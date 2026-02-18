Colombia es un país diverso cuya riqueza cultural también se refleja en sus producciones audiovisuales. Estas tierras han sido testigos del crecimiento cultural que han tenido las historias creadas por colombianos. Poco a poco las producciones colombianas han logrado hacerse su espacio en las plataformas de streaming y le ha robado el corazón tanto a los nacionales como a los extranjeros. Por eso, recopilamos 10 series colombianas que te permitirán descubrir el talento y la creatividad que existen en Colombia.

Series colombianas:

1. Cien años de soledad (2024) Netflix

Cien años de soledad (calificada en IMDb con 8.3 sobre 10 estrellas) es una producción audiovisual basada en el emblemático libro de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura colombiano. En esta serie vemos cobrar vida al icónico pueblo utópico que creó el autor, Macondo, y la historia de la familia Buendía. Aunque la historia inicia con el matrimonio de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, no solo se queda ahí. Se ve la fundación del icónico pueblo, en donde habrá amores imposibles y una guerra sangrienta y absurda que atormentará a generación tras generación.

La producción fue dirigida por Alex García López junto con Laura Mora y promete introducir al espectador en un pueblo que se convirtió en uno de los símbolos más universales del realismo mágico latinoamericano. De la mano con los actores: Claudio Cataño, Marco González, Susana Morales y otros artistas quienes le dan vida a los personajes del libro, los fanáticos de la literatura de Gabriel García Márquez podrán disfrutar de la adaptación del libro más reconocido del autor.

2. Yo soy Betty, la fea (1999) Prime Video

Yo soy Betty, la fea (calificada en IMDb con 8.4 sobre 10 estrellas) es, sin duda, una de las series más icónicas y recordadas por los usuarios colombianos desde su estreno hasta el día de hoy. Los espectadores lograron simpatizar, identificarse y divertirse con el carismático humor que conserva la serie y, es por esto, que se han hecho aproximadamente 28 versiones televisivas alrededor de todo el mundo.

La historia gira alrededor de Beatriz Pinzón, Betty, quien comienza a trabajar como economista en una empresa de moda, llamada Ecomoda. Sin embargo, a lo largo de su vida y en la empresa, se ve obligada a enfrentar momentos bochornosos por no poder cumplir con los estándares de belleza que se les imponen a las mujeres. No obstante, su inteligencia y lealtad resaltan al no dejarse pisotear por las “flacuchentas” y logra mostrar su valor y valentía.

3. Betty la fea. La historia continúa (2024) prime video

Como su nombre indica “Betty la fea. La historia continúa” (calificada en IMDb con 6.4 sobre 10 estrellas) es la continuación de la serie 20 años después del final de la serie original. En esta nueva etapa, Armando Mendoza y a Beatriz Pinzón aparecen como una pareja disfuncional que ya no viven juntos. Betty trata de salvar su relación con su hija, pero problemas del pasado vuelven a resurgir y tratar de separarla de su hija y de la vida de Armando, definitivamente.

Es una serie para aquellos fanáticos que se quedaron con ganas de seguir viendo a los personajes más icónicos de la serie convivir en la famosa empresa, Ecomoda. Con un humor similar al de la serie original esta es la oportunidad para volver a ver a Ana María Orozco y a Jorge Enrique Abello volver a pantalla.

4. Café con aroma a mujer (1994) Prime video

Café con Aroma a Mujer (calificada en IMDb con 8.4 sobre 10 estrellas) también es una de las series más emblemáticas de la historia colombiana, por su representación a la cultura cafetera colombiana, los paisajes envidiables y el drama que cuenta una historia de romance intenso. La historia narra la historia de Teresa Suárez quien, con su madre, consigue trabajo como recolectoras de café en la hacienda Casablanca, en donde, luego de unos acontecimientos, conoce a Sebastián Vallejo, nieto del propietario de la hacienda.

