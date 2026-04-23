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Correr por un lugar nuevo es siempre la mejor forma de familiarizarse con un destino, como una ruta, terreno o un camino. Haciendo un maratón se puede observar como viven, conviven y se expresan los lugareños y se puede apreciar los pequeños detalles que día a día se pasarían por alto.

Los maratones están ganando cada vez más terreno, convirtiendose en una de las actividades favoritos de muchas generaciones. Estos funcionan para mostrar lugares extraordinarios que «normalmente» no se conocerían. El maratón está hecho para las personas que quieren conocer el mundo. De vez en cuando es muy dificil conocer maratones de otras partes del mundo, es por esto que la página Condé Nast Traveler recopila una lista de las mejores maratones del mundo y a continuación se presentan algunos de estos.

Mujer atleta de ultramaratón corriendo a campo traviesa en la Gran Muralla China. Foto: lzf / Shutterstock

Este maratón se celebra en China y tiene la peculiaridad de que se celebra en una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla, hecho que llama la atención de todos los amantes por los «maratones». Sin embargo, por la estructura de esta es un recorrido exigente por su cuestas y longitud, pero a lo largo del maratón los acompaña una gran vista al horizonte del país. Este maratón se va a celebrar el proximo 16 de mayo y tuvo un tiempo de registro hasta el pasado 16 de abril.

Vista del pueblo de Tossa de Mar desde la colina, España. Foto: Dudarev Mikhail / Shutterstock

El maratón Run Festival Tossa de Mar es un maratón que busca brindarle a los maratonistas una experiencia única y enriquecedora, ya que cuenta con la característica de que se situa en Tossa de Mar, un hermoso e histórico pueblo costero en la Costa Brava de España. Aunque sea hermoso de ver, hay algunos maratones de mayor longitud que requieren una mayor exigencia para los corredores por sus colinas y cuestas. Este maratón se celebrará el 17 de mayo de 2026 y las inscripciones están abiertas hasta el 15 de mayo.

Hermoso rinoceronte pastando en Entabeni, Sudáfrica. Foto: NozarIsReal / Shutterstock

Este es sin duda uno de los maratones más salvajes del mundo. Con un recorrido al aire libre, este maratón ofrece a los corredores un recorrido por la sabana sudafricana en la Reserva de Caza de Entabeni, en un sendero de arena y grava. Como su nombre lo indica, en esté maratón se puede encontrar a los «Cinco Grandes» en su hábitat: leónes, elefantes, leopardos, rinoceronte y bufalos. La seguridad es primordial para los organizadores. Es por esto que el recorrido está vigilado de cerca por helicópteros y guardabosques. Este maratón va del 13 de junio de este año. Sin embargo, en esta edición ya se llenaron los 300 cupos máximos.

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Vista Aéreas del encantador pueblo de Flam enclavado en un valle noruego verde. Foto: Valeria Venezia / Shutterstock

El maratón Sol de Medianoche es una carrera acogedora y rodeada de montañas, ofreciendo vistas espléndidas. Tiene la peculiaridad de que reune a corredores a las 8:30 p.m. bajo la luz del sol de medianoche. Noruega al ser un país que es ceptretional tiene la característica de que el sol está radiante a la medianoche. Este maratón es el 20 de junio de este año.

Vista de los pseudo cráteres Skutustadagigar y el lago Myvatn en el norte de Islandia en pleno verano. Foto: makasana photo / Shutterstock

Esta podría ser una buena opción si te gustan las experiencias inquietantes y aventureras, ya que este maratón recorre el borde de dos crateres volcánicos y sobre roca de lava negra con geiseres humeantes y fuentes termáles. Esta es una carrera épica que se lleva a cabo en uno de los puntos geológicos más importantes. Este maratón se llevará a cabo el 27 de junio de este año.

Región vinícola del Valle de Napa, hileras de vides. Foto: FullyOperational / Shutterstock

El media maratón de Napa a Sonoma podría reunir a todos los amantes de los maratones y del vino. El recorrido está rodeado de granjas, viñedos y ranchos, tiene colinas no demasiado exigente. Sin embargo, lo que hace especial a este maratón es el festival del vino posterior a la carrera. Luego del esfuerzo arduo la recompenza es un festival de degustación y una copa de vino.