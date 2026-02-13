San Valentín, fecha en la que millones de personas en todo el mundo festejan el amor y la amistad, se convierte en el momento ideal para celebrar la magia de este sentimiento con sorpresas y momentos que permanezcan en la memoria para siempre. Así es como Pandora busca flechar los corazones en esta celebración con su universo Unlock Love, que, de la mano de la artista Danna, recientemente anunciada como embajadora de la joyería danesa, se convierte en una invitación a explorar los símbolos del amor desde una mirada personal e íntima.

Esta colección parte de la idea de que cada persona interpreta los vínculos y las emociones a su manera, lo que permite encontrar la forma de decir aquello que a veces no se logra poner en palabras.

El diseño del amor

En el centro de esta celebración aparecen nuevos diseños con llaves y candados dentro de las líneas Pandora Moments y Pandora Timeless, dos de las colecciones más icónicas y personalizables de la casa, pensadas para los amantes del brillo, la elegancia y el estilo atemporal. Estos símbolos remiten a las formas del amor, en las que se abren puertas, corazones y posibilidades por medio de piezas con estilos diversos, metales de lujo y colores que evidencian la artesanía y la atención al detalle que caracterizan a Pandora.

“Esta colección nos recuerda que cada persona tiene su propia llave: un camino, un futuro y un amor que le pertenece. Se trata de celebrar lo que nos hace únicos y encontrar conexión en esa autenticidad”, aseguran Francesco Terzo y Filippo Ficarelli, directores creativos de la joyería, fundada en 1982.

A esta colección se suman los diseños en forma de corazón, un clásico dentro del universo Pandora, desde collares de Pandora Timeless con piedras de tres cortes brillantes hasta charms más pequeños dentro de la línea Pandora Minis, piezas únicas que se pueden personalizar mediante grabados con palabras, dibujos o incluso fotografías que transforman cada regalo en un recuerdo profundamente personal.

Pandora es la marca de joyería más grande del mundo. Sus joyas, elaboradas a mano con materiales de alta calidad, ofrecen infinitas posibilidades de personalización, permitiendo que las personas expresen su estilo personal a través de sus piezas. Lo que comenzó como una pequeña tienda de joyería en Copenhague, Dinamarca, hace más de cuarenta años, hoy está presente en más de cien países.

Celebre el amor con esta colección de San Valentín 2026, disponible en línea y en tiendas Pandora en todo el mundo.