo entero, inspirando a directores y cambiando para siempre la forma de hacer películas. Décadas después, Richard Linklater retoma esta historia y la convierte en película.

Ambientada en el París de finales de los años 50, la película es un viaje al punto exacto del nacimiento de la Nouvelle Vague y recrea la producción de la ópera prima de Jean-Luc Godard, À Bout de Souffle (Sin aliento).

Después de varios cambios de fecha, la película llegará finalmente a salas el 14 de mayo y sin duda, es el tipo de película que los cinéfilos esperan con ganas.

‘Amarga navidad’ – 28 de mayo

Foto: WbPicturesLatam

El largometraje número 25 de Pedro Almodóvar tiene su origen en un relato homónimo escrito por el mismo director y publicado en su libro El último sueño. La trama es una especie de cruce de caminos entre dos historias. Primero, Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere y se refugia en el trabajo para transitar el duelo, hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse. En paralelo, se narra la historia del cineasta Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad.

La película cuenta con un elenco de actores recurrentes de Almodóvar: Bárbara Lennie, quien ya trabajó con él en La piel que habito; Aitana Sánchez-Gijón, de Madres paralelas; Victoria Luengo, quien apareció en La habitación de al lado; y Milena Smit, quien interpretó a Ana en Madres paralelas. Por el lado masculino, Leonardo Sbaraglia, a quien ya dirigió en Dolor y gloria.

El filme es Almodóvar siendo Almodóvar. La banda sonora está compuesta por Alberto Iglesias, colaborador habitual de Almodóvar, y la isla atlántica de Lanzarote y Madrid sirvieron como locaciones principales.

‘Backrooms’ – 28 de mayo

Luego de The Drama, la productora A24 regresa a los cines con Backrooms. Dirigida por Kane Parsons, conocido como «Kane Pixels» en YouTube, la película sigue a dos personas que encuentran una puerta misteriosa en el sótano de una tienda de muebles y está inspirada en la serie viral de horror en YouTube de Parsons, que hasta la fecha ha acumulado más de 190 millones de visualizaciones.

Si nunca ha escuchado el término Backrroms, sepa que no es nada nuevo. Son un laberinto interminable de habitaciones vacías que se asemejan a una oficina o espacio de almacenamiento, pero no tienen ubicación física. En otras palabras, son un universo muy parecido a lo que pasaría dentro de un videojuego.

Protagonizada por Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) y Renate Reinsve (Valor Sentimental), la trama no es lo único que hace de esta película una historia particular. Su director tiene apenas 20 años y es oficialmente el cineasta más joven en la historia del estudio A24.

(Siga leyendo: ‘Backrooms’: la nueva película que nació de un meme y fue hecha por un cineasta de 20 años)