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Entre homenajes cinéfilos, dramas familiares y apuestas de acción, el cine reciente sigue mirando hacia atrás para reinventarse. Desde la huella imborrable de la Nouvelle Vague hasta las narrativas íntimas del cine independiente y el universo de los videojuegos llevado a la pantalla, estos estrenos exploran distintas formas de contar historias, cada una con su propio pulso y ambición.

Nueva ola francesa

Director: Richard Linklater

Fecha de estreno: 30 de abril

Del cine de autor al espectáculo: tres estrenos que dialogan con el pasado

En 1960, el director francés Jean-Luc Godard estrenó su primera película, Al final de la escapada (o Sin aliento), que, junto a Los 400 golpes de François Truffaut, desató la nueva ola francesa, un movimiento que revolucionó el cine del siglo XX.

Con ese montaje incontrolable y ese estilo que va de lo documental a lo irreverente, Godard contó la historia de un ladrón bohemio que se relaciona con una periodista estadounidense. Como tributo a esa obra maestra, Richard Linklater creó la película Nouvelle Vague (Nueva ola francesa), que es, a la vez, un conmovedor homenaje al cine.

Al legendario actor francés Jean-Paul Belmondo, protagonista de la cinta original, lo encarna en la cinta de Linklater el joven actor francés Aubry Dullin, mientras que la estadounidense Zoey Deutch tiene la responsabilidad de encarnar a ese huracán de frescura que fue Jean Seberg. En la cinta también se siente la presencia de otros íconos de la nueva ola, como los propios Godard y Truffaut y su colega Claude Chabrol.

Padre madre Hermana Hermano

Director: Jim Jarmusch

Fecha de estreno: 16 de abril.

Del cine de autor al espectáculo: tres estrenos que dialogan con el pasado

Jim Jarmusch es quizás el cineasta más apreciado de esa corriente independiente dentro de lo independiente. Con un estilo casi artesanal, y a la vez lleno de ingenio, Jarmusch creó hitos como Dead Man, Café y cigarrillos, Extraños en el paraíso y Flores rotas.

Tras explorar con vampiros, en Solo los amantes sobreviven, y zombis, en Los muertos no mueren, el director estadounidense decidió regresar a las historias más contenidas en su nuevo proyecto, Padre madre hermana hermano. En esta película, como se puede intuir por su título, las relaciones familiares son la columna vertebral de la historia, que tiene como protagonistas a una serie de hermanos que se vuelve a reunir después de muchos años.

Aparte de los hermanos, aparecen padres y madres tan pintorescos como distanciados, un motivo dramático que ha venido acaparando los estrenos cinematográficos de los últimos meses. Jarmusch, además, logró reunir a un destacado grupo de intérpretes, como Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, Vicky Krieps y el músico Tom Waits, uno de sus colaboradores regulares.

Mortal Kombat 2

Director: Simon McQuoid

Fecha de estreno: 7 de mayo

Del cine de autor al espectáculo: tres estrenos que dialogan con el pasado

El popular —y sangriento— videojuego Mortal Kombat ha pasado más vergüenzas que alegrías en sus versiones en la gran pantalla. Hace cinco años se estrenó la adaptación más reciente, dirigida por Simon McQuoid, que paseó peligrosamente por los terrenos de la intrascendencia de sus antecesores.

Lo positivo de esa entrega fueron ciertos integrantes de su elenco, como el célebre actor japonés Hiroyuki Sanada y el indonesio Joe Taslim, estrella de ese feroz cine de acción que se produce en Indonesia. Ahora se estrena una segunda parte de esta propuesta, en la que se recupera a Sanada y a Taslim, a quienes se suma el experimentado actor neozelandés Karl Urban.

Urban, curtido en franquicias como la exitosa El señor de los anillos, encarna al personaje más arrogante de ese club de luchadores de Mortal Kombat: el actor Johnny Cage. Es ahí donde aparece el aspecto más refrescante de esta apuesta, ya que el Cage de esta película es realmente un actor venido a menos que, por una vocación superior, es trasladado a la sangrienta arena en la que se desarrollan las peleas entre personajes icónicos como Sub-Zero, Scorpion y Raiden.

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