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La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será la edición más grande en la historia del torneo, sino también, en muchos sentidos, un experimento geográfico, económico y cultural sin precedentes. Por primera vez, tres países (Estados Unidos, México y Canadá) compartirán la organización de un Mundial, ampliando el mapa del fútbol, al igual que su escala y ambición.

La edición de 2026 marcará un punto de quiebre: el número de selecciones participantes pasará de 32 a 48, con un total de 104 partidos, lo que la convierte en la más extensa y diversa de la historia. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con un partido inaugural en el icónico estadio Azteca, de Ciudad de México, y la final se jugará en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, en Estados Unidos.

La FIFA ha apostado por una mayor inclusión geográfica, por lo que ha permitido que regiones tradicionalmente relegadas —como África, Asia u Oceanía— tengan mayor representación en el torneo. Este crecimiento implica también una transformación estructural: el campeonato pasará a disputarse en doce grupos de cuatro equipos, con una fase eliminatoria ampliada que introduce una nueva ronda —los dieciseisavos de final—.

¿Y Colombia?

Tela de tela de la bandera nacional de Colombia. Foto: Alexander Canas Arango / Shutterstock

La selección Colombia llegó a los cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. En 2018 llegó a octavos de final en el Mundial de Rusia, pero no se logró clasificar para Catar 2022. Por eso resulta tan emocionante su regreso al campeonato más importante de fútbol en este 2026.

El debut colombiano en el grupo K está previsto para el 17 de junio en Ciudad de México, en el estadio Azteca, considerado un templo del fútbol. Allí, la selección enfrentará a Uzbekistán en un partido que exige tanto adaptación física como carácter. Seis días después, el 23 de junio, la ruta continúa hacia Guadalajara, en el estadio Akro, cuando jugará con el equipo de la República Democrática del Congo. El cierre de la fase de grupos llegará el 27 de junio en Miami, donde Colombia se medirá ante Portugal, en un duelo que, en el papel, promete ser el más exigente.

Colombia se enfrentará a tres selecciones que tienen una manera distinta de entender el juego: la ambición emergente de Asia, la fuerza en transformación del fútbol africano y la tradición europea. En ese cruce de caminos, el combinado nacional tendrá que definir su propia identidad.

Seguir a la Tricolor en la fase de grupos será también recorrer tres ciudades que condensan, cada una a su modo, la identidad del continente. Ciudad de México, Guadalajara y Miami no solo serán sedes deportivas, sino escenarios culturales donde el ritmo, la gastronomía y la geografía dialogan con el balón.

¿Cuándo y dónde ver a la selección?

COLOMBIA VS UZBEKISTÁN

Fecha: Miércoles, 17 de junio

Hora: 9:00 p.m.

Ciudad: Ciudad de México (México)

Estadio: Azteca

COLOMBIA VS REP. DEM. DEL CONGO

Fecha: Martes, 23 de junio

Hora: 9:00 p.m.

Ciudad: Guadalajara (México)

Estadio: Akro

COLOMBIA VS PORTUGAL

Fecha: Sábado, 27 de junio

Hora: 6:30 p.m.

Ciudad: Miami (Estados Unidos)

Estadio: Hard Rock