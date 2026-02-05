Febrero llega cargado de estrenos para todos los gustos en Netflix: romances de época, reality shows de citas, acción política, cine familiar, documentales inspiradores y contenido para los más pequeños. Estas son las producciones que se perfilan como las imperdibles del mes.

Romances y alta sociedad

La gran apuesta romántica de febrero es Bridgerton: temporada 4 – parte 2, que aterriza el 26de febrero. La nueva entrega de la exitosa serie de época se centra en Benedict Bridgerton, el eterno soltero de la familia, quien queda cautivado por una misteriosa mujer durante un baile de máscaras. Intrigas, secretos y tensión romántica volverán a marcar el pulso de la alta sociedad londinense.

Series: amor, conspiraciones y competencia

Bridgerton. Yerin Ha as Sophie Baek in episode 402 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

El mes también viene fuerte en series. Desde el 4 de febrero, ¿Es pastel? San Valentín propone un juego tan sencillo como adictivo: pasteleros y sus “dulcecitos” compiten para hornear creaciones hiperrealistas capaces de engañar a un jurado de celebridades en una edición especial por el Día de San Valentín.

Para quienes prefieren la adrenalina política, El agente nocturno: temporada 3 se estrena el 19 de febrero. En esta ocasión, Peter se alía con una reportera para desenmascarar a un escurridizo vendedor y frustrar un ataque terrorista, mientras una poderosa conspiración intenta enterrar la verdad a cualquier costo.

En el terreno de los realities románticos, el 11 de febrero llega Love Is Blind: temporada 10. El experimento social regresa con un nuevo grupo de participantes dispuestos a enamorarse sin verse las caras, apostándole a la “belleza interior” desde el primer encuentro hasta el altar.

Cine: drama y comedia en carretera

En películas, la tensión dramática se toma la pantalla con Cortafuego, disponible desde el 20 de febrero. La historia sigue la desesperada búsqueda de una madre cuya hija, Lide, desaparece en el bosque justo cuando se desata un incendio. El reloj corre y las llamas avanzan mientras ella intenta encontrarla antes de que sea demasiado tarde.

The Night Agent. (L to R) Amanda Warren as Catherine Weaver, Gabriel Basso as Peter Sutherland, Albert Jones as Deputy Director Aiden Mosley in episode 302 of The Night Agent. Cr. Christopher Saunders/Netflix © 2025

Un tono mucho más ligero propone El tour universitario con Joe, que se estrena el 13 de febrero. Joe, el desbocado hermano de Madea, decide emprender un viaje por universidades de todo el país con su nieto sobreprotegido, decidido a mostrarle de golpe –y con mucho humor– la realidad que lo espera fuera de casa.

Documentales: genio, disciplina y presión

Los documentales también reclaman su espacio con dos perfiles de peso. El 6 de febrero se estrena La reina del ajedrez, que retrata la trayectoria de Judit Polgár, prodigio que desafió prejuicios, dudas y parcialidades para enfrentarse incluso al aparentemente invencible Garry Kasparov y hacerse un lugar entre los grandes maestros de todos los tiempos.

Del tablero a la cocina: el 18 de febrero llega Soy Gordon Ramsay. El documental sigue al célebre chef mientras intenta equilibrar su vida familiar, la gestión de un imperio gastronómico global y su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una mirada que promete tanto inspiración como una buena “panzada” de Ramsay en su faceta más humana.

Para ver en familia

The Creature Cases S7. (L-R) Nneka Okay as Kit Casey and Shash Hira as Sam Snow in The Creature Cases S7. Cr. Courtesy of Netflix © 2026

El público infantil también tiene estreno reservado. El 9 de febrero se suma un nuevo capítulo de Misterios animales: capítulo 7. La serie invita a los más pequeños –y a sus familias– a unirse al equipo de la LEADE en una expedición que va desde las selvas de Asia hasta los pantanos de Sudamérica para resolver enigmas sobre la fauna del planeta.

Con este abanico, febrero en Netflix combina romance, acción, humor, vida real y aventura para que cada espectador encuentre su próximo maratón.