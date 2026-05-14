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La maternidad se revela como una identidad en expansión en tiempos en los que las etiquetas se quedan cortas. Ser mamá ya no es un rol estático, sino una suma de versiones que conviven: la mujer que lidera, crea, sueña y, sobre todo, se define a sí misma. Con esta premisa, Pandora presenta su más reciente campaña de Día de las Madres, llamada “Mamá y mucho más”, una oda contemporánea a la complejidad y riqueza de esa figura esencial.

La propuesta no se queda en la celebración tradicional. Por el contrario, pone el foco en la mujer detrás del título, en su estilo personal y en su manera única de habitar el mundo. En ese universo, el regalo deja de ser un gesto predecible para convertirse en un lenguaje: una forma de reconocer la individualidad.

Así nace Cool Mom, una colección que dialoga con las tendencias actuales y con una generación que ha redefinido el significado de la maternidad. Lejos de los códigos clásicos, las piezas —charms tipográficos, anillos, brazaletes y collares— funcionan como extensiones de identidad. Cada elemento se integra con naturalidad al día a día, como si siempre hubiera pertenecido ahí, acompañando sin imponerse.

Charms de la colección de pandora «Mamá y mucho más». Foto: cortesía de Pandora

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Más que accesorios, las joyas operan como pequeñas declaraciones personales: sutiles pero elocuentes. En ellas conviven la seguridad, la autenticidad y una elegancia sin esfuerzo que caracteriza a las mujeres que no necesitan encasillarse. En esa línea, la marca danesa propone una experiencia de gifting más consciente, en la que el valor simbólico adquiere protagonismo.

La colección se complementa con piezas icónicas y diseños elevados que amplían las posibilidades, al tiempo que permiten construir regalos con múltiples capas de significado. Así, Pandora reafirma su capacidad de traducir emociones en objetos tangibles, en recuerdos que se llevan puestos.

Disponible en Colombia tanto en tiendas físicas como en línea, esta propuesta invita a mirar la maternidad desde una nueva perspectiva: más libre, más diversa y, sobre todo, profundamente personal. Porque, al final, mamá es solo el comienzo de la historia.