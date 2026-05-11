Amazon Prime Video vuelve a convertirse en una de las plataformas favoritas de los amantes de las adaptaciones literarias, apostando esta vez por la tan interpretada obra de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. La plataforma convirtió esta obra literaria en una producción audiovisual de ocho capítulos. El 29 de abril se estrenaron los primeros tres episodios en Prime Video y, posteriormente, se lanzarán capítulos semanales hasta el 13 de mayo.

La serie cuenta con la producción de FilmNation Entertainment, el apoyo de la productora chilena Fábula y el trabajo de los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood. Además, tiene como productoras ejecutivas a Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino.

El elenco reúne actores de distintos países, como Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonzi y el único colombiano de la producción, Juan Pablo Raba, entre otros. Este último es un reconocido actor, productor y presentador colombiano. Ha construido una amplia trayectoria nacional e internacional con obras como: Narcos o Noticias de un secuestro.

En La Casa de los Espíritus, Juan Pablo Raba interpreta al Tío Marcos, el excéntrico hermano de Nívea, que termina siendo una guía para su joven sobrina Clara. En conversación con la revista Diners, Juan Pablo Raba cuenta el proceso para interpretar este personaje y sus dificultades.

Retrato del actor colombiano Juan Pablo Raba. Foto: Natalia Tirado / cortesía de Prime Video.

Entrevista con Juan Pablo Raba

¿Cómo fue su preparación para encarnar a este personaje?

Mira, yo creo que yo tengo mucho del tío Marcos. El público está acostumbrado, a verme en roles muy intensos, oscuros y profundos, pero yo realmente no me parezco a esos roles, yo me parezco mucho más a esto. Yo soy una persona que juega mucho, que se levanta muy contento, a la que le encantan las aventuras, la montaña y la naturaleza. Entonces, realmente a lo que me dediqué fue al juego, o sea, lo encaré desde el juego, desde jugar con mi corporalidad, desde romper un poquito esa estructura a la que, de pronto, están acostumbrados a verme.

Yo estaba grabando dos proyectos simultáneamente y con este eran tres, entonces utilicé mucho el tiempo en los aviones, viajando entre España, Colombia y Chile, para entender qué era lo que quería hacer. Pero además, cuando me pusieron el vestuario, me quedó todo muy claro. Realmente, con el vestuario, cuando me hicieron el peinado, todo encajo. Además, yo tenía bigote que decidí utilizarla de esa forma por el personaje. Me puse ese chaleco, me puse esas botas y como que eso ya me trajo al personaje.

¿Qué libertad se le permitió para construir esta versión del personaje?

Yo hice lo que se me dio la gana, literalmente. No agarré nada de referencia, no vi nada como para inspirarme. Yo simplemente jugué, jugué y vi a esa niña maravillosa, esa actriz fantástica que es Keke, que interpreta a Clara, y me dejé llevar. Me dejé llevar por el momento, y las directoras me dejaron jugar, y mi amigo Andrés también me dejó jugar. Simplemente jugué y ahí quedó eso, pero no le metí mucho misterio.

Francesca Turco y Juan Pablo Raba interpretando a Clara en su niñez y el Tío Marcos en la Casa de los Espíritus. Foto: cortesía de Prime Video

¿Cuál fue el mayor reto emocional de encarnar a este personaje?

No creo que haya reto emocional, creo que hubo un gran reto logístico. No me cansaré de decirlo, estoy muy agradecido con Fábula y con Amazon Prime. Yo estaba filmando en otras dos locaciones remotas. Siento que el reto más grande fue lograr que todos nosotros, actores de España, Argentina, Colombia, Chile, tuviésemos un acento medianamente homogéneo.

Sin necesidad de irnos a un chileno estricto, pero simplemente como un dejo, una suavidad. Hay ahí en las frases cierta musicalidad. Entonces creo que la coach hizo un gran trabajo con todos nosotros.

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Este personaje se diferencia mucho de otros que usted ha interpretado. ¿Qué fue lo que le hizo aceptar este rol?

Yo creo que a veces trabajas con personas que te cambian la vida y la forma de ver tu carrera. El director Andrés Wood es una de esas personas. Para mi, mi carrera es un antes y después de él. Yo trabaje con él en la miniserie Noticia de un Secuestro y aprendí demasiado de él, creo que fue importantísimo para el proceso de mi carrera. Entonces, si, a mí, Andrés Wood me dice mañana: «quiero que pases atrás del protagonista en mi próxima película», yo voy y paso atrás del protagonista. Estaba absolutamente entregado y agradecido.

Además, qué delicia poder ser parte de una obra tan épica, tan monumental, tan necesaria y tan actual como es La Casa de los Espíritus.

¿Cómo usted conecta con ese mundo espiritual y mágico que rodea a Clara y al tío Marcos?

Yo he conocido personas que tienen ciertos dones y que tienen capacidad de ver un poquito más en nuestras otras dimensiones. Es decir, creo que esto que estamos viendo es simplemente una cara de la moneda, pero creo que hay mucho más. Hay mucho más alrededor de nosotros y creo que hay personas que tienen más sensibilidad que otras.

Entonces me encanta que lo podamos contar de esa forma, sin tanto misterio y sin que sea como tan esotérico. Por decirlo de alguna manera, sino que sea parte de la vida normal y el tío Marcos llega a explicarle a ella que abrace sus dones, que ella es poderosa y que esos poderes, aunque puedan parecer un poco miedosos, van a resultar muy útiles para su vida.

Juan Pablo Raba interpretando al Tío Marcos en la nueva versión de La Casa de los Espíritus. Foto: cortesía de Prime Video.

¿Por qué cree que ésta historia tenía que contarse hoy?

Porque hoy en día es todavía más actual que cuando se escribió. Esta obra todavía está vetada en algunos países, cuando todavía está vetada en algunos territorios, más que nunca la tenemos que leer, la tenemos que ver. Tenemos que entender en qué estamos hoy en día, porque esta lucha de la mujer por sus derechos, es algo que continúa. No nos podemos olvidar que el voto de la mujer pasó ayer.

Por todas las mujeres que lucharon, es que hoy en día ustedes pueden gozar de esos derechos que son de ustedes. Además, sencillamente es una locura que tengamos esta conversación, pero si pensamos que hay algunos países o personas que quieren echar eso para atrás otra vez, más que nunca tenemos que ver esto para que entendamos por qué tenemos que seguir al pie de la lucha.

El Tío Marcos con Clara de pequeña, mientras hablan de su don. Foto: cortesía de Prime Video.

¿Qué le gustaría que el público se llevara de su actuación?

A mi me gustaría que se quedara con la magia, con la alegría. Todos tenemos un tío Marcos en la vida, todos tenemos una persona que es capaz de ver el mundo de una forma un poco más positiva. Todos tenemos una persona que es capaz de ver siempre luz donde hay oscuridad. Entonces, quedarse un poco con el sí se puede, y sin importar qué tan complicado pueda estar alrededor, vamos a hacerlo, vamos para adelante, vamos con alegría.