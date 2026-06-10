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El Mundial de Fútbol es un evento que reúne a millones de aficionados alrededor del deporte. Sin embargo, con el paso de los años, se ha convertido en mucho más que una competencia deportiva: también es un escenario donde convergen la cultura, la historia y la música. Desde 1962, cuando Chile fue sede de la Copa Mundial y surgió «El Rock del Mundial», las canciones comenzaron a ocupar un lugar especial dentro de la identidad del torneo de fútbol. Desde entonces, cada cuatro años, aficionados y amantes de la música esperan con gran expectativa los nuevos himnos que acompañarán la fiesta futbolística y que, en muchos casos, terminan convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Waka waka – Shakira (Sudáfrica 2010)

«Waka Waka (This Time for Africa)» es una canción interpretada por la cantante colombiana Shakira junto al grupo sudafricano Freshlyground. El tema fue elegido como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010, realizada en Sudáfrica. Su coro y parte de su ritmo están inspirados en «Zangalewa», una canción militar que se popularizó entre las tropas de Camerún y que posteriormente se convirtió en un éxito en varios países africanos.

Sin duda esta canción se ha convertido en una de las más queridas por los fanáticos del fútbol, ya que por su ritmo pegajoso y movido logró conectar la música africana con todo el mundo.

Copa de la Vida – Ricky Martín (Francia 1998)

Lanzada en 1998, La Copa de la Vida (The Cup of Life) interpretada por el puertorriqueño Ricky Martin se convirtió en la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de Francia 1998 y es considerada una de las melodías más emblemáticas en la historia de los mundiales. Con una mezcla de pop latino, ritmos inspirados en la samba y un coro contagioso que invita a la celebración, la canción logró capturar la emoción, la pasión y el espíritu competitivo de este deporte.

Su éxito trascendió el torneo, alcanzando los primeros lugares de popularidad en numerosos países y contribuyendo al éxito internacional de Ricky Martin. Aún, hoy en día, esta canción es considerada una de las más icónicas de los mundiales por sus ritmos energéticos y por el carisma del interprete.

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We are one (Ole Ola) – Pitbul feat: Jennifer López y Claudia Leitte (Brasil 2014)

El reconocido rapero cubano-estadounidense Pitbull interpretó una de las canciones oficiales más recordadas de la historia de los mundiales. «We Are One (Ole Ola)» fue el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y contó con la participación de la cantante estadounidense Jennifer Lopez y la artista brasileña Claudia Leitte. Con su mezcla de pop, ritmos latinos y sonidos brasileños, la canción buscó transmitir el espíritu festivo y la unión entre las naciones que caracteriza al torneo.

Cantantes Claudia Leitte, Jennifer Lopez y el rapero Pitbull presentándose en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2014. Foto: AGIF / Shutterstock

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Un ´Estate Italiana – Edoardo Bennato y Gianna Nannini (Italia 1990)

La canción italiana Un´ Estate Italiana es un sencillo que les pertenece a los italianos Gianna Nannini y Edoardo Bennato. Está canción es una versión italiana de la canción inglesa «To Be Number One». Sin embargo, mucha parte del público y de la crítica prefieren la versión de Nannini y Bennato por su emotivos ritmos y letra profunda.

El Rock del Mundial – The Ramblers (Chile 1962)

En 1962, la banda de rock chilena Los Ramblers lanzó la canción «El Rock del Mundial» durante la Copa Mundial de la FIFA de ese año que se celebró en Chile. Está canción es considerada la primera pieza musical relacionada con la copa de fútbol, el tema se convirtió en un fenómeno musical en América Latina y es recordado, por muchos, como el punto de partida de la tradición de las canciones oficiales de los mundiales.