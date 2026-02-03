Cuando tenía apenas dos años, Bryan Fry sufrió una meningitis espinal que casi lo mata. Las toxinas de la infección microbiana causaron estragos en su cuerpo que le generaron pérdida de la audición en su oído derecho. Sin embargo, este evento trágico le despertaría un interés particular por la idea de las toxinas, esas sustancias invisibles que pueden cambiar por completo la vida de una persona.

Con el tiempo, desarrolló otra extraña afición por todos los bichos que se arrastran, y fue así como a los cuatro o cinco años anunció que de grande se dedicaría a estudiar serpientes venenosas. Y así fue, ese deseo de niño lo convirtió en realidad. Hoy, Fry es explorador de National Geographic y toxicólogo de la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia.

Fry es conocido como el doctor veneno, y fue contactado para acompañar al actor Will Smith en su travesía Pole to Pole – disponible en Disney+-, en el que el actor viaja alrededor del mundo durante 100 días buscando las maravillas del mundo natural y humano. En particular, junto al profesor Bryan Fry y la montañista Carla Perez, descienden 60 metros hasta una red de cuevas conocida como el “vientre de la Tierra”, donde descubren una tarántula gigante.

Con técnicas innovadoras, extraen su veneno, potencialmente clave para salvar millones de vidas. Y, con ambos exploradores, y el anciano waorani Penti Baihua, buscaron la serpiente más grande del mundo, y la encontraron. Pero no solo eso, sino que resultó ser una nueva especie para la ciencia.

Según National Geographic, la anaconda verde conocida desde hace tiempo (llamada Eunectes murinus) no es la única especie de su tipo: existe otra especie genéticamente diferente, que ha sido bautizada como Eunectes akayima. Estas serpientes alcanzan a medir hasta siete metros y pesar más de 200 kilogramos. “La anaconda verde, en concreto, es considerada la serpiente más grande en cuanto a masa corporal del mundo, revela el Instituto Butantan”, explica la publicación.

La revista Diners conversó con el científico Bryan Fry.

(De izquierda a derecha): La líder de la expedición Carla Pérez, Will Smith y el profesor de Toxicología Bryan Fry reman a través del agua en la selva ecuatoriana. (crédito: National Geographic/Kyle Christy)





¿Puede explicarme brevemente el gran descubrimiento sobre la especie de anaconda verde que aparece en el documental?

Resulta que la anaconda verde no es una única especie, como se creía antes, sino que hay dos especies genéticamente distintas, lo cual es muy genial si eres un entusiasta de las serpientes, pero el impacto para la persona promedio es prácticamente cero. Entonces, ¿dónde viene el impacto? Entre las anacondas, las hembras son los gigantes que esperas de una anaconda verde: 7-8 metros, 250 kilos, pero los machos son completamente diferentes, ni siquiera pensarías que son anacondas, están construidos como anguilas y miden solo unos 2 a 2.5 metros y unos 15 kilos.

Las anacondas las usamos como especie centinela, como bioindicador para el ecosistema. Y eso es porque se alimentan de presas completamente diferentes: las hembras se alimentan en la base de la cadena alimentaria, de animales como ciervos que pastan.

Mientras que los machos se alimentan de animales totalmente diferentes, se alimentan en la cima de la cadena alimentaria, como peces arapaima, arowana, tortugas, caimanes, ranas. Así que son depredadores que comen a otros depredadores.

Trabajaron con los pueblos aborígenes…

Sí, con los waoranis -un pueblo indígena ancestral de la Amazonía ecuatoriana-, que no permiten perforaciones petroleras en sus tierras, pero las perforaciones río arriba de ellos, tanto legales como ilegales, han enviado varios derrames bajo sus tierras, algunos de los cuales han sido masivos, absolutamente catastróficos, como destrucción a nivel bíblico.

Pero el gran problema con los derrames de petróleo, por supuesto, es el impacto inmediato en el ecosistema de todo quedando sofocado bajo el petróleo, pero el impacto a largo plazo viene de los metales pesados, particularmente cadmio y plomo, que son disruptores endocrinos, lo que significa que afectan el sistema hormonal de cualquier tipo de animal, incluidos los humanos.

Esto causa daño al esperma, daño a los óvulos, afecta la fertilidad, también causa tasas más altas de abortos espontáneos o defectos de nacimiento, y en crías en desarrollo de cualquier vertebrado puede afectar su desarrollo. Así que puedes tener hembras que alcancen la pubertad antes si algunos disruptores endocrinos imitan el estrógeno, puedes tener machos con pubertad retrasada, puedes tener niveles más altos de cáncer en testículos u ovarios.

¿Cómo se une a esto la expedición Pole to Pole?

La idea que tuve, que fue el origen de toda la expedición, fue que dado que los machos y hembras de anaconda son tan diferentes en su alimentación en partes distintas del ecosistema, podíamos usarlos como herramientas, donde mi hipótesis era que si el plomo, cadmio y otros petroquímicos han entrado en la cadena alimentaria, estarán en concentraciones mucho más bajas en las hembras que se alimentan en la base de la cadena alimentaria, que en los machos que se alimentan en la cima.

Y esto mostraría el riesgo para el ecosistema general, así como los peligros para los mismos waoranis. Y lamentablemente, eso es exactamente lo que encontramos: el plomo y el cadmio, por ejemplo, estaban en concentraciones más de 1.000% más altas en las anacondas machos que en las hembras. Así que eso significa que no solo estos químicos han entrado en la cadena alimentaria, sino que son bioacumulativos a medida que subes los niveles tróficos.

