De los tulipanes de Holanda a los cerezos de Japón: los destinos florales más bellos del mundo

Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

Hay destinos en el mundo donde las flores no son solo un detalle bonito del paisaje: son el paisaje. Jardines que reciben millones de visitantes al año, valles enteros que se transforman en alfombras de color durante semanas específicas o islas donde la jardinería es prácticamente religión.

Si ya es un amante declarado de la botánica o está empezando a cultivar interés, un reporte reciente de Spinblitz identificó los mejores destinos florales del mundo analizando varios factores. Europa se llevó los tres primeros lugares, pero la lista completa cubre destinos en seis continentes. Y sorprendentemente, Japón (el país de los cerezos en flor y las postales de primavera) no quedó en el top 10.

Europa puede haber dominado el podio, pero la lista completa demuestra que hay flores espectaculares en todas partes del mundo. Conózcala.

(Para leer más: Maratones del mundo: correr para descubrir destinos inolvidables)

¿Cómo se eligieron los mejores destinos?

Foto: Tupungato – Shutterstock

El equipo de Spinblitz evaluó destinos considerando cuatro criterios: vibrancia de las flores (variedad de colores, especies, densidad), popularidad del destino, reseñas de viajeros y qué tan bien se ven en fotografías. No tuvieron que buscar mucho para identificar el primer lugar: los jardines de tulipanes de Keukenhof cerca de Ámsterdam.

Keukenhof recibe más de un millón de visitantes al año y solo abre ocho semanas cada primavera. Es el tipo de lugar donde la gente planea sus vacaciones con meses de anticipación porque si no coinciden con la temporada de floración, simplemente no hay nada que ver.

Por otro lado, dos destinos empataron en el segundo lugar con una puntuación de 8.11 sobre 10: el Real Jardín Botánico de Londres, y la isla de Mainau en Konstanz, Alemania.

Top 10 destinos florales del mundo

1. Keukenhof, Ámsterdam

Los holandeses no inventaron el tulipán, pero definitivamente perfeccionaron el arte de cultivarlo a escala industrial y convertirlo en destino turístico.

Más de siete millones de bulbos de tulipanes son plantados cada año en 32 hectáreas. El parque abre solo de mediados de marzo a mediados de mayo, y cada visita en una experiencia limitada.

2. Royal Botanic Gardens, Kew, Londres

Fundado en 1840 y ubicado en Kew, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y alberga la colección de plantas vivas más diversa del mundo. Tiene invernaderos victorianos, jardines temáticos y un herbario con más de siete millones de especímenes preservados.

3. Isla de Mainau, Konstanz, Alemania

Una isla de 45 hectáreas en el Lago Constanza dedicada casi exclusivamente a flores. Más de un millón de tulipanes en primavera, dalias en verano, rosas durante meses. La familia Bernadotte, que administra la isla, la convirtió en un jardín perpetuo que cambia de cara con cada estación.

4. Jardín Botánico Nacional de Kirstenbosch, Ciudad del Cabo

Ubicado en las laderas orientales de Table Mountain, Kirstenbosch cultiva exclusivamente flora nativa de Sudáfrica. Proteas, flores del rey, erica: especies que no verá en ningún otro jardín botánico del mundo. Es conservación disfrazada de turismo.

5. Valle de las Flores, India

Un valle del Himalaya que florece durante el monzón (julio-agosto) con más de 300 especies de flores alpinas. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, accesible solo a pie después de una caminata de varios días. No es un destino fácil, pero las flores creciendo entre glaciares y picos nevados son únicas.

6. Jardines Botánicos Villa Taranto, Italia

Foto: oltrelautostrada-Shutterstock

Creado por un capitán escocés en las orillas del Lago Maggiore en 1931, alberga más de 20.000 especies de plantas, incluyendo nenúfares gigantes Victoria amazonica que pueden soportar el peso de un niño. Pura jardinería convertida en atracción pública.

7. Lago Tekapo, Isla Sur, Nueva Zelanda

Foto: varinthorn niyomdusadee- Shutterstock

No es un jardín cultivado: son flores invasoras que se apropiaron del paisaje y lo mejoraron accidentalmente. Un lago es famoso mundialmente por sus lupinos silvestres que florecen en noviembre y diciembre, cubriendo las orillas del lago en tonos púrpura, rosa y azul contra el telón de fondo de los Alpes del Sur.

8. The Butchart Gardens, Canadá

Un jardín creado en 1904 en una cantera de piedra caliza abandonada que la familia Butchart transformó un hoyo industrial en 22 hectáreas de jardines temáticos que reciben un millón de visitantes al año. Una prueba de que con suficiente tierra, agua y determinación, se puede convertir casi cualquier espacio en jardín.

9. Crested Butte, Estados Unidos

Foto: Arina P Habich – Shutterstock

Conocido como la «capital de las flores silvestres de Colorado». En julio, los prados alpinos explotan en color con más de 300 especies de flores silvestres. No es un jardín formal: es naturaleza sin intervención humana, excepto por los senderos que permiten caminar entre las flores.

10. Holambra, São Paulo, Brasil

Foto: Andreiams- Shutterstock

La capital de las flores de Brasil, fundada por inmigrantes holandeses en 1948. Produce el 40% de las flores comercializadas en Brasil. Cada septiembre celebra Expoflora, el mayor festival de flores de América Latina. Es Holanda en versión tropical.

¿Y Japón?

Foto: IamDoctorEgg- Shutterstock

Sorprendentemente, Japón no quedó en el top 10. El Parque Nacional Yangmingshan en Taipei, Taiwán, quedó en el puesto 11. Mientras que los destinos japoneses aparecen más abajo: Yamanakako Hananomiyako Kouen en Yamanashi (#13) y Chichibu Hitsujiyama Park en Saitama (#14). Wuling Farm en Taichung, Taiwán, cerró en el puesto 15.

Lo anterior no significa que los cerezos japoneses no sean espectaculares. Solo que cuando se evalúan múltiples factores (variedad de especies, duración de la temporada, accesibilidad), otros destinos puntuaron más alto. Los cerezos florecen durante dos semanas al año. Keukenhof tiene ocho semanas de tulipanes, y Kew Gardens tiene algo floreciendo prácticamente todo el año.

Ahora, con toda esta información, ¿qué destino elegiría para visitar primero?

(Siga leyendo: Turismo de catedrales: estas son las 10 de las catedrales más hermosas según Food and Travel)