Dónde ver las películas de los premios Óscar

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood quiere demostrarle al mundo que aún hay buenas películas para disfrutar. Y es que la Academia nos vuelve a poner en este maratón de películas que quieren convertirse en historia el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, fecha y lugar donde se entregan los premios Óscar.

Esta vez, Conan O’Brien será encargado de presentar los premios, donde Sinners marca el dominio con 16 menciones, seguida por One Battle After Another con 13, Frankenstein con 9, Marty Supreme con 9, Sentimental Value con 9 y Hamnet con 8.

Es por eso que en Diners, le queremos ayudar a que no se pierda ninguna de estas joyas, con una lista de las películas con su disponibilidad en cines o plataformas de streaming.

1. Sinners (Disponible en HBO Max)

La película dirigida por Ryan Coogler está protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel junto a Delroy Lindo, Jack O’Connell, Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku y Jayme Lawson.

La historia está ambientada en el Mississippi de los años 1930 y sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal con la intención de abrir un club de música, un proyecto que termina enfrentándolos a una amenaza sobrenatural que funciona como alegoría del racismo estructural, la explotación cultural y la violencia histórica del sur de Estados Unidos.

2. Frankenstein (Disponible en Netflix)

Guillermo del Toro hizo esta nueva adaptación del clásico de Mary Shelley, con Jacob Elordi encabezando el reparto en una versión que ha sido reconocida con 9 nominaciones. La película revisita el mito del creador y la criatura desde una sensibilidad gótica profundamente emocional, interesada en las implicaciones éticas de desafiar los límites de la vida y en la soledad. Por supuesto, todo es perfectamente estético al estilo de del Toro.

3. One Battle After Another (Disponible en HBO Max)

Con 13 nominaciones, la nueva película de Paul Thomas Anderson reúne a Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn y Benicio Del Toro en un relato que se mueve entre el conflicto político y el drama personal.

La historia se desarrolla en un contexto de tensión social creciente, donde las decisiones individuales se ven arrastradas por fuerzas colectivas que desbordan cualquier intento de control.

4. Sentimental Value (Disponible en cines)

Joachim Trier dirige esta película protagonizada por Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, que obtuvo 9 nominaciones y se consolidó como una de las favoritas del cine europeo reciente.

La historia gira en torno a los vínculos familiares, la memoria afectiva y el peso de la vida cotidiana. Trier construye un relato íntimo donde el pasado irrumpe en el presente a través de recuerdos y silencios, dibujando una cartografía emocional marcada por la pérdida y la necesidad de reconciliación.

5. Hamnet (Disponible en cines)

Dirigida por Chloé Zhao, Hamnet adapta la novela homónima de Maggie O’Farrell y se centra en la muerte del hijo de William Shakespeare y Anne Hathaway, un hecho histórico poco explorado en el cine. La película narra el impacto devastador de la peste en la Inglaterra del siglo XVI y cómo la pérdida de Hamnet transforma la vida doméstica de la familia, en especial la de Agnes Hathaway, presentada como una mujer profundamente conectada con la naturaleza y la intuición.

6. Marty Supreme (Disponible en cines)

Dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, Marty Supreme se inspira en la figura real del jugador de ping pong Marty Reisman. La película sigue el ascenso de un joven carismático y obsesivo que convierte un deporte marginal en escenario de fama, apuestas y rivalidades personales. Ambientada en el circuito clandestino del tenis de mesa en Estados Unidos durante el siglo XX, la historia explora la adicción a la competencia, el narcisismo y la imposibilidad de escapar de una identidad construida alrededor del triunfo.

7. F1 (Disponible en Apple TV+)

Dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt junto a Damson Idris, F1 se desarrolla dentro del campeonato mundial de Fórmula 1 con acceso directo a escuderías reales y circuitos oficiales.

Pitt interpreta a un expiloto que regresa al automovilismo para convertirse en mentor de una joven promesa, en un contexto donde la presión mediática, los intereses corporativos y el riesgo físico permanente definen cada decisión. La película alterna escenas de alta velocidad con conflictos internos relacionados con el paso del tiempo y la necesidad de redención profesional.

8. Train Dream (Disponible en Netflix)

Basada en la novela corta de Denis Johnson y dirigida por Clint Bentley, Train Dreams sigue la vida de Robert Grenier, un trabajador ferroviario y maderero que atraviesa la transformación del oeste estadounidense a comienzos del siglo XX.

La película recorre décadas de aislamiento, tragedias personales y cambios tecnológicos, mostrando cómo la modernización arrasa con paisajes, oficios y formas de vida.