Este es un drama que narra una historia de amor que se ve movida por obstáculos y por personas que no quieren ver juntos a la pareja. Es una telenovela con la que uno puede identificarse y empatizar con los protagonistas.

5. La Reina del Flow (2018) Netflix

La Reina del Flow (calificada en IMDb con 7.7 sobre 10 estrellas) es una historia que junta la música urbana con la sed de venganza. Yeimy Montoya es una chica que por maldad y una serie de injusticias, pierde a su familia y su libertad al ser condenada a 17 años de cárcel. Sin embargo, elabora un plan estratégico para cobrar justicia por sus propias manos y desenmascarar a los que le quitaron su libertad.

Este es un drama que te mantiene con la expectativa de qué va a suceder después mientras te entretiene con buena música. Actualmente, cuenta con tres temporadas, las dos primeras ya finalizadas y la última está en emisión. Lo cual es una motivación para maratonear y no perderse del tan esperado final de la serie.

6. Distrito salvaje (2018) Netflix

Distrito Salvaje (calificada en IMDb con 8.1 sobre 10 estrellas) es una serie ideal para quienes buscan una serie con temas complejos y cotidianos, como lo son el posconflicto, la reinserción, la corrupción, el tratado de paz y otros. Jhon Jeiver, quien es interpretado por Juan Pablo Raba, es un exguerrillero que decide mudarse de la selva a Bogotá luego del tratado de paz. Sin embargo, no es un proceso fácil y menos cuando el mundo criminal lo tiente a irse por malos pasos.

Esta es una serie de acción y drama dirigido por Javier Fuentes- León junto con Carlos Moreno y creado por Christian Conti, quienes buscaron representar una problemática coyuntural en dos temporadas.

7. Noticia de un secuestro (2022) Prime video

Noticia de un secuestro (calificada en IMDb con 7.6 sobre 10 estrellas) es una de las primeras novelas de Gabriel Gacría Márquez que ha sido adaptada a la pantalla. Con una historia basada en hechos reales, Julio Jorquera Arriagada y Andrés Wood lograron sumergir a la audiencia en la angustiante historia de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar, la esposa y hermana del congresista Alberto Villamizar, quienes fueron secuestradas por el grupo denominado como “Los Extreditables” debido a unas nuevas leyes de extradición.

Es una serie imperdible para aquellos que les guste las series de no ficción, basadas en hechos reales.

8. Pablo Escobar: el Patrón del mal (2012) Netflix

Una de las series más controversiales podría ser “Pablo Escobar: el patrón del mal” (calificada en IMDb con 8.4 sobre 10 estrellas) con la detallada historia de uno de los personajes que marcaron la historia de Colombia y del narcotráfico, Pablo Escobar. La serie narra la historia, desde testimonios cercanos y documentos periodísticos, la infancia de Escobar hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia colombiana.

9. Pálpito (2022) Netflix

Pálpito (calificada en IMDb con 6.6 sobre 10 estrellas) es una serie de acción y thriller que tiene la capacidad de dejarte con la angustia de qué va a suceder después y qué decisiones tomarán los protagonistas. La historia sigue a Simón Duque, quien, tras descubrir que su esposa fue asesinada para extraerle el corazón y trasplantarlo a la esposa de un millonario, se infiltra en una banda de traficantes de órganos y comienza a enredarse con personas que no debería.

Es una serie de dos temporadas que trata temas profundos y contradicciones humanas que lo envuelven a uno como espectador.

10. Sin senos sí hay paraíso (2016) Prime video

Sin senos sí hay paraíso (calificada en IMDb con 6.6 sobre 10 estrellas) es una secuela de la icónica telenovela Sin senos no hay paraísos. Sin embargo, está secuela narra la historia de Catalina Marín, la hermana menor de Catalina Santana, protagonista de la telenovela original. Marín busca un futuro distinto a la trágica historia de su hermana mayor. No obstante, el destino le tiene preparado unos obstáculos que prueban su decisión.