Narnia vuelve al cine: fecha de estreno, Greta Gerwig y todo lo que se sabe sobre ‘El sobrino del mago’

Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Catorce años. Ese es el tiempo que Narnia estuvo ausente de las salas de cine. Ahora regresa, y lo hace con Greta Gerwig al timón. La misma directora que convirtió Barbie en un fenómeno de 1.400 millones de dólares será la encargada de adaptar El sobrino del mago, la historia de los orígenes de Narnia que nunca había llegado a la pantalla grande.

Vale la pena hacer un recorderis. Las Crónicas de Narnia vendieron más de 100 millones de copias en todo el mundo y fueron traducidas a más de 47 idiomas. C.S. Lewis escribió siete novelas entre 1950 y 1956 que se convirtieron en uno de los pilares de la literatura fantástica del siglo XX. En cine, la trilogía de los 2000 (El león, la bruja y el ropero (2005), El príncipe Caspian (2008) y La travesía del Viajero del Alba (2010) recaudó más de 1.500 millones de dólares combinados.

Narnia siempre fue franquicia cinematográfica exitosa, pero nunca logró el momentum de Harry Potter o El Señor de los Anillos. Ahora tiene otra oportunidad.

(Para leer más: Michael: conecta con los fans, pero se queda en la superficie)

‘Narnia: el sobrino del mago’: ¿Cuándo se estrena?

Originalmente programada para coincidir con la festividad de Acción de Gracias en 2026, la película finalmente se estrenará en IMAX y en cines de todo el mundo el 12 de febrero de 2027. Después llegará a Netflix el 2 de abril de 2027 y los preestrenos exclusivos en IMAX comenzarán dos días antes, el 10 de febrero.

Es una estrategia de distribución inusual para nuestros tiempos: siete semanas en salas antes de llegar a streaming. Netflix confía en que esta película tiene potencial de taquilla más allá de su catálogo digital. Además, después del éxito de Barbie, Gerwig tiene el poder de negociación para exigir estreno extendido en cines.

Lo que se sabe sobre la película

Greta Gerwig's NARNIA: THE MAGICIAN'S NEPHEW returned to Central London today with police chase scenes filmed throughout iconic landmarks.



Here are some exclusive behind-the-scenes stills courtesy of @UnBoxPHD



Full set: https://t.co/TDLGIpSkTs pic.twitter.com/PeCWruskUL — What's on Netflix (@whatonnetflix) September 7, 2025

Escrita para la gran pantalla y dirigida por Gerwig, esta es la primera adaptación de El sobrino del mago de C.S. Lewis, publicado el 2 de mayo de 1955. Y aunque es la sexta novela de la serie, El sobrino del mago funciona como precuela de El león, la bruja y el ropero.

La historia se centra en la creación de Narnia por Aslan el león y sigue a dos niños, Diggory y Polly, quienes son los primeros en descubrir el «Bosque entre los Mundos» después de que un tío les da un anillo mágico. La trama explorará cómo Narnia llegó a existir, los orígenes de la Bruja Blanca llegó al mundo y la razón detrás de que haya un poste de luz en medio del bosque.

El elenco reúne a los jóvenes David McKenna y Beatrice Campbell con un reparto estelar que incluye a Emma Mackey como Jadis (la Bruja Blanca, antagonista de la serie), Carey Mulligan, Kobna Holdbrook-Smith, Daniel Craig y Meryl Streep, entre otros.

En cuanto a la música, Mark Ronson, quien trabajó con Gerwig en Barbie, está a bordo para crear la banda sonora. Ronson es mejor conocido como productor musical (trabajó con Amy Winehouse, Bruno Mars, Lady Gaga) que como compositor de cine, pero su trabajo en Barbie demostró que puede crear música cinematográfica que funciona. Junto a Andrew Wyatt, será el encargado de musicalizar la fantasía.

Una adaptación con el sello Gerwig

Foto: DFree – Shutterstock



Barbie de Gerwig fue un éxito arrollador en taquilla con 1.400 millones de dólares. Su guion fue nominado a Mejor guion adaptado en los Óscar, sumándose a nominaciones anteriores por Mujercitas y Lady Bird, por la cual también recibió nominación a Mejor directora.

Pero más allá de los números y las nominaciones, lo interesante es que Gerwig tiene una conexión personal con el material. En entrevista con Netflix, la directora admitió ser fan de la saga: «Es el honor de mi vida que me hayan pedido darle forma. Gracias a Las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, creí en la magia, en los mundos ocultos y en la aventura. Creí que cualquier lugar podía estar encantado y que cualquiera podía verse envuelto en una epopeya. Esa maravilla y ese asombro estaban al alcance de todos, incluso de gente corriente como yo… me transformó».

Netflix y el futuro de la saga

Foto: Mijansk786 – Shutterstock

Netflix adquirió los derechos de las siete novelas de Narnia en 2018 y anunció planes para desarrollar nuevas películas y series de televisión alrededor del mundo fantástico. Esta es la primera vez que los derechos de todas las novelas están en manos de la misma compañía.

Las tres películas anteriores fueron adaptadas por 20th Century Fox y Disney. Todas fueron masivamente amadas y aceptadas por el público, pero al pasar por manos de diferentes estudios nunca hubo una visión de largo plazo. Ahora Netflix tiene la oportunidad de hacer lo que ningún estudio pudo: adaptar las siete novelas bajo una misma visión. Si El sobrino del mago funciona, Narnia podría finalmente convertirse en el universo cinematográfico que siempre tuvo potencial de ser. ¿Lo logrará? Lo sabremos en febrero de 2027.

(Siga leyendo: Del cine de autor al espectáculo: tres estrenos que dialogan con el pasado)