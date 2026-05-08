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En un contexto donde la música se convierte en una forma de expresarse y de conectar con miles de personas, el artista colombiano Dave Bolaño lo rectifica con sus ritmos bailables y sus letras profundas. Con más de 200 millones de reproducciones y una comunidad digital que supera los seis millones de seguidores, el ibaguereño presenta Eso que nos une, un sencillo que funciona como antesala de su tercer álbum de estudio, Aquí Cabemos Todos, disponible el próximo 8 de mayo.

En esta entrevista con la revista Diners, el artista habla sobre el proceso creativo detrás de su nuevo álbum, el equilibrio entre lo personal y lo social, y la responsabilidad de hacer música en tiempos donde, más que nunca, parece necesario recordar que —como sugiere el título— aquí cabemos todos.

Dave Bolaño: Aqui Cabemos todos

¿En qué momento comenzaste a escribir este nuevo álbum, siendo tan personal y tan social?

Llevo ya casi tres años planeando este álbum. Escribí como 50 canciones, pero hice una curaduría hasta que quedaron las 15 canciones que vamos a lanzar el proximo 8 de mayo. Cada canción tiene un momento especial en mi vida y una razón por la cual está en el álbum. Creo que Aquí cabemos todos resume muy bien el espíritu del álbum. Si lo escuchas de principio a fin, cuando llegues a la última canción, No queda más que seguir, vas a entender por qué: es un recorrido por distintas emociones y experiencias que se atraviesan a lo largo de todo el álbum

¿Qué tipo de emociones va a traer este álbum?

Este álbum tiene amor propio, tiene depresión, tiene adiós, tiene resiliencia, tiene humanidad; tiene muchísima empatía porque, por ejemplo, el sencillo que estamos promocionando, que es Eso que nos une, tiene la idea de promocionar eso mismo: incentivar a la gente a conectar consigo misma, a amarse a sí misma, a mirarse al espejo y enamorarse de quien es. Ese es el objetivo final. El concepto básico de este álbum es ese, como que la columna vertebral es enseñarle a las personas que, sin importar cómo se vean, quiénes sean, qué color tengan o qué tamaño tengan, todos tenemos un lugar especial en este mundo y que, al ser diferentes, es que construimos sociedad.

¿Y qué ojo crítico tuviste para seleccionar esas 15 preguntas sobre las 50 que tenías?

Las 15 canciones fueron seleccionadas, primero, por la conexión que tienen conmigo. Siempre elijo las que me hacen llorar, con las que más me siento a escuchar, las que me mueven y me movilizan; esas son las que van entrando. Y, segundo, las que siento que en concierto van a funcionar muy bien, porque siempre pienso el álbum en tour. Entonces, cuando estoy en gira, quiero que las canciones sean cantadas de cierta manera por el público y que realmente las sientan; por eso creo que estas 15 son las que se quedan.

Además, me atreví a hacer algo, y es incluir tres 16 compases, que es un proyecto que tengo y que nació en redes sociales. Son canciones que escribía en la mañana, producía durante el día y lanzaba en la noche con videoclip. Duran 16 compases, es decir, como un minuto, pero tienen un contenido muy profundo, muy social, con letras muy fuertes que disparan directamente a la persona que las está escuchando. Decidí incluirlas como hilo conductor de las canciones largas

¿Cómo unes lo personal con lo social, como se ve en Eso que nos une?

Yo creo que lo más importante es que, desde hace unos años para acá, el artista y el ser humano no se dividen. Entonces, lo que soy como ser humano lo plasmo en mis letras, y el interés siempre ha sido que, a través de ellas, la gente se encuentre con una versión que pocas veces aparece hoy en la música. Cada vez es más superficial, sin mensajes, y se queda solo en el ritmo; mi intención es que sea todo lo contrario: aunque uso ritmos muy pegajosos, lo importante es la letra.

¿Qué significa para ti «Eso que nos une» hoy en una Colombia un poco más polarizada?

Pues no la hice solamente pensando en Colombia. Justo lo que he estado diciendo esta mañana es que la canción fue hecha para el mundo. Creo que este es un momento de mucha división para nuestra generación; al menos, yo nunca había visto algo así. Venimos de generaciones que pasaron por momentos muy difíciles, donde la xenofobia y el odio hacia el otro eran muy presentes, y siento que estamos regresando a ese lugar. No solo en Colombia, sino en todo el mundo: cada vez se enfrentan más países con países, colores con colores y nacionalidades con otras.

La intención con esta canción es justamente decir que, aunque pensemos distinto y nos veamos diferentes, siempre hay algo que nos une: somos seres humanos, tenemos un corazón, sentimos, tenemos preocupaciones. Al final, todos nos enamoramos, todos sufrimos, y creo que es desde ahí que debemos conectarnos para empezar a entender al otro.

¿Y qué te inspiró para hacer este nuevo álbum?

Pues yo digo que la vida. Siempre digo que mi mayor inspiración hoy en día es la vida en sí misma. Hay una canción en el álbum que se llama Qué simple ser feliz, y nace porque, luego de que mi padre murió durante el tiempo en que escribía este álbum, entendí que la vida es un segundo y en cualquier momento se va. Entonces hay muchas canciones que hablan de eso: de lo rápido que pasa la vida y de cómo a veces no la valoramos por estar persiguiendo cosas que ni siquiera nos llenan.

Este álbum se inspira en la vida, pero sobre todo en los seres humanos. Cabemos todos en un lugar donde todos queremos ser felices, pero a veces, en ese intento, terminamos quitándole la felicidad al otro, y creo que eso es justamente lo que no construye un mundo ni una sociedad mejor.

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¿Y cómo hiciste para pasar del pop a otro géneros musicales?

Yo jamás he querido encasillarme en un solo género. Para mí, lo más importante al hacer música es sentirla y escribirla, sin importar si termina siendo una cumbia, una bachata, un reggaetón o lo que sea; si la siento en ese género, así sale. Fue muy bonito el proceso porque esta vez me vinculé con géneros que normalmente no hago, como la salsa, que siempre me ha gustado pero nunca me había atrevido a hacer. Trabajé con músicos, entraron bajistas, trompetistas, sonidos de la música regional, y también me involucré con alguien de la música popular, que es un lenguaje completamente distinto al pop.

Todo eso enriquece muchísimo la carrera; cerrarse a esas posibilidades sería un error. Además, ahora que empieza la gira en el Lunario en México, va a ser hermoso poder dar un concierto con todos esos géneros. Creo que para el público también es fabuloso vivir un show así, tan diverso.

¿Y qué define o qué cambia en este nuevo álbum, siendo tu tercer álbum de estudio?

Pues mira que es muy lindo, porque mi último álbum de estudio, Sé tú, tiene letras muy poderosas que se volvieron muy famosas. Hoy suma 130 millones de reproducciones, y eso también genera un peso, porque piensas: ‘si el anterior llegó hasta ahí, este debería superarlo’. Pero también entendí que, cuando la gente ya comprende cómo funciona tu música, puedes darte la libertad de ser más tú. Antes existe ese miedo de si van a gustar temas más fuertes o canciones que hablen de cosas complejas.

Cuando ya tienes ese respaldo, te atreves más, te sueltas. Este álbum está mucho más libre, tiene más de mí, más esencia. La portada es más directa: estoy detrás de un muro en guerra, con un balazo arriba y grafitis que evocan cada canción. El mensaje final es muy disruptivo, y por eso este álbum es tan especial: porque tiene mucho más de la columna vertebral de lo que soy como ser humano y como artista, y eso me encanta.