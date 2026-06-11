La espera terminó para el circuito global del diseño. Tras sus recientes y exitosas escalas en Nueva York y Miami, la plataforma impulsada por Inexmoda aterriza en Medellín del 25 al 31 de julio para celebrar su edición número 37. Este año, el gran hito de la Semana de la Moda de Colombia será su desfile inaugural, el cual estará liderado por la diseñadora Manuela Álvarez, consolidando un momento de máxima visibilidad internacional para su carrera y para el Sistema Moda del país.

Bajo el concepto Uniqueness is the New Luxury (La autenticidad es el nuevo lujo), la feria se expande este año a una semana completa de experiencias, esperando congregar a más de 70.000 asistentes de 50 países y a 17.000 compradores especializados. Sin embargo, todos los reflectores apuntan al lunes 27 de julio, la noche en que la identidad y el diseño con propósito se tomarán la pasarela de apertura.

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El gran momento de Manuela Álvarez y MAZ

Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026: el "nuevo lujo" y la artesanía local abren la Semana de la Moda de Colombia

La elección de Manuela Álvarez para abrir la pasarela más importante del país coincide con el punto más alto de su proyección internacional. A comienzos de este 2026, la diseñadora fue seleccionada entre los 20 semifinalistas del prestigioso LVMH Prize y recientemente fue destacada por Vogue México y Latinoamérica como una de las voces que encarnan las nuevas interpretaciones del lujo en la región.

A través de MAZ, la marca con la que lleva más de una década construyendo una propuesta basada en la sostenibilidad, la producción trazable y el codesarrollo junto a comunidades artesanas, Álvarez presentará «Oh My Heart». Esta colección está inspirada en la canción homónima de la banda R.E.M. y está concebida como una experiencia sensorial alrededor de la vulnerabilidad, el quiebre y la expansión emocional.

Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026: el "nuevo lujo" y la artesanía local abren la Semana de la Moda de Colombia

«Ser la pasarela inaugural de Colombiamoda representa para mí un profundo honor y la materialización de más de una década de trabajo construyendo una visión distinta de la moda. Una visión que entiende el diseño como una herramienta de expresión cultural, innovación, sostenibilidad y transformación», afirma la diseñadora.

Una puesta en escena sin precedentes

La pasarela inaugural no será un desfile tradicional; promete ser un espectáculo cultural que unirá la moda con la alta música de cámara del país. La puesta en escena se desarrollará en cuatro actos cromáticos (negro, rojo, azul Klein y blanco) y estará acompañada por una composición original interpretada en vivo, en un ensamble inédito, por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín.

La colección integra cerca de diez técnicas artesanales desarrolladas junto a comunidades de diferentes regiones del país, un sello que ha definido el ADN de MAZ desde sus inicios.

Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026: el "nuevo lujo" y la artesanía local abren la Semana de la Moda de Colombia

«Para mí, representa una afirmación de que el nuevo lujo latinoamericano puede ser profundamente humano, culturalmente relevante y emocionalmente significativo», agrega Álvarez.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, respaldó la elección de la diseñadora argumentando el valor de la identidad en el mercado global actual:

«Desde Inexmoda sentimos un enorme orgullo al ver cómo diseñadores que han crecido junto al Sistema Moda colombiano continúan elevando el talento nacional ante el mundo. Ver a Manuela asumir el desfile inaugural es una muestra del poder que tienen las historias construidas desde la identidad y una enorme inspiración para las nuevas generaciones creativas».

El ecosistema que acompaña la gran apertura

Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026: el "nuevo lujo" y la artesanía local abren la Semana de la Moda de Colombia

La llegada de Manuela Álvarez a la pasarela inaugural se enmarca en una edición de Colombiamoda que busca conectar la moda con el estilo de vida y los negocios globales. El diseño de la pasarela de apertura estará potenciado en backstage por las marcas oficiales de la edición: Montoc Cosmetics, encargada del maquillaje con una propuesta de pieles luminosas y naturales, y Salon In de Recamier, que regresa por tercer año consecutivo como patrocinador de styling capilar.

Un circuito que se expande

Tras la noche inaugural de Manuela Álvarez, Colombiamoda desplegará su robusto calendario comercial y experiencial, que por primera vez cubre una semana entera bajo el formato de Opening Weekend:

Sábado 25 y Domingo 26 de julio: Inicio de experiencias con el Opening Show y el Wellness Warm Up.

Inicio de experiencias con el Opening Show y el Wellness Warm Up. Lunes 27 de julio: La gran noche de la Pasarela Inaugural con Manuela Álvarez .

La gran noche de la . Del 28 al 30 de julio: Muestra comercial, que contará con la participación de compradores líderes de Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y México, y marcas expositoras de Brasil, Perú, Ecuador y España.

Muestra comercial, que contará con la participación de compradores líderes de Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y México, y marcas expositoras de Brasil, Perú, Ecuador y España. Viernes 31 de julio: Cierre oficial del circuito con el Closing Show / Party.

Con Manuela Álvarez a la cabeza, Colombiamoda 2026 arranca con la premisa de que el futuro de la moda no solo se mide en transacciones, sino en la capacidad de conmover, preservar la cultura y proponer un lujo con sentido humano desde Colombia para el mundo.