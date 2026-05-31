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Existen paisajes que pueden quitar el aliento con solo una mirada. Eso sucede con algunas montañas que parecieran pintadas por la naturaleza. Estas montañas coloridas ofrecen un paisaje llenas de capas que inspiran admiración. Además, con sus vibrantes colores, las montañas, se han ganado un lugar en los planes turísticos de muchos turistas.

La naturaleza tiene mucho que decir y que ofrecer. Estos paisajes demuestran lo majestuoso e imponentes que pueden llegar a ser algunas obras de la naturaleza. Algunas de estas montañas se encuentran algunas en América y otras en Asia.

Serranía de Hornocal (Argentina)

Cordillera Hornocal, en el municipio de Humahuaca, provincia de Jujuy. Foto: Marcelo Somma / Shutterstock

La sierra Hornocal ubicada en la provincia de Jujuy en Argentina, es un accidente geográfico que ofrece un paisaje pintado con 14 colores en franjas de tonos verdes, ocres, amarillos, blancos, entre otros. Por esto último, también es conocida como el «Serro de los 14 colores»

Parque Geológico nacional Zhangye Danxia (China)

Área escénica de las colinas del arco iris del Geoparque Nacional de Zhangye en la ciudad de Zhangye, Gansu, China. Foto: kikujungboy CC/ Shutterstock

Este Parque Geológico Nacional de Zhangye está ubicada en la provincia de Gansu, al noroeste de China, y ofrece un panorama que se asemeja a un arcoíris por sus vibrantes colores, como: rojo, amarillos y verde. La UNESCO lo considera uno de los Patrimonios de la Humanidad por su imponente figura y colores.

Montaña Vinicunca (Perú)

Vinicunca, Región del Cusco, Perú. Montana de Siete Colores, o Rainbow Mountain. Foto: SCStock / Shutterstock

La montaña Vinicunca o también conocida como la Montaña de Siete Colores está ubicada en Perú y por sus colores poco comunes ha llamado mucho la atención de los turistas. Sin embargo, esta montaña es sagrada para los lugareños, por lo que, hasta el día de hoy, se le hacen rituales. Algunos de sus colores son fucsia, turquesa, lavanda y dorado, lo que la hace llamativa y única. Está montaña debe estar en los destinos predilectos para los apasionados por las montañas, sin embargo, se debe tener en cuenta que solo se puede llegar caminando.

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Painted Hills (Estados Unidos)

Painted Hills, Monumento Nacional John Day Fossil Beds, Oregón, Estados Unidos. Foto: van the woods media / Shutterstock

La formación geográfica, Painted Hills, está ubicada en Wheeler, Oregón, Estados Unidos. Tiene una extensión de 3.132 acres. Esta combinación de paisajes ondulados y cañones irregulares llama la atención por sus curiosos colores, ofreciendo una variedad de tonos entre amarillos, dorados y rojos. Por estos mismos colores extravagantes y llamativos se convirtió en un Monumento Nacional John Day Fossil Beds. Esta imponente obra de la naturaleza se puede ver en cualquier época del año, sin embargo, se recomienda visitarlo entre primavera y otoño, ya que las condiciones del clima son menos calurosas.

Pallay Punchu (Perú)

Vista Aéreas de Pallay Punchu en Cusco Perú. Foto: WILLIAM LUQUE / Shutterstock

La montaña Pallay Punchu está ubicada en el distrito de Layo, provincia de Canas, al sur de Cusco, Perú. En Quechua, el nombre Pallay Punchu significa Poncho Adornado, esto debido a que la montaña se asemeja a un poncho andino – atuendo típico de la región. En este caso, los colores están distribuidos en franjas y se puede observar tonos como el rojo, amarillo, rosado, verde, azul, morado, entre otros. Esta peculiar montaña fue descubierta recientemente y por accidente, por esto, no es tan común en lo planes turísticos. Sin embargo, ofrece un paisaje majestuoso, sobre todo en épocas de abril a octubre.