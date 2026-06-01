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Junio es el mes del Mundial y la fiebre del fútbol se siente cada vez más. Esta temporada no solo representa un evento deportivo, sino también un momento de pasión, unión y celebración para millones de personas. El fútbol ya no se vive únicamente frente a una pantalla; cada vez son más los espacios donde se puede sentir la emoción de este deporte, y la literatura es uno de ellos. Por eso, le traemos una selección de libros relacionados con el fútbol que todo hincha debería leer.

Grupo Planeta

100 Datos asombrosos de Colombia en los mundiales, Felipe Valderrama

Portada del libro 100 datos asombrosos de Colombia en los mundiales. Foto: tomada de Grupo Planeta

Este libro no solo recoge datos y cifras que todo buen hincha de este deporte debe saber de la selección colombiana, sino que, además, recoge algunas anécdotas desconocidas que pueden llamar la atención de los fanáticos. Desde la información de jugadores, récords, fantasmas, polémicas y verdades, el libro ofrece 100 datos que probablemente no conocías de la selección de la tricolor. Este libro fue escrito por Felipe Valderrama, un periodista, escritor, investigador e historiador de fútbol.

Dios es Redondo, Juan Villoro

Portada del libro Dios es redondo. Foto: Tomada de Grupo Planeta

Las crónicas de fútbol del escritor Juan Villoro mezclan el tono cercano de una charla entre aficionados con relatos épicos sobre grandes momentos de este deporte. En Dios es redondo, el autor explora las emociones y pasiones que despierta el fútbol más allá de la cancha. El libro recibió el Premio Internacional Manuel Vázquez Montalbán y consolidó a Villoro como uno de los grandes cronistas futbolísticos. Además, destaca figuras como Diego Armando Maradona, retratado como uno de los ídolos más emblemáticos del fútbol mundial.

Balón Dividido, Juan Villoro

Portada del libro Balón Dividido. Foto: Tomada de Grupo Planeta

En el libro Balón Dividido de Juan Villoro, busca ofrecer a los amantes de este deporte un relato de como el fútbol reúne a las personas. Es un libro que demuestra el como una obra es del autor y del lector sin dejar de ser del otro. A pesar de que esta pieza lleva 10 años desde su primera publicación, se muestra como un aliado entre la literatura y el deporte, en donde se da a conocer, por medio de crónicas de grandes jugadores como Piqué, Messi, Ronaldo, entre otros, nos muestra sus éxitos y grandes glorias. Sin embargo, Balón Divido también nos enseña el lado oscuro de este deporte, como la corrupción o la violencia.

Los Héroes Numerados, Juan Villoro

Portada del libro Los héroes numerados. Foto: tomada de Grupo Planeta

En Los héroes numerados, Juan Villoro retrata a las grandes figuras del fútbol, como Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, para mostrar cómo este deporte despierta emociones colectivas y se convierte en un fenómeno cultural. Continua demostrando que el fútbol no es un simple deporte, sino que tiene el don de unir a las personas. A través de crónicas, mezcla fútbol y literatura para hablar de hazañas deportivas, corrupción, violencia, tecnología, sobornos y el auge del fútbol femenino, además de reflexionar sobre la sociedad contemporánea.

Sentir los colores, Iker Ruiz del Barco

Portada del libro Sentir los colores. Foto: Tomada de Grupo Planeta

El fútbol nunca ha sido solo fútbol, se vive desde las emociones. Iker Ruis del Barco crea un libro que no solo plasma el fútbol como deporte, sino como una pasión que se vive antes, durante y después del partido. A través de historias reales, sorprendentes y profundamente humanas, Sentir los colores trae los objetos del fútbol y los convierte en un relato de amistad, esfuerzo, rabia, respeto, error y superación, la verdadera esencia del deporte.

Mitos y Leyendas de los mundiales, Alejandro Varsky y Alberto Montt

Portada del libro Mitos y Leyendas de los mundiales. Foto: Tomada de Grupo Planeta

El fútbol se ha consolidado como uno de los deportes más vistos en todo el mundo y cada cuatro años regresa la fiebre por este deporte. Los mundiales funcionan como un motivo para reunir familias y amigos al rededor del fútbol. El libro Mitos y Leyendas de los Mundiales recopila los momentos más históricos e importantes de cada Copa del Mundo, desde el inicio de los mundiales en 1930 hasta la actualidad.