(De izquierda a derecha): La líder de la expedición Carla Pérez, Will Smith y el profesor de Toxicología Bryan Fry se reúnen con el pueblo waorani en la selva ecuatoriana. (crédito: National Geographic/Kyle Christy)





Esto afecta además a los humanos…

Esto es importante no solo para la salud ecológica general, sino que los waoranis se alimentan de los mismos animales que las anacondas machos y hembras. Así que si comen ciervos, están en mucho menor riesgo que si comen peces arapaima o arowana, que son alimentos básicos muy deseados en cualquier sistema alimentario silvestre basado en ríos.

Esto nos permite empezar a pensar en guías de seguridad alimentaria silvestre, como ahora cuáles son tus animales peligrosos, particularmente para mujeres embarazadas. Como cuando mi esposa estaba embarazada de nuestros dos hijos, no comió atún ni salmón. La mayoría de los médicos les dicen a las mujeres que no coman atún ni salmón porque son depredadores de nivel superior.

¿Por qué?

Acumulan petroquímicos y metales pesados, particularmente mercurio metil como ejemplo, y con el salmón y el mercurio metálico es tu gran problema. Sabemos por la enfermedad de Minamata lo que el mercurio metálico puede hacerle a los niños en desarrollo: nada bueno. Así que es uno de esos casos en que, con lo que ya sabemos, las mujeres waoranis embarazadas definitivamente deberían evitar comer peces depredadores como arapaima y arowana.

Y este es un ejemplo de los impactos reales en la salud pública que han surgido del descubrimiento de que la anaconda verde del norte es una especie nueva, porque tiene esa diferencia morfológica única entre machos y hembras que no vemos en otras anacondas. Así que es un ejemplo raro de donde estudiar la biodiversidad puede tener impactos reales en la salud humana.

¿Cuál fue el momento más memorable para usted durante la expedición para recolectar muestras en Ecuador, Venezuela y Brasil?

Oh, sin duda fue salir a cazar serpientes con los waoranis, porque he sido un fanático de los waoranis desde que era niño y aprendí sobre esta tribu en Sudamérica que usa dardos soplados con punta envenenada. Ya saben, estos son mi tipo de gente.

Así que he tenido libros sobre ellos. Poder salir a cazar serpientes con ellos y luego intercambiar historias sobre ser mordido por anacondas y reírnos y mostrarnos cicatrices mutuamente fue simplemente genial.

Fue tan divertido que es el ejemplo número 729 de por qué las mujeres viven más que los hombres: porque son los tipos los que están allá afuera metiéndose con estas serpientes gigantes por diversión, fue una explosión de diversión, fue como si todos nos convirtiéramos en niños de ocho años en el momento en que empezamos a jugar con estas serpientes gigantes. No podía hablar su idioma y ellos no podían hablar el mío, necesitábamos intérpretes, pero en el momento en que jugábamos con las serpientes, no necesitábamos palabras.

Estábamos todos en la misma página. Ni siquiera teníamos que gesticular. Todo el mundo hacía exactamente lo que los demás hacían y fue este momento increíble de contacto entre nosotros, fue literalmente un sueño de la infancia hecho realidad, poder salir a cazar serpientes con los waoranis. Tuve la sonrisa más tonta en la cara todo el tiempo, solo jugando con las anacondas.

Will Smith conversa con el profesor de Toxicología Bryan Fry mientras están en la selva ecuatoriana. (crédito: National Geographic/Kyle Christy)





¿El proceso de documentar esta investigación para un público popular cambió la forma en que usted comunica los hallazgos científicos?

Absolutamente. Soy un gran defensor de la comunicación científica. He hecho muchos documentales y mucha prensa, pero es un proceso de aprendizaje continuo. Cuanto más lo haces, mejor te vuelves, y más trucos y consejos conoces. Trabajar con Will me dio una perspectiva fresca sobre cómo comunicar la ciencia. Ahora, él es actor, no es un científico entrenado, pero está tan apasionado por la ciencia y la naturaleza. Realmente lo está y le gustan mucho las serpientes. Su hija Willow tiene una gran colección de boas constrictoras, así que está acostumbrado a estar cerca de serpientes.

Y él no está tratando de ser un experto, sino que usa ese motivo de «hombre común fuera de su elemento» como puente hacia un público más amplio y nuevo para mí. Ver cómo traducía esas nuevas experiencias en diferentes formas de comunicar me dio una perspectiva fresca, digamos, sobre cómo hablarle a un público completamente diferente. Así como él aprendía de mí, yo aprendía de él.

Finalmente, ¿qué espera que se lleve el público al ver el documental sobre anacondas y la ciencia de la vida silvestre?

Bueno, el uso de las anacondas como el bioindicador más improbable es un ejemplo de cómo estudiar la ecología básica tiene impactos fundamentales en la salud humana en el mundo real, al igual que el estudio de animales venenosos puede tener impactos reales en el mundo real, y necesitamos mantener estos animales por ahí incluso si no te gusta la ciencia o la naturaleza porque son un recurso económico.

El ejemplo clásico es el captopril, que se desarrolló a partir de la víbora de cabeza de lanza sudamericana hace 50 años y sigue siendo un mercado de 15 a 20 mil millones de dólares al año. Hay muy pocos fármacos que hayan tenido ese tipo de permanencia. Así que es una toxina de serpiente modificada que ha tenido un impacto social, médico y económico rivalizando con el de la aspirina. Ha sido uno de los fármacos más exitosos de todos los tiempos y no podemos modificar venenos para nuevas terapias si destruimos esa biodiversidad.

Así que la gente necesita pensar en ello como un banco: en lugar de solo conservar la naturaleza por el bien de la naturaleza, abrazar el ángulo de conservación a través de la comercialización. Que esto es un recurso económico. Si lo destruyes, no es diferente a tomar una bomba nuclear y volar los campos petroleros, has destruido un vasto recurso económico.