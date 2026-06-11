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El Festival Cordillera es uno de los eventos musicales más importantes y esperados por los amantes de la música, convirtiéndose en un verdadero epicentro cultural para la celebración de la música. Desde su creación, ha reunido a miles de asistentes que buscan disfrutar de artistas que han marcado generaciones y que representan la riqueza sonora de la región.

Sus escenarios han acogido a leyendas de la música en español, así como a referentes del rock, del pop, la música alternativa y los ritmos tropicales. Por sus diferentes ediciones han pasado artistas tan destacados como Fito Páez, Carlos Vives, Zoé, Caifanes, Babasónicos y Hombres G, entre muchos otros, consolidando al festival como un espacio de encuentro para la diversidad musical y la identidad cultural de América Latina.

El pasado nueve de junio de 2026 el Festival Cordillera junto a Paramo presentaron el Cartel oficial de los artistas invitados que van a formar parte de esta edición, que se llevará a cabo del 12 al 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar (Bogotá – Colombia).

Artistas del Festival Cordillera 2026

La lista está encabezada por una de las figuras más influyentes y emblemáticas de la música latina de las últimas décadas: Ricky Martin. El artista, quien inició su carrera internacional como integrante de la agrupación puertorriqueña Menudo, regresa a Colombia para conquistar nuevamente al público con el carisma, la energía y el espectáculo que lo caracterizan y lo han convertido en una de las estrellas más reconocidas de la industria musical.

Desde argentina viene Andrés Calamaro, un artista que es reconocido en la escena del rock latinoamericano con canciones como Flaca o Mil Horas. A la vez, se va a presentar el grupo mexicano Caifanes, quien también se ha destacado por ser uno de los grupos más influyentes en este género.

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El rock en español, ya sea rock alternativo, indie rock o rock mestizo, entre otros, son uno de los géneros mas destacados en la cartelera del festival Cordillera de este año, con una programación que reúne tanto a artistas consagrados como a nuevas propuestas que continúan renovando la escena latinoamericana. Entre los nombres más reconocidos se encuentran la banda mexicana Fobia; el puertorriqueño Draco Rosa; los argentinos Miguel Mateos, Meme del Real y Virus; así como la agrupación española Mägo de Oz.

También figuran varias de las bandas más representativas del rock colombiano, entre ellas Diamante Eléctrico, Poligamia, Don Tetto, Árbol de Ojos y Paula Pera y el Fin de los Tiempos.

A la vez, el festival presenta una cartelera diversa que reúne a nuevas propuestas y géneros que han dejado una huella importante en la música latinoamericana. Entre ellos se destaca el genero ska y sus diferentes fusiones con el rock, representados por agrupaciones de gran trayectoria en la región.

Es el caso de Panteón Rococó, la emblemática banda mexicana reconocida por su energía en el escenario y sus letras de contenido social; Doctor Krápula, una de las agrupaciones más representativas del rock colombiano, cuyas canciones abordan temas sociales, políticos y ambientales; Kapanga, banda argentina que ha construido una identidad propia a partir de la mezcla de rock, reggae, ska y otros ritmos populares; y Los Estrambóticos, una banda mexicana reconocida por su carisma y energía.

El cantante Ricky Martin durante una actuación en el WiZink Center el 17 de julio de 2024 en Madrid, España. Foto: OSCAR GONZALEZ FUENTES / Shutterstock

El pop latino y el pop rock también tienen un lugar destacado dentro de la programación del festival, con artistas y bandas que han marcado a distintas generaciones de oyentes en América Latina. Entre ellos se encuentra Tan Biónica, una agrupación Argentina, reconocida por éxitos que combinaron el pop rock con sonidos electrónicos, y Jarabe de Palo, la emblemática banda española.

Además, otros grupos como: Los de Adentro, una de las agrupaciones más representativas del pop rock colombiano de los años 2000; Kany García, reconocida artista puertorriqueña; Bonka, un grupo colombiano más conocido por su representación del tropipop en Bogotá, Andrés Cepeda, un artista emblemático y querido por la comunidad colombiana y Flor de Lava, un grupo femenino que combina varios géneros, entre ellos: pop alternativo, cumbia, entre otros.

A la diversidad de propuestas rockeras se suman otros géneros que han dejado una huella importante en la música latinoamericana. La salsa estará representada por dos grandes agrupaciones: Grupo Niche y The Latin Brothers, referentes indispensables de este género. El reggae llegará de la mano de Cultura Profética, una de las bandas más influyentes de Puerto Rico, de Dread Mar I, un artista argentino, y Sean Paul, un cantante y rapero de Jamaica.

Por su parte, Los Amigos Invisibles llevarán al escenario su reconocida fusión de funk, disco y acid jazz. La programación también incluye propuestas de folk e indie folk con artistas como Ed Maverick y Briela Ojeda, así como la fusión caribeña de Vicente García. A ellos se suma Beéle, uno de los exponentes más destacados del pop urbano latino, género que ha ganado una gran relevancia en la escena musical contemporánea.

Por último, la programación se complementa con una amplia variedad de propuestas que reflejan la riqueza y la diversidad de la música latinoamericana. Entre ellas se encuentran Kei Linch, una de las voces emergentes más destacadas del rap colombiano; Dante Spinetta, músico argentino reconocido por su fusión de funk, rock y hip hop; y Emmanuel Horvilleur, referente de la escena argentina gracias a su mezcla de pop, funk y rock. También se destaca la presencia de Lido Pimienta, artista colombiana aclamada internacionalmente por combinar sonidos electrónicos y tradicionales.

A ellos se suman Ke Personajes, una de las agrupaciones más populares de la cumbia argentina en la actualidad, y Nelda Piña y Sus Tambores, exponente de la música tradicional afrocaribeña colombiana y de los ritmos ancestrales de la región del Caribe colombiano.