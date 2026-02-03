HBO Max arranca febrero de 2026 con un catálogo explosivo de estrenos originales, series adictivas, blockbusters de acción y terror, y eventos en vivo como los Grammy Awards. Destacan producciones latinas como la novela Doña Beja y la temporada final de Como Agua para Chocolate, junto a la primera serie italiana de HBO, Portobello, y fenómenos románticos como Más que Rivales.

Estrenos originales Latinoamericanos

Febrero trae historias que fusionan tradición, pasión y empoderamiento femenino a HBO Max. El 2 de febrero se estrena Doña Beja, una Max Original inspirada en Ana Jacinta de São José, la icónica figura de Minas Gerais que desafió normas sociales en el siglo XIX. Protagonizada por Grazi Massafera, David Júnior y André Luiz Miranda, esta telenovela explora deseo, poder y transgresión en una sociedad opresiva. Escrita por Daniel Berlinsky y António Barreira, con dirección de Hugo de Sousa, amplía la versión de los 80 para abordar libertad femenina y desigualdad, con un elenco estelar que incluye a Bianca Bin, Deborah Evelyn y Tuca Andrada.

El 15 de febrero llega la temporada final de Como Agua para Chocolate, la HBO Original que cautivó al mundo con su adaptación de la novela de Laura Esquivel. Irene Azuela regresa como Tita, ahora lidiando con pérdida, encierro y un triángulo amoroso con Pedro (Andrés Baida) y el Dr. Brown (Mauricio García Lozano). En un México revolucionario, Tita enfrenta mandatos familiares y tensiones sociales. Dirigida por Julián de Tavira, con guion de Silvia Ortega Vettoretti, esta producción de Warner Bros. Discovery, Ventanarosa y Endemol Shine, cuenta con Azul Guaita, Ana Valeria Becerril y Ángeles Cruz, prometiendo un cierre emotivo lleno de magia y cocina ancestral.

Series y docuseries imperdibles entre los estrenos HBO Max febrero 2026

La oferta seriéfila incluye Más que Rivales el 6 de febrero, un romance LGBTQ+ basado en la novela de Rachel Reid. Connor Storrie y Hudson Williams dan vida a Shane e Ilya, estrellas de hockey cuya rivalidad en la Major League se transforma en amor prohibido durante ocho años. Producida por Jacob Tierney, explora autodescubrimiento en un mundo competitivo.

El 20 de febrero debuta Portobello, la primera HBO Original italiana, protagonizada por Fabrizio Gifuni como Enzo Tortora, el presentador atrapado en un escándalo judicial en los 80. Esta coproducción con Rai Fiction y Fremantle, dirigida por un equipo de élite, incluye a Lino Musella y Barbora Bobulová, prometiendo drama intenso sobre justicia y medios.

Vecinos, docuserie HBO Original del 13 de febrero, revela conflictos residenciales reales en EE.UU., con personajes excéntricos en disputas absurdas. Producida por A24 y los Safdie, ofrece un retrato verité de la vida contemporánea americana.

Blockbusters de acción y terror

Febrero es sinónimo de adrenalina en HBO Max. El 6 de febrero llega M3GAN 2.0, secuela del hit de IA asesina. Allison Williams revive a Gemma, quien resucita a la muñeca para enfrentar a Amelia, un arma militar rebelde. Dirigida por Gerard Johnstone, con Jen Van Epps y Ivanna Sakhno, eleva la tensión tecnológica.

Jurassic World: Renace estrena el 20 de febrero, cinco años después de Dominion. Scarlett Johansson y Mahershala Ali lideran la caza de dinosaurios colosales en biosferas ecuatoriales, cuya ADN promete curas milagrosas. Gareth Edwards dirige este guión de David Koepp.

El 27 de febrero, Sisu: Camino a la Venganza trae acción explosiva con Jorma Tommila como un sobreviviente finlandés persiguiendo al Ejército Rojo que masacró a su familia. Secuela del éxito de Jalmari Helander.

Ojo por Ojo aterriza el 13 de febrero: Whitney Peak es Anna, quien libera al «Señor de los Sueños», un ente que devora ojos de abusadores. Dirigida por Colin Tilley, con S. Epatha Merkerson, mezcla horror sobrenatural y culpa.

Más estrenos y clásicos

Para niños, El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball Temporada 2 estrena el 2 de febrero. Esta animación ecléctica de Hanna-Barbera Studios Europe, creada por Ben Bocquelet, mezcla 2D, 3D y live-action en aventuras locas.

Stephen Lang stars in SISU: ROAD TO REVENGE.

Febrero suma películas como De Noche con el Diablo (20 feb), No Nos Dejes Caer Esta Noche (13 feb) y Spider-Man: De Regreso a Casa (4 feb). Series clásicas como El Chavo del Ocho (T1-3, desde 18 feb) y El Chapulín Colorado (T3-6, desde 4 feb) regresan. Realities como Pesadilla en la Cocina T5 (20 feb) y documentales como En la Piel de un Asesino (20 feb) completan la oferta.

Estreno Destacado Fecha Tipo Doña Beja 2 feb Novela Max Original M3GAN 2.0 6 feb Película terror Vecinos 13 feb Docuserie HBO Como Agua para Chocolate T. final 15 feb Serie HBO Portobello 20 feb Serie HBO italiana Jurassic World: Renace 20 feb Película acción Grammy Awards 1 feb Evento en vivo

HBO Max consolida febrero como mes de diversidad: desde empoderamiento latino y romances prohibidos hasta dinosaurios y Grammy. Estas producciones no solo entretienen, sino que reflejan temas actuales como identidad, justicia y tecnología descontrolada, atrayendo a audiencias globales.

