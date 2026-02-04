Se calcula que de las 7.000 lenguas o más que existen en el mundo, más del 40% están en peligro de extinción, y para finales de esta década podrían desaparecer por completo. Según la última versión del Atlas Unesco de las lenguas en peligro en el mundo, un total de 199 idiomas cuentan con menos de 10 hablantes, y 178 tienen entre 10 y 50.

Con base a este contexto, la doctora Mary Walworth, como lingüista, ha pasado años escuchando a personas compartir sus historias e identidades a través de sus lenguas: documentando formas de entender el mundo que a menudo no existen en ningún otro lugar. “Ayudar a las personas a conectar con una parte tan profunda de sí mismas es un privilegio profundo”, expresa en sus redes sociales.

Por su experticia, fue contactada para participar en la serie documental Pole to Pole de NatGeo junto con Will Smith. Es así como en el capítulo cinco, el actor visita una remota isla del Pacífico amenazada por el aumento del nivel del mar y lo que comienza como una exploración científica termina convirtiéndose en una revelación sobre su propia historia, mientras documentan una lengua hablada solo por cinco personas.

La Revista Diners conversó con la científica Mary Walworth.

¿Cómo se involucró en el documental Poll to Poll y qué le atrajo del proyecto?

Estaban buscando a alguien experto en lenguas del área del Pacífico y experto en documentación lingüística, y me contactaron porque eso es exactamente lo que hago. Cuando me presentaron el proyecto, sentí que era la primera vez que la lingüística, la ciencia del lenguaje y la diversidad lingüística tendrían una plataforma como esta. Así que no hubo duda: poder ser una voz para eso y presentar estos temas científicos tan importantes.

¿Cuál fue su primera reacción al enterarse de que trabajaría con Will Smith y el equipo en este episodio?

Estaba realmente emocionada porque sabía que eso significaría un público enorme. Además, he visto a Will en otras series similares donde viaja a diferentes partes del mundo, y sabía que él sabe engancharse con la ciencia de una manera divertida y accesible para el público general. Así que estaba súper emocionada; sabía que mi ciencia sería bien representada.

¿Qué aspectos de su trabajo en lenguas se mostraron? ¿Qué fue lo más importante que se capturó en cámara?

Creo que lo principal fue mostrar cuántos idiomas hay en el mundo y cuántos de ellos están sin documentar y en peligro de extinción, y que ese proceso de endangerment es bastante rápido. Estamos perdiendo idiomas todo el tiempo y eso es un problema. Esa es la segunda parte que quise mostrar: por qué es importante y por qué nos importa a todos. Esta idea de que el lenguaje es nuestro superpoder humano. No es solo la forma en que conveyimos ideas unos a otros. Realmente representa cómo codificamos identidad y conocimiento, y lo transmitimos a través del tiempo.

Para los espectadores que no conocen su campo, ¿cómo describiría la importancia de documentar idiomas?

No importa si es un idioma mayor o uno pequeño hablado en una isla, como Nuцы, hablado por cinco personas. Estos idiomas son como piezas de rompecabezas en nuestro rompecabezas colectivo de la historia humana. Si quitas esas piezas y pierdes la información que codifican, perdemos una gran parte de lo que nos hace saber quiénes somos.

¿Qué permitió la producción capturar o comunicar sobre las lenguas del Pacífico que es difícil mostrar en entornos académicos?

Veamos, es una muy buena pregunta. Creo que mostró el elemento humano. Que esto no es solo gente sentada en un laboratorio tratando de descifrar la estructura de un idioma por un propósito arbitrario. Son seres humanos conectados a todos nosotros, que tienen su propia percepción del mundo que les rodea, su propio conocimiento increíble sobre nuestra historia y el entorno. Perder eso es perder muchísimo, y es una experiencia emocional. Poner eso en cámara nos permite sentirlo y ver que no son solo palabras: son seres humanos hablando esas palabras.

¿Hubo un descubrimiento lingüístico o momento de su investigación que resonó particularmente con el equipo del documental?

Para este episodio en particular y esta ciencia, no se trataba tanto de un momento «eureka», como «esta es la palabra más rara del mundo» o «este idioma lo hablan las menos personas», sino más bien del descubrimiento general de: «Oh, esto existe, importa y así es como se hace. Así es como documentas un idioma». Y mostrar la importancia de eso. Creo que eso resonó con todo el equipo, con todos en la isla y con Will mismo.