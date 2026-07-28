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Por unas horas, una sala de cine puede dejar de ser un lugar para ver películas y convertirse en el escenario donde desfilan reyes, cortes europeas, amores imposibles y ejércitos del antiguo Egipto. Esa es la experiencia que propone nuevamente Cineco Alternativo con la Temporada de Verano 2026, que este año llevará dos producciones de la Metropolitan Opera de Nueva York a ocho ciudades del país, permitiendo que la ópera llegue mucho más allá de los escenarios habituales.

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Las funciones especiales, programadas para el 8 de agosto, permitirán reencontrarse con dos clásicos del repertorio: La viuda alegre, de Franz Lehár, y Aída, de Giuseppe Verdi. Ambas producciones, transmitidas originalmente en directo desde el Lincoln Center, podrán verse en catorce salas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín, consolidando una de las temporadas de exhibición operística más amplias realizadas en el país.

Como una de las novedades de la temporada de verano 2026, la ópera del Metropolitan llegará a ocho ciudades colombianas. Cortesía: Cine Colombia.

Con subtítulos en español y una realización audiovisual concebida específicamente para la ópera —trece cámaras distribuidas discretamente sobre el escenario y un diseño sonoro que preserva la interpretación sin artificios—, las proyecciones acercan este universo tanto a quienes ya frecuentan el repertorio lírico como a quienes desean descubrirlo por primera vez. Desde 2008, este programa de ópera del Metropolitan ha llegado a más de setenta países y, en Colombia, forma parte de la programación exclusiva de Cineco Alternativo.

La viuda alegre: amor, humor y elegancia

La temporada comenzó el 25 de julio con La viuda alegre, la célebre opereta de Franz Lehár, una obra donde el romance, la diplomacia y el humor se mezclan bajo el brillo del París de la Belle Époque. La historia gira en torno a Hanna Glawari, una acaudalada heredera cuya fortuna despierta el interés del gobierno de Pontevedro, decidido a impedir que su dinero abandone el país.

La solución parece sencilla: reunirla con el conde Danilo, un diplomático con quien comparte una historia de amor inconclusa. A partir de ese reencuentro, la obra despliega una sucesión de fiestas, malentendidos y emociones que han convertido esta partitura en una de las operetas más populares de todos los tiempos.

La producción reúne a la soprano Renée Fleming, el barítono Nathan Gunn y la estrella de Broadway Kelli O’Hara, bajo la dirección y coreografía de Susan Stroman, ganadora de cinco premios Tony. Elogiada por The New Yorker por su energía y optimismo, esta versión recupera el refinamiento y el ingenio que han mantenido viva la obra durante más de un siglo.

Aída: el espectáculo insignia de Verdi

El 8 de agosto será el turno de Aída, una de las óperas más representativas de Giuseppe Verdi. Ambientada en el antiguo Egipto, la historia sigue el amor imposible entre Aída, una princesa etíope convertida en esclava, y Radamés, el comandante egipcio encargado de derrotar militarmente al pueblo de ella. Mientras ambos intentan mantenerse fieles a sus sentimientos, deberán enfrentarse a la guerra que separa a sus naciones y a las aspiraciones de Amneris, hija del faraón y enamorada de Radamés.

Compuesta por encargo del gobierno egipcio, la obra terminó convirtiéndose en uno de los títulos más monumentales del repertorio operístico. Grandes coros, elaborados ballets y una escenografía de enorme formato, que incluso incorpora caballos sobre el escenario, acompañan una historia donde el conflicto político nunca eclipsa el drama íntimo de sus protagonistas.

La producción cuenta con las interpretaciones de Angel Blue, Judit Kutasi y Piotr Beczała, en un montaje que conserva intacta la capacidad de combinar el espectáculo visual con una tragedia profundamente humana.

La ópera del Metropolitan en salas nacionales

Acercarse a la ópera también implica conocer las historias que la rodean. Por eso, antes de cada función, el periodista e historiador musical Luis Carlos Aljure dirigirá una nueva edición del Club de Ópera de Cine Colombia, un espacio virtual y gratuito donde ofrecerá las claves históricas y musicales de cada obra, recorrerá la trayectoria de sus compositores y compartirá materiales exclusivos de ensayos y producciones del Metropolitan.

Las funciones corresponden a producciones que fueron transmitidas originalmente en vivo desde el Metropolitan Opera de Nueva York y ahora regresan a las salas de cine en una temporada especial. Cortesía: Cine Colombia.

Durante estas sesiones, abiertas al público, los asistentes podrán conocer el contexto histórico de los compositores, descubrir los momentos esenciales de cada obra y acceder a material exclusivo de ensayos y presentaciones del Metropolitan. Más allá de una introducción, el programa busca ofrecer herramientas para que tanto aficionados como nuevos espectadores encuentren nuevas formas de acercarse a la lírica.

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La boletería se encuentra disponible en las taquillas de los teatros participantes y a través del portal de Cine Colombia. Las funciones se realizarán en catorce salas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín, con precios entre 61.000 y 74.000 pesos, además de descuentos para los usuarios de la tarjeta Cineco. Los espectadores podrán asistir en los multiplex Buenavista (Barranquilla); Andino, Avenida Chile, Unicentro, Gran Estación y Lumina (Bogotá); Cacique (Bucaramanga); Chipichape y Unicali (Cali); Bocagrande (Cartagena); Centro Chía (Chía); Fundadores (Manizales); y Viva Envigado y Santafé (Medellín).