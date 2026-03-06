Los remakes no son un fenómeno nuevo en la industria del entretenimiento. Muchas veces, esa serie que consideramos revolucionaria es en realidad una adaptación de algo que ya existía en otro país, en otro idioma, y que probablemente vio menos de un millón de personas.

Las plataformas de streaming han acelerado el proceso. Netflix, HBO, Amazon Prime Video y otras plataformas buscan constantemente contenido que puedan adaptar para audiencias. A veces mejoran el original, otras veces lo simplifican, y en algunos casos lo transforman tanto que la versión adaptada termina eclipsando por completo la fuente.

A continuación, le presentamos cinco series que probablemente ha visto y que tal vez consideraba originales, pero que en realidad son remakes de producciones internacionales que llegaron primero.

Remakes Vs. Originales

‘The Office’ (HBO Max, Netflix)

La versión estadounidense de The Office con Steve Carell como Michael Scott es uno de los casos más exitosos de adaptación televisiva en la historia reciente. Pero antes de Dunder Mifflin, existió Wernham Hogg, la empresa de papel británica donde trabajaba David Brent, interpretado por Ricky Gervais.

La versión original británica se emitió en BBC Two entre 2001 y 2003, con apenas dos temporadas de seis episodios cada una. Gervais creó y protagonizó la serie junto a Stephen Merchant, y su estilo era mucho más incómodo, lento y cruel que la versión estadounidense. Curiosamente, la versión «gringa» fracasó en su primera temporada al intentar replicar el tono británico de manera demasiado fiel. No fue hasta que los guionistas comenzaron a desarrollar su propia identidad que la serie despegó.

‘Euphoria’ (HBO Max)

Euphoria con Zendaya como Rue Bennett se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en 2019. Pero pocos saben que la serie es una adaptación de una miniserie israelí del mismo nombre que se emitió entre el 30 de noviembre de 2012 y el 1 de febrero de 2013.

Creada por Ron Leshem y Daphna Levin, la Euphoria original contaba la historia de un grupo de jóvenes de 17 años inmersos en drogas, sexo y traumas. La serie de diez episodios fue un fracaso de audiencia en Israel y estaba parcialmente inspirada en el asesinato real de Ra’anan Levy en 2004. En Euphoria, un evento similar ocurre a mitad de temporada: el asesinato de un chico a manos del novio de Hofit (Roni Dalumi), el equivalente a Rue.

La versión de HBO tomó la estructura básica pero expandió el universo visual y construyó una narrativa más ambiciosa que se extendió por múltiples temporadas.

‘House of Cards’ (Netflix)

Antes de que Kevin Spacey interpretara a Frank Underwood en Netflix, existió Francis Urquhart, interpretado por Ian Richardson en la versión británica de House of Cards que se emitió en BBC One en 1990.

La serie original, basada en la novela homónima de 1989 escrita por Michael Dobbs, está ambientada en el Londres de 1990, justo cuando Margaret Thatcher renuncia tras 11 años en el poder. La miniserie arranca cuando dentro del Partido Conservador se inicia una lucha interna para suceder a la Dama de Hierro como Primer Ministro.

El éxito fue tan grande que Dobbs escribió una segunda y una tercera parte que fueron posteriormente adaptadas por Andrew Davies, cerrando la trilogía sobre el ascenso, el reinado y la caída de Francis Urquhart en tres miniseries estrenadas en 1990, 1993 y 1995.

‘Homeland’ (Netflix)

Homeland está directamente basada en la serie de televisión israelí Prisoners of War (en hebreo: Hatufim), creada por Gideon Raff, que se emitió en Israel de 2009 a 2012. Mientras que Homeland se convirtió en un thriller estadounidense sobre una agente de la CIA, la serie original está más centrada en los personajes y sus traumas.

La serie explora la reintegración de los soldados a la sociedad, la investigación secreta sobre la verdad detrás de su captura,y lo que realmente les sucedió en cautiverio. Ganó nueve premios de la Academia Israelí en 2010, incluidos Mejor Drama y Mejor Director. Además, a diferencia de Homeland, introduce un abanico de temas que van desde la familia, Dios, el país, el deber y el secreto.

Homeland está disponible en streaming pero tenga en cuenta que lo que verá es drama de espionaje global a lo largo de ocho temporadas.

‘The Killing’ (Disney+)

Series como The Killing se convirtieron en fenómenos televisivos y pusieron de moda el género noir nórdico. La serie original es una producción danesa de 2007 creada por Søren Sveistrup. Cuenta con tres temporadas y un total de 40 episodios, protagonizada por Sofie Gråbøl.

Forbrydelsen (su nombre original) está planteada como una serie de misterio de largo recorrido al estilo Twin Peaks con un único caso por temporada. En su momento, fue un fenómeno televisivo a mediados de los 2000, dando pie a varios remakes, incluida la versión estadounidense que se emitió entre 2011 y 2014.

Más adelante, su creador produjo otras series como Hotellet y Nikolaj og Julie, una historia sobre una pareja de treintañeros en crisis que le valió el Emmy Internacional a la mejor serie dramática en 2003.