9. Bugonia (Disponible en Prime Video)

Dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons, Bugonia es una adaptación libre de la película surcoreana Save the Green Planet. La trama sigue a dos hombres convencidos de que una poderosa ejecutiva es en realidad una extraterrestre que planea destruir la Tierra. A partir de este punto, la película desarrolla un secuestro que oscila entre la paranoia, la sátira social y el absurdo, utilizando la conspiración como espejo de la desconfianza contemporánea hacia el poder económico y político.

10. Blue Moon (Disponible en Apple TV+)

Dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Ethan Hawke, Blue Moon se centra en la figura del letrista Lorenz Hart durante una noche clave de su vida, mientras reflexiona sobre su relación profesional con Richard Rodgers y el deterioro de su carrera.

11. KPop Demon Hunters (Disponible en Netflix)

Esta película animada sigue a un grupo de estrellas del k-pop que llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Mientras llenan estadios y dominan las listas musicales, las protagonistas combaten fuerzas sobrenaturales que amenazan con destruir el equilibrio entre mundos.

12. Elio (Disponible en Disney+)

Dirigida por Adrian Molina, Elio cuenta la historia de un niño solitario que es abducido por error por una organización intergaláctica que lo confunde con el líder de la Tierra. Atrapado en el espacio, Elio debe representar a la humanidad mientras aprende a comunicarse con criaturas alienígenas y a comprender su propio lugar en el mundo. La película articula una narrativa de crecimiento personal en todo su esplendor.

13. Weapons (Disponible en HBO Max)

Dirigida por Zach Cregger, la película construye un relato coral que comienza con la desaparición simultánea de varios niños en una pequeña comunidad. A partir de ese evento, la película sigue a padres, profesores y autoridades mientras emergen secretos enterrados y una violencia latente que conecta a todos los personajes.

14. The Lost Bus (Disponible en Apple TV+)

Protagonizada por Matthew McConaughey, la película se basa en hechos reales y narra la evacuación de un grupo de niños durante uno de los incendios forestales más devastadores de California. La historia sigue a un conductor escolar y una maestra que toman decisiones extremas para salvar a los menores, en un contexto donde el fuego, el caos y el tiempo límite convierten el trayecto en una carrera contra la muerte.

15. Jurassic World Rebirth (Disponible en Apple TV+)

Esta nueva entrega del universo jurásico se sitúa años después del colapso del control humano sobre los dinosaurios. La trama sigue a un grupo de científicos y militares enviados a recuperar material genético en zonas donde las criaturas se han adaptado al entorno salvaje.

16. It Was Just an Accident (Disponible en cines)

Dirigida por Jafar Panahi, la película se desarrolla a partir de un pequeño accidente de tránsito que conecta a varias personas aparentemente inconexas. A medida que la historia avanza, el incidente revela una red de tensiones sociales, abusos de poder y silencios forzados dentro de la sociedad iraní contemporánea.

17. Sirat (Disponible en cines)

Dirigida por Oliver Laxe, Sirat sigue a un hombre que atraviesa el desierto marroquí en busca de su hija desaparecida, acompañado por un grupo de personajes marginales. El viaje físico se convierte en una experiencia espiritual y extrema, donde el paisaje, el silencio y el agotamiento empujan al protagonista a confrontar sus propios límites y creencias.

18. The Secret Agent (Disponible en MUBI)

Dirigida por Kleber Mendonça Filho, esta adaptación de la novela de Jorge Amado se sitúa en Brasil durante la dictadura militar. La historia sigue a un académico que se infiltra en círculos de poder mientras colabora con movimientos de resistencia, en un clima de vigilancia constante. La película articula espionaje, política y vida cotidiana con una tensión progresiva.

19. Song Sung Blue (Disponible en cines)

Dirigida por Craig Brewer y protagonizada por Kate Hudson y Hugh Jackman, Song Sung Blue está inspirada en el documental homónimo sobre una pareja de músicos aficionados que integran una banda tributo a Neil Diamond.

La película sigue a Claire y Mike, dos personas comunes de clase trabajadora que encuentran en ese repertorio un refugio emocional frente a frustraciones económicas, matrimonios erosionados y la sensación persistente de haber quedado al margen de sus propias aspiraciones. La música de Neil Diamond funciona como estructura dramática y no como adorno, marcando momentos de quiebre, reconciliación y desgaste emocional.

20. If I Had Legs I’d Kick You (Disponible en cines)

Dirigida por Mary Bronstein y protagonizada por Rose Byrne, esta película se centra en Linda, una terapeuta que atraviesa un colapso progresivo mientras intenta sostener su vida profesional y personal en medio de una situación límite.

Su hija padece una condición médica grave que requiere cuidados constantes, su pareja está emocionalmente ausente y su trabajo como psicóloga la obliga a escuchar dolores ajenos cuando ya no logra ordenar el propio.