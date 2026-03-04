A lo largo de la historia han surgido obras arquitectónicas que trascienden su época y parecen imágenes detenidas en el tiempo. Entre ellas destacan las catedrales, estructuras que, siglos después de su construcción, continúan en pie y siguen asombrando por su grandeza. De ahí que se haya popularizado el llamado “turismo de catedrales”: más allá de su dimensión religiosa, estos templos se han convertido en paradas obligadas para viajeros interesados en el arte, la historia y la arquitectura.

Por ello, Food and Travel elaboró una lista con algunas de las catedrales más hermosas e imponentes del mundo, ideales para incluir en cualquier itinerario cultural.

Catedral de Notre Dame, París – Francia

Turismo de catedrales: Catedral de Notre- Dame de París, Francia. Foto: saiko3p/ShutterStock

La Catedral de Notre Dame ha sido icónica por ser una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. En 2019 se incendio y, a pesar de que ya haya tenido accidentes en el pasado, esta tragedia fue la más significativa y preocupante para la fachada. Sin embargo, luego de años y mucho esfuerzo el 7 de diciembre de 2024 tuvo su reapertura.

Catedral de Milán- Italia

Turismo de catedrales: Catedral de Milan, Italia. Foto: Claudio Divizia/ShutterStock

Reconocible por el mármol que reviste su estructura, extraído exclusivamente de las canteras de Candoglia, en el Piamonte, esta catedral es la mayor obra del gótico italiano y figura entre los templos católicos más grandes del mundo.. Su construcción comenzó en 1386 y se prolongó durante seis siglos, ya que varios detalles no se concluyeron sino hasta mediados del siglo XX.

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México – México

Turismo de catedrales: Catedral Metropolitana de Ciudad de México, México. Foto: Santiago Castillo Chomel/ShutterStock

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México comenzó a construirse en 1573 y se terminó en 1813. Debido a que se demoró en construirse, la Catedral tiene una variedad de estilos en la estructura, como el gótico, el neoclásicco y el barroco. Es considerada un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y posee una impresionante historia y cultura.

Catedral Metropolitana de Brasilia – Brasil

Turismo de catedrales: Catedral Metropolitana de Brasilia, Brasil. Foto: SibRapid /ShutterStock

La Catedral Metropolitana de Brasilia fue iniciado en 1958. El arquitecto plasmó sus características formas curvas que le dan una impresionante y única imagen. Además, por su imagen y diseño dota de luz natural al interior de la catedral.

Catedral de Colonia – Alemania

Turismo de catedrales: Catedral de Colonia, Alemania. Foto: Majonit/ ShutterStock

La Catedral de Colonia de Alemania es una de las estructuras góticas más imponentes del país. La Catedrla se convirtió en simbolo y patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1996. Su imponente estructura con pátina negra se debió a causa de la erosión, hollín y biocrustación sobre la piedra. Además de esto, cuenta con una variedad de ventanas que le agregan a su atractivo.

Catedral de Sevilla – España

Turismo de catedrales: Catedral de Sevilla, España. Foto: Mistervlad/ ShutterStock

La icónica Giralda se erige como símbolo indiscutible del lugar, ya que es uno de los pocos vestigios que se conservan de la antigua Gran Mezquita que ocupó este espacio en la Edad Media. Hoy, la Catedral de Sevilla ostenta el título de la catedral gótica más grande del mundo, con cinco naves y una construcción que integra etapas y estilos que van del mudéjar y el renacimiento al barroco. En su interior alberga el Retablo Mayor, considerado el más grande dentro de un templo cristiano.

Catedral de Río de Janeiro – Brasil

Turismo de catedrales: Catedral de Río de Janeiro, Brasil. Foto: Leonid Andronov/ ShutterStock

La Catedral de Río de Janeiro o también conocida como la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro comenzó a construirse en 1964, pero fue hasta 1972 que celebraron su primera misa. El arquitecto Edgar Fonseca se inspiró en los templos mayas para crear la catedral. Sin embargo, lo mejor de la catedral está adentro, cuando presencias sus gigantescos vitrales.

Catedral de Florencia – Italia

Turismo de catedrales: Catedral de Florencia, Italia. Foto: Marcello Martins Photoart /ShutterStock

La catedral de Florencia de Italia o también conocida como la Catedral de Santa María del Fiore fue construida entre 1296 y 1436. Fue declarada dentro de la declaración del Centro histórico de Florencia como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su impactante belleza se puede deber a su exterior cubierto de mármol blanco, rojo y verde con disposición geométrica con el inconfundible Domo.

Catedral de Viena – Austria

Turismo de catedrales: Catedral de Vienna, Austria. Foto: Srinivasan.Clicks/ShutterStock

La catedral de Viena de Austria es una mezcla entre antiguedad y modernidad. Debido a un incendio que sucedió en el techo en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que reconstruir el techo de la catedral teniendo como resultado el techo que se ve hoy en día. Posee 13 campanas, la más conocida está a 68 metros de altura y es la segunda campana de iglesia más grande de Europa.

Catedral de Zacatecas – México

Turismo de catedrales: Catedral de Zacatecas, México. Foto: Leonid Andronov /ShutterStock

Considerada una de las catedrales más impresionantes de México, la de Zacatecas destaca por la exuberante ornamentación de su fachada en cantera rosa, característica que la convierte en un emblema del churrigueresco mexicano. En contraste con su exterior, el interior adopta un lenguaje más sobrio de inspiración dórica, con columnas y altares de estilo neoclásico.

El templo actual fue concluido en 1752 y se levantó sobre el sitio donde existía una parroquia construida en 1585. Su arquitectura reúne influencias europeas con elementos decorativos que evocan tradiciones indígenas, creando un diálogo visual entre distintas herencias culturales.