50 historias de fútbol para antes de dormir, Joe Farré González

Portada del libro 50 Historias de Fútbol para antes de dormir. Foto: tomada de Grupo Planeta

50 Historias de Fútbol para antes de dormir es un libro ideal para cualquier niño o niña apasionado por este deporte. El fútbol esconde muchas historias y anécdotas que, a través de datos curiosos y momentos importantes, cuentan algunos escenarios claves para conocer mas de este deporte hoy en día, como: las genialidades de Vinícius con el balón, los logros de Aitana Bonmatí, la capacidad de Lamine Yamal y Mbappé, entre otras historias épicas que puede ser que no sean tan conocidas.

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Penguin Random House

Lucho, el crack de la humildad, de Carlos Toncel

Portada del libro Lucho, el crack de la humildad. Foto: tomada de Penguin Random House

El libro narra la historia de Luis Díaz, también conocido como Lucho, uno de los futbolistas más importantes de esta temporada de la selección colombiana. El libro Lucho, el crack de la humildad, recorre su historia desde su infancia en Barrancas hasta su consolidación como una de las figuras más icónicas, respetadas y queridas de la sociedad colombiana.

Genios del Mundial 2026, de Alberto Lati

Portada del libro Genios del mundial 2026. Foto: tomada de Penguin Random House

El periodista mexicano, Alberto Lati, recorre la historia de varias figuras importantes del fútbol internacional, desde la infancia, la disciplina y la fortaleza para convertirse en algunos de los atletas más queridos de este deporte. Algunas de las figuras que aparecen en el libro son: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haland, Lamine Yamal o Dibu Martínez, narrándolos desde una perspectiva intima y humana.

La apasionante historia de los mundiales (De 1930 a 2026), de Alberto Lati

Portada del libro La apasionante historia de los mundiales. Foto: tomada de Penguin Random House

En los mundiales ocurren momentos inolvidables, goles épicos y hazañas que nunca se deberían olvidar. Es por esto que el periodista Alberto Lati revive algunos episodios de los mundiales, desde la Copa del Mundo de Uruguay en 1930 hasta la expectativa que rodea el Mundial 2026. Este libro más que una cronología, funciona como una cápsula emocional para revivir y volver a sentir la emoción de los mundiales.

La historia del fútbol en 500 partidos, de Luciano Wernicke

La portada del libro La historia del fútbol en 500 partidos. Foto: tomada de Penguin Random House

Luciano Wernicke logra crear una monumental historia del fútbol a través de 500 partidos decisivos, curiosos o legendarios. Desde la creación de las primeras reglas en 1863 hasta algunos momentos que transformaron el deporte, este libro recorre la historia del fútbol mostrando a figuras leyendarias del pasado y figuras contemporáneas para demostrar como el fútbol terminó convirtiéndose en el espectáculo más grande del mundo.

El arquero que murió en la cancha y otras historias asombrosas del fútbol, de Nicolás Samper

Portada del libro El arquero qué murió en la cancha y otras historias asombrosas del fútbol. Foto: tomada de Penguin Random House

Con un humor negro y una narrativa profundamente envolvente, Nicolás Samper logró recolectar algunas historias que muestran el lado oscuro del fútbol. Con relatos protagonizadas por Neymar, René Higuita, Faustino Asprilla u Óscar Córdoba, el libro muestra un lado más humano de este deporte.

Insistir, persistir y no desistir, de Eduardo Luis López

Portada del libro Insistir, Persistir y no Desistir. Foto: tomada de Penguin Random House

El reconocido comentarista deportivo Eduardo Luis López comparte en estas memorias los momentos que marcaron tanto su vida personal como su trayectoria profesional en el mundo del fútbol, en un relato guiado por la resiliencia, la constancia y su pasión por este deporte. Desde su niñez en Medellín, una ciudad golpeada por la violencia, hasta convertirse en una de las voces más reconocidas de las transmisiones deportivas en Colombia. El libro se presenta como una reflexión sobre la perseverancia y la manera en que las adversidades pueden transformarse en motivación para avanzar, partido tras partido.