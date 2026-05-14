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Hay ciudades que llaman la atención por su cultura, historia o por su gastronomía. Sin embargo, estas son seis ciudades que por su peculiar monocromía llaman la atención de los turistas y apasionados por los paisajes. Más allá del turismo, algunos de estos paisajes se deben a homenajes a dioses o hasta por temas de salud. Esta es una recopilación realizada por Revistas Casas.

Izamal, México

Una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas de las Américas, Izamal es conocida como la Ciudad Amarilla y es famosa por su icónico Monasterio de San Antonio de Padua. Foto: George Wirt / Shutterstock

Izamal es una ciudad mexicana ubicada entre Chichen Itza, Mérida y Cancún. Es considerado uno de los pueblos mágicos de México. Izamal es epicentro de cultura, tradición, contando con una infraestructura que narra un historia y hace parte de la Rivera Maya. Esta ciudad pequeña cuenta con la característica de que sus casas están pintadas de tonalidades de amarillo y blanco. También se le conoce como la ciudad amarilla, la ciudad de los tres cultos o la ciudad de los cerros. La decisión de pintar las casas amarillas se remonta desde la prehistoria, en donde consideraban que su color servía para adorar al dios del sol. Además, el amarillo es un símbolo de la identidad local que es el maíz.

Isla Banwol, Corea del Sur

Islas púrpura sinas con casas de color púrpura. Famoso destino turístico ubicado frente a la isla Anjwa en Sinan, Corea del Sur. Foto: aaron choi / Shutterstock

La isla Banwol es conocida como la isla púrpura de Corea del Sur. Los habitantes decidieron hacer este paisaje temático en homenaje a la flor típica de esta región, llamadas Campanillas Moradas o también conocidas como Bellflowers o Platycodon grandiflorus, y para impulsar el turismo. Además, es una isla conocida por cultivar varias flores, como: lavanda, lilas y malvas que funcionan para mantener la temática del color púrpura en la naturaleza.

Collonges – La – Rouge, Francia

Collonges la Rouge, Francia – 18 de agosto de 2024: el pintoresco pueblo antiguo. Foto: Pack-Shot / Shutterstock

Collonges – La – Rounge es una ciudad francesa destacada por su color rojo cereza, que tanto caracteriza las paredes del sector. Este color rojo se debe a la arenisca roja ferroginosa que es un material característico de la zona, la cual sus habitantes la utilizaban para construir sus viviendas, murallas y monumentos.

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Santorini, Grecia

Hermoso pueblo de Oia en la isla de Santorini, Grecia. Foto: ArtBBNV / Shutterstock

Santorini es una de las ciudades más famosas de Grecia, conocida por ser una ciudad construida sobre sus acantilados y hermosos paisajes. Además, las casas de color de blanco le agrega serenidad y monocromía al paisaje tan popular para los turistas y/o recién casados. Las fachadas blancas se debe a que este color no absorbe el calor, por lo que genera un ambiente fresco. Además, en 1938 hubo una epidemia de cólera y, se dice, que pintaron las casas de pintura blanca (con Cal) para repeler la enfermedad. Después, en 1967 un dictador ordenó pintar todas las fachadas de blanco para impulsar el turismo y unificar visualmente, generando patriotismo.

Chefchaouen, Marruecos

Chefchaouen, Marruecos – 19 de octubre de 2022: Vista panorámica nocturna de Chefchaouen. Foto: Munzir Rosdi / Shutterstock

Chefchaouen es conocida como la ciudad azul y está ubicada en la montaña del Rif al noroeste de Marruecos. Está ciudad fundada en 1471 es destacada por su casco antiguo. El azul tan característico de sus fachadas de debe a una influencia de la comunidad judía, para ellos, este color representa el cielo y a Dios. Además, este color funciona para repeler insectos y otras plagas. Aunque para otros, este color se debe a la representación del agua y la paz.

Roussillon, Francia

Roussillon, Francia – 05 25 2025: Resumen de la aldea, Roussillon village, departamento de Vaucluse, Francia. Foto: EBASCOL / Shutterstock

Rousillon es una ciudad francesa conocida por sus fachadas de color ocre. Este color se debe a que en el sector se ubica el mayor yacimiento de ocre de la tierra.