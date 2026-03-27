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El panorama audiovisual actual sigue apostando por series ambiciosas que combinan talento de primer nivel, narrativas intensas y personajes complejos. Desde el suspenso forense hasta los retratos crudos de la juventud contemporánea y el regreso de icónicas historias criminales, las nuevas producciones televisivas prometen mantener al público al borde de su asiento.

Figuras consagradas como Nicole Kidman, Zendaya y Cillian Murphy encabezan proyectos que no solo destacan por su elenco, sino también por la profundidad de sus tramas y la evolución de sus personajes. Ya sea a través de investigaciones criminales, crisis personales o conflictos históricos, estas series exploran distintas facetas de la condición humana, consolidando una oferta diversa que conecta con audiencias de todas las generaciones.

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Scarpetta / Prime

Aunque parecía que ya había interpretado todos los personajes posibles, desde la escritora Virginia Woolf hasta la famosa comediante Lucille Ball, la célebre actriz Nicole Kidman entrará en un terreno novedoso en su nueva producción para televisión.

En la miniserie Scarpetta (calificada con 5.9 estrellas sobre 10 en IMDb), la ganadora del Óscar interpreta a Kay Scarpetta, una brillante patóloga forense que regresa a su ciudad natal para investigar un brutal asesinato. En esta producción, basada en las exitosas novelas de la escritora estadounidense Patricia Cornwell, se retratan dos planos temporales de la vida de Scarpetta: su consolidación como una de las grandes autoridades de su campo y su proceso de investigación, orientado a capturar a un asesino en serie.

Al precio psicológico que Scarpetta debe pagar por su trabajo se suma su compleja relación con su hermana, Dorothy, encarnada por Jamie Lee Curtis, que se llevó el Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto en 2023. El elenco de esta nueva producción de suspenso se complementa con Ariana DeBose —otra ganadora del Óscar— y Bobby Cannavale.

Mientras en el exterior se forjan nuevas alianzas, dentro del “Paraíso” se establecen las bases de un nuevo régimen. Para los nuevos episodios, además de Brown y de Julianne Nicholson, quien encarna a la poderosa y misteriosa Samantha “Sinatra” Redmond, al elenco se sumarán nuevos nombres, como la actriz Shailene Woodley.

Euphoria / Max

Pocas producciones recientes han conseguido combinar una alta calidad artística con una amplia popularidad y una conexión con el público adolescente como la serie Euphoria (calificada con 8.2 estrellas sobre 10 en IMDb), creada por Sam Levinson.

Esta serie de televisión, que con sus dos primeras temporadas ganó nueve premios Emmy, entre estos dos para Zendaya como mejor actriz dramática, cuenta con un elenco conformado por jóvenes talentos que se han convertido en estrellas, como Jacob Elordi y Sydney Sweeney, además de actores consolidados como el recientemente fallecido Eric Dane y Colman Domingo.

En su regreso, la historia dará un salto temporal de cinco años. Es así como aquel grupo de adolescentes de la East Highland High School, que estaban atrapados en una espiral de abusos, ahora se tienen que abrir campo en el mundo adulto. Por ejemplo, Rue Bennett, el personaje principal, encarnado por Zendaya, parece haber dejado atrás sus adicciones, pero ahora se enfrenta a unas deudas financieras.

Peaky Blinders: El hombre inmortal / Netflix

Peaky Blinders: El hombre inmortal. Cillian Murphy como Tommy en Peaky Blinders: El hombre inmortal. Crédito: cortesía de Netflix / Robert Viglasky © 2025

Tras seis temporadas que la consolidaron como una de las series más aclamadas de los tiempos recientes, Peaky Blinders (calificada con 6.7 estrellas sobre 10 en IMDb) regresa para contar un nuevo episodio, esta vez en formato de película. Aquella historia sobre un grupo de gánsteres que dominaba los negocios ilegales en la ciudad de Birmingham a comienzos del siglo XX tenía como protagonista indiscutible a Thomas Shelby, encarnado por el actor irlandés Cillian Murphy.

El actor decidió volver a ponerse la tradicional gorra de tweed de

Shelby en Peaky Blinders: el hombre inmortal, escrita por Steven Knight, creador de la serie original. En esta nueva historia, Shelby regresa a una Birmingham azotada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque estaba tratando de huir de los fantasmas del pasado, para convencerse de que podía llevar una vida normal, el personaje de Murphy se involucra de nuevo en los bajos mundos de su ciudad, pues se debe enfrentar a la amenaza del dominio nazi. Aparte del regreso de Murphy, esta película también contará con actores de la talla de Barry Keoghan —quien encarna a Duke Shelby, el hijo del protagonista—, Tim Roth y Rebecca Ferguson